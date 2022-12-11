Ngay khi xuất hiện qua những ảnh hậu trường, nữ chính Triệu Lộ Tư đã xuất hiện với trang phục có tông màu xanh tươi mát. Nữ diễn viên xuất hiện khá nổi bật và khá xinh đẹp rung động lòng người trong tạo hình cổ trang lần này.

Vừa qua, dự án phim tiên hiệp cổ trang cấp Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2) đã chính thức công bố đội hình diễn viên chính. Theo đó, Triệu Lộ Tư sẽ vào vai nữ chính A Âm/Phượng Ẩn, Vương An Vũ sẽ vào vai nam chính Cổ Tấn/Nguyên Khải.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Triệu Lộ Tư vói tạo hình tóc trắng trong hậu trường phim Thần Ẩn. Dù không có quá nhiều phụ kiện, thế nhưng kiểu tóc của cô nàng vẫn rất cầu kỳ. Dù vậy, Triệu Lộ Tư vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo của mình.

Trong tạo hình tóc trắng, Triệu Lộ Tư vẫn được khen xinh đẹp, trong trẻo - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong tạo hình này còn hé lộ thêm phân cảnh nam chính Vương An Vũ bế Triệu Lộ Tư trên phim trường Thần Ẩn khiến dân tình được một phen bấn loạn và rung rinh với chemistry của cặp đôi này.

Vương An Vũ bế Triệu Lộ Tư trên phim trường Thần Ẩn khiến dân tình được một phen bấn loạn - Ảnh: Internet

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Theo đó nội dung chính chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như năng.