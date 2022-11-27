Dĩ Ái Vi Doanh: Xuất hiện giữa trời tuyết, 'mẹ' của Triệu Lộ Tư đẹp diễm lệ như mỹ nhân Hồng Kông, dân tình phán 1 câu 'lấn át cả nhan sắc nữ chính' Bạch Lộc

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nữ diễn viên tham gia trong bộ phim gây bão cộng đồng mạng vì quá diễm lệ. Được biết, đây là diễn viên Tăng Lê, người được cho là sẽ đóng vai chị gái của Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Được biết, diễn viên Tăng Lê là gương mặt quen thuộc từng 2 lần đóng vai mẹ của Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Không những thế, cô còn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành, đóng cùng nam chính Vương Hạc Đệ trong Phù Đồ Duyên. Sắp tới đây, nữ diễn viên tiếp tục tái hợp với Vương Hạc Đệ trong dự án Dĩ Ái Vi Doanh.

Dĩ Ái Vi Doanh (tên cũ là Trêu Nhầm) do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính đã chính thức khai máy. Những hình ảnh và thông tin hậu trường của bộ phim luôn được đông đảo khán giả quan tâm.

Trong hình ảnh được đăng tải, Tăng Lê có vẻ đẹp cuốn hút tự như những mỹ nhân Hồng Kông giữa trời mưa tuyết. Nhiều khán giả cho rằng dù độ tuổi không còn trẻ trung nhưng nhan sắc của Tăng Lê vẫn rung động lòng người, thậm chí lấn át cả nữ chính Bạch Lộc.

Trong những ảnh leak gần đây, tạo hình của Bạch Lộc gây nhiều tranh cãi. trong những cảnh quay đầu tiên, Bạch Lộc xuất hiện với mái tóc đen nhàm chán, tông trang điểm nhạt nhòa khiến nhan sắc bị chỉm nghỉm và có phần dừ khi đứng cạnh Vương Hạc Đệ.

Nhan sắc Bạch Lôc chỉm nghỉm và có phần dừ khi đứng cạnh Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Đến khi Bạch Lộc xuất hiện với trang phục đỏ, trang điểm đậm thì lại gây tranh cãi nhiều hơn. Dân mạng chê tạo hình của nữ diễn viên quá già dặn trong trang phục này và không hề giống một nữ phóng viên thời thượng.

Tạo hình trong đậm đỏ cũng bị chê già không phù hợp với vai diễn phóng viên thời thượng - Ảnh: Internet

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai "cắm sừng" ngoại tình với một cô gái giàu có.

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu - Ảnh: Internet

Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của "trà xanh", được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người.