Triệu Lộ Tư gây bão mạng với loạt ảnh khoe vòng eo con kiến chào đón năm mới

Trong năm vừa qua, Triệu Lộ Tư đã "gây bão" khắp các mặt trận phim ảnh với những dự án thu hút đông đảo người xem. Có thể nói, 2022 cũng là một năm khá thành công của nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 95. Tuy nhiên, trong lễ trao giải dịp cuối năm, qua ảnh fancam, Triệu Lộ Tư lại bị dân tình soi vì ngoại hình mũm mĩm, tăng cân hơn so với những hình ảnh mãn nhãn được tung ra trên mạng.

Chính vì thế, ngay vào ngày đầu năm mới, Triệu Lộ Tư đã đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh khéo khoe vòng eo con kiến của mình. Có thể thấy, Triệu Lộ Tư chụp ảnh bên một chiếc gương dài, phong cách ăn mặc của cô rất thoải mái với một chiếc quần legging màu đen và chiếc áo crop top màu trắng. Kiểu tóc cô cũng được buộc cao lên trên khoe được ngũ quan rạng ngời của cô nàng. Không lâu sau, cô nàng lại tiếp tục đăng những bức ảnh mới với cùng ý tưởng như trên nhưng thay vào đó là chiếc áo ba lỗ màu xanh lá.

Có thể thấy, đây chính là lời đáp trả rất rõ ràng trước những lời xôn xào bàn tán về chuyện cân nặng của Triệu Lộ Tư. Trong những hình ảnh này, cô nàng khiến người hâm mộ phải trầm trồ vì body săn chắc, gọn gàng.

Được biết, Triệu Lộ Tư vốn sở hữu tạng người đầy đặn, mũm mĩm nên cô nàng rất dễ tăng cân. Chính vì thế, fan hâm mộ đặt yêu cầu khá cao với Triệu Lộ Tư về việc giữ gìn cân nặng hợp lý đảm bảo cho việc lên hình được đẹp hơn. Có vẻ luôn ý thức được điều này nên cô nàng thường xuyên tập luyện thể dục để giữ cho mình body chuẩn chỉnh.