Hé lộ dàn khách mời đình đám của đêm Gala cuối năm của đài Đông Phương, 'mẹ con' Tăng Lê và Triệu Lộ Tư tiếp tục hội ngộ cùng nhau

Sao quốc tế 27/12/2022 16:22

Mới đây, đài Đông Phương cũng vừa công bố danh sách khách mời của đêm Gala, quy tụ những ngôi sao đình đám của showbiz Hoa ngữ.

Vào đêm Giao Thừa tối ngày 31/12, nhiều đài truyền hình lớn ở Trung Quốc đồng loạt tổ chức Đêm hội Gala Tất niên và chào mừng năm mới. Mới đây, đài Đông Phương cũng vừa công bố danh sách khách mời của đêm Gala, quy tụ những ngôi sao đình đám của showbiz Hoa ngữ.

Theo đó khách mời dự sự kiện cuối năm 2022 của đài Đông Phương bao gồm Triệu Lộ Tư, Vương Nhất Bác, Ngu Thư Hân, Nhậm Gia Luân,  Lý Phi Nhi, Giả Nãi Lượng, Vương Tranh Lượng, Tăng Lê,…

Hé lộ dàn khách mời đình đám của đêm Gala cuối năm của đài Đông Phương, 'mẹ con' Tăng Lê và Triệu Lộ Tư tiếp tục hội ngộ cùng nhau - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Hé lộ dàn khách mời đình đám của đêm Gala cuối năm của đài Đông Phương, 'mẹ con' Tăng Lê và Triệu Lộ Tư tiếp tục hội ngộ cùng nhau - Ảnh 2
Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

 

Hé lộ dàn khách mời đình đám của đêm Gala cuối năm của đài Đông Phương, 'mẹ con' Tăng Lê và Triệu Lộ Tư tiếp tục hội ngộ cùng nhau - Ảnh 3
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

 

Hé lộ dàn khách mời đình đám của đêm Gala cuối năm của đài Đông Phương, 'mẹ con' Tăng Lê và Triệu Lộ Tư tiếp tục hội ngộ cùng nhau - Ảnh 4
Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet

 

Hé lộ dàn khách mời đình đám của đêm Gala cuối năm của đài Đông Phương, 'mẹ con' Tăng Lê và Triệu Lộ Tư tiếp tục hội ngộ cùng nhau - Ảnh 5
Tăng Lê - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả phát hiện trong số dàn khách mời có sự tái hợp của cặp ‘mẹ - con’ Tăng Lê – Triệu Lộ Tư. Được biết, hai nữ diễn viên nên duyên ‘mẹ -con’ từ sau hai bộ phim đình đám Tinh Hán Xán Lạn và Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Hé lộ dàn khách mời đình đám của đêm Gala cuối năm của đài Đông Phương, 'mẹ con' Tăng Lê và Triệu Lộ Tư tiếp tục hội ngộ cùng nhau - Ảnh 6

Không những thế, từ phim trường cho đến ngoài đời, Triệu Lộ Tư không ngại chia sẻ, bản thân luôn "dính như sam" với trưởng bối tại phim trường và thường xuyên cùng nhau dùng cơm trưa. Đặc biệt, trong bữa tiệc sinh nhật mới đây của Triệu Lộ Tư, cô nàng còn đút bánh kem cho ‘mẹ’ Tăng Lê khiến cộng đồng không khỏi thích thú và ngưỡng mộ tình cảm của cặp mẹ con này.

Hé lộ dàn khách mời đình đám của đêm Gala cuối năm của đài Đông Phương, 'mẹ con' Tăng Lê và Triệu Lộ Tư tiếp tục hội ngộ cùng nhau - Ảnh 7

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ sự kiện đêm Gala cuối năm 2022 của đài Đông Phương cùng với màn trình diễn của các nghệ sĩ tham gia.

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