Đổi đời sau một vai diễn, Triệu Lộ Tư được chăm sóc, cưng chiều như đại minh tinh trong hậu trường phim Thần Ẩn

Sao quốc tế 16/12/2022 15:48

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Triệu Lộ Tư được đối xử như một đại minh tinh trên phim trường Thần Ẩn.

Sau thành công của vai nữ chính trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư đã có nấc thang mới trong sự nghiệp. Không chỉ thoát vòng để tiến xa trong sự nghiệp, cô còn nhận nhiều giải thưởng danh giá từ bộ phim mang lại. Xuất sắc trở thành tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 và có nhiều tài nguyên phim tốt hơn. Thậm chí, Triệu Lộ Tư còn được chăm sóc, cưng như trứng mỏng ở hậu trường phim.

Đổi đời sau một vai diễn, Triệu Lộ Tư được chăm sóc, cưng chiều như đại minh tinh trong hậu trường phim Thần Ẩn - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư có nấc thang mới trong sự nghiệp sau Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Theo đó, qua những bức ảnh của Triệu Lộ Tư trên phim trường Thần Ẩn có thể thấy cô được đối xử như một đại minh tinh. Xung quanh Triệu Lộ Tư giờ đã có nhiều trợ lý hơn trước. Trong khoảng thời gian quay phim, cô ngồi đọc kịch bản còn các trợ lý vây quanh. Một người giúp cô giữ quần áo, người khác đứng bên chờ đợi, người còn lại chụp ảnh cho cô.

Đổi đời sau một vai diễn, Triệu Lộ Tư được chăm sóc, cưng chiều như đại minh tinh trong hậu trường phim Thần Ẩn - Ảnh 2Đổi đời sau một vai diễn, Triệu Lộ Tư được chăm sóc, cưng chiều như đại minh tinh trong hậu trường phim Thần Ẩn - Ảnh 3

Đổi đời sau một vai diễn, Triệu Lộ Tư được chăm sóc, cưng chiều như đại minh tinh trong hậu trường phim Thần Ẩn - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư được chăm sóc như đại minh tinh trong hậu trường phim Thần Ẩn - Ảnh: Internet

Những trợ lý này chăm sóc Triệu Lộ Tư bằng mọi cách có thể, như thể cô là một đại minh tinh. Bản thân Triệu Lộ Tư cũng khá siêng năng, cô không quên nhờ trợ lý ghi lại nét đẹp lao động của mình trong thời gian làm việc.

Đổi đời sau một vai diễn, Triệu Lộ Tư được chăm sóc, cưng chiều như đại minh tinh trong hậu trường phim Thần Ẩn - Ảnh 5
Trợ lý ghi lại khoảnh khắc nét đẹp lao động của Triệu Lộ Tư khi chăm chỉ đọc kịch bản - Ảnh: Internet

Trước đó, vào buổi tiệc sinh nhật tuổi 24, Triệu Lộ Tư còn được cả Cbiz ‘cưng chiều’ khi đa phần bạn bè đồng nghiệp đều gửi những lời chúc tốt đẹp đến Triệu Lộ Tư nhân dịp bước vào tuổi mới. Có người không ngừng cảm thán khi nhắc đến khoảng thời gian quý báu khi được làm việc cùng mỹ nhân họ Triệu trong quá khứ. Việc Triệu Lộ Tư nhận được lời chúc sinh nhật từ hầu hết các đồng nghiệp cũ khiến khán giả cảm thấy hạnh phúc lây. Nhiều người cho rằng đây là minh chứng cho nhân cách tốt đẹp của Triệu Lộ Tư khi được cả Cbiz yêu quý dù đã làm việc cùng nhau rất lâu.

Đổi đời sau một vai diễn, Triệu Lộ Tư được chăm sóc, cưng chiều như đại minh tinh trong hậu trường phim Thần Ẩn - Ảnh 6
Triệu Lộ Tư còn được cả Cbiz ‘cưng chiều’ khi đa phần bạn bè đồng nghiệp đều gửi những lời chúc tốt đẹp đến Triệu Lộ Tư nhân dịp bước vào tuổi mới - Ảnh: Internet

Có thể thấy, chỉ sau một vai diễn thành công trong Tinh Hán Xán Lạn đã khiến sự nghiệp và vị thế của Triệu Lộ Tư ngày một thăng hạng. Hy vọng cô nàng sẽ có sự cải thiện hơn về kỹ năng diễn xuất để có những vai diễn đột phá hơn trong tương lai.

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