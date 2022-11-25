Nếu như tạo hình Thời Yến của Vương Hạc Đệ được khán giả hết lời khen ngợi thì tạo hình Trình Thư Ý của Bạch Lộc luôn là đề tài gây tranh cãi.
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Dĩ Ái Vi Doanh (tên cũ là Trêu Nhầm) do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính là dự án được đông đảo khán giả quan tâm hiện nay. Bộ phim đã chính thức khai máy cũng như thường xuyên cập nhật ảnh leak hậu trường về tạo hình của cặp đôi chính. Nếu như tạo hình nam chính Vương Hạc Đệ được khán giả hết lời khen ngợi vì vẻ ngoại lạnh lùng, quyền lực trong bộ vest đen, đeo kính đầy học thức như Thời Yến bước ra từ trong tiểu thuyết thì tạo hình Trình Thư Ý của Bạch Lộc luôn là đề tài gây tranh cãi.
Mới đây, mạng xã hội xứ Trung loạt hình ảnh mới nhất về nữ chính Bạch Lộc. Theo đó, nàng tiểu hoa diện một bộ đầm đỏ, kín đáo cùng với kiểu tóc xoăn sóng và trang điểm khá đậm. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, tạo hình này của Bạch Lộc gây tranh cãi bởi fan nguyên tác lẫn các khán giả khác. Phần đông khán giả cho rằng nhân vật Trình Thư Ý trong nguyên tác là một phóng viên giỏi giang có ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang cá tính, phong cách và cực kỳ tự tin nhưng cũng rất phóng khoáng trong cuộc sống đời thường. Còn Bạch Lộc nhìn trông khá già dặn, nhan sắc bị dìm bởi trang phục không hề giống một nữ phóng viên thời thượng.
Đây không phải lần đầu tiên, tạo hình của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh bị chê. Trong những cảnh quay đầu tiên, Bạch Lộc xuất hiện với mái tóc đen nhàm chán, tông trang điểm nhạt nhòa khiến nhan sắc bị chỉm nghỉm khi đứng cạnh Vương Hạc Đệ. Bộ trang phục tối màu của Bạch Lộc trong cảnh quay chung cũng bị chê "phèn", không đúng với hình tượng Thư Ý sang chảnh, cuốn hút trong tiểu thuyết. Thậm chí Bạch Lộc còn bị chê già hơn bạn diễn Vương Hạc Đệ, đứng cùng khung hình nhưng không có cảm giác couple.
Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung xoay quanh nhân vật Trình Thư Ý (Bạch Lộc) là một cô gái xinh đẹp, tốt nghiệp đại học danh giá. Sau khi ra trường, cô đảm nhận vị trí phóng viên của tạp chí Tài chính – Kinh tế. Tuy nhiên chuyện tình yêu lại không như ý khi cô bị bạn trai ngoại tình. Vì tức giận, Thư Ý đã quyết tâm cưa đổ Thời Yến (Vương Hạc Đệ), người được cho là cậu út của ‘trà xanh’. Thời Yến là một vị tổng tài cực giàu có và mưu mẹo. Tuy nhiên, sau khi cưa cẩm tổng tài thành công thì Thư Ý mới phát hiện ra hóa ra lâu nay bản thân đã cưa nhầm người mà không hề hay biết.
Hiện tại, gu thời trang của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh vẫn còn đang gây tranh cãi xôn xao trên cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.