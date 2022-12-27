Chỉ một cảnh bay trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen có khí chất của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi năm xưa

Sao quốc tế 27/12/2022 19:35

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Triệu Lộ Tư trong một cảnh bay lượn trên phim trường. Chuyện không có gì để nói nếu có ý kiến cho rằng hình ảnh này của Triệu Lộ Tư trông giống hệt Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp.

Triệu Lộ Tư là một trong những gương mặt đình đám của Cbiz hiện nay. Hiện tại, nàng tiểu hoa đang vào phim trường của dự án Thần Ẩn đóng chính cùng Vương An Vũ. Chính vì thế, những thông tin hậu trường của dự án này luôn được khán giả đặc biệt quan tâm.

Chỉ một cảnh bay trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen có khí chất của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi năm xưa - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Triệu Lộ Tư trong một cảnh bay lượn trên phim trường. Trong đoạn video được đăng tải, nàng tiểu hoa diện một bộ trang phục trắng với tà váy bay phấp phới. Cảnh bay trên không trung với dây cáp của nàng tiểu hoa khiến nhiều người bất ngờ vì quá đẹp.

Chỉ một cảnh bay trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen có khí chất của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi năm xưa - Ảnh 2Chỉ một cảnh bay trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen có khí chất của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi năm xưa - Ảnh 3

Chuyện không có gì để nói nếu có ý kiến cho rằng hình ảnh này của Triệu Lộ Tư trông giống hệt Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp. Tuy nhiên, nhiều khán giả tranh cãi dữ dội, cho rằng Triệu Lộ không thể nào sánh bằng đàn chị. Thêm vào đó, hình tượng Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi là hình tượng kinh điển và tràn đầy khí chất mà ít đàn em vượt qua được.

Chỉ một cảnh bay trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen có khí chất của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi năm xưa - Ảnh 4Chỉ một cảnh bay trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen có khí chất của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi năm xưa - Ảnh 5

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Chỉ một cảnh bay trong Thần Ẩn, Triệu Lộ Tư bất ngờ được khen có khí chất của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi năm xưa - Ảnh 6

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như năng.

Hiện tại, ý kiến so sánh Triệu Lộ Tư và Lưu Diệc Phi vẫn còn gây tranh cãi cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

 

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Lưu Diệc Phi Thần Ẩn Thần Điêu Đại Hiệp sao hoa ngữ

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