Dĩ Ái Vi Doanh: Diện tone đỏ nổi bật trong tạo hình mới, Bạch Lộc tiếp tục gây tranh cãi vì quá khác xa so với nhân vật trong nguyên tác

Sao quốc tế 25/11/2022 19:30

Nếu như tạo hình Thời Yến của Vương Hạc Đệ được khán giả hết lời khen ngợi thì tạo hình Trình Thư Ý của Bạch Lộc luôn là đề tài gây tranh cãi.

Dĩ Ái Vi Doanh (tên cũ là Trêu Nhầm) do Vương Hạc ĐệBạch Lộc đóng chính là dự án được đông đảo khán giả quan tâm hiện nay. Bộ phim đã chính thức khai máy cũng như thường xuyên cập nhật ảnh leak hậu trường về tạo hình của cặp đôi chính. Nếu như tạo hình nam chính Vương Hạc Đệ được khán giả hết lời khen ngợi vì vẻ ngoại lạnh lùng, quyền lực trong bộ vest đen, đeo kính đầy học thức như Thời Yến bước ra từ trong tiểu thuyết thì tạo hình Trình Thư Ý của Bạch Lộc luôn là đề tài gây tranh cãi.

Dĩ Ái Vi Doanh: Diện tone đỏ nổi bật trong tạo hình mới, Bạch Lộc tiếp tục gây tranh cãi vì quá khác xa so với nhân vật trong nguyên tác - Ảnh 1
Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính chính thức khai máy - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung loạt hình ảnh mới nhất về nữ chính Bạch Lộc. Theo đó, nàng tiểu hoa diện một bộ đầm đỏ, kín đáo cùng với kiểu tóc xoăn sóng và trang điểm khá đậm. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, tạo hình này của Bạch Lộc gây tranh cãi bởi fan nguyên tác lẫn các khán giả khác. Phần đông khán giả cho rằng nhân vật Trình Thư Ý trong nguyên tác là một phóng viên giỏi giang có ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang cá tính, phong cách và cực kỳ tự tin nhưng cũng rất phóng khoáng trong cuộc sống đời thường. Còn Bạch Lộc nhìn trông khá già dặn, nhan sắc bị dìm bởi trang phục không hề giống một nữ phóng viên thời thượng.

Dĩ Ái Vi Doanh: Diện tone đỏ nổi bật trong tạo hình mới, Bạch Lộc tiếp tục gây tranh cãi vì quá khác xa so với nhân vật trong nguyên tác - Ảnh 2Dĩ Ái Vi Doanh: Diện tone đỏ nổi bật trong tạo hình mới, Bạch Lộc tiếp tục gây tranh cãi vì quá khác xa so với nhân vật trong nguyên tác - Ảnh 3Dĩ Ái Vi Doanh: Diện tone đỏ nổi bật trong tạo hình mới, Bạch Lộc tiếp tục gây tranh cãi vì quá khác xa so với nhân vật trong nguyên tác - Ảnh 4

Dĩ Ái Vi Doanh: Diện tone đỏ nổi bật trong tạo hình mới, Bạch Lộc tiếp tục gây tranh cãi vì quá khác xa so với nhân vật trong nguyên tác - Ảnh 5
Tạo hình mới của Bạch Lộc bị chê già dặn không giống một nữ phóng viên thời thượng - Ảnh: Internet

 Đây không phải lần đầu tiên, tạo hình của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh bị chê. Trong những cảnh quay đầu tiên, Bạch Lộc xuất hiện với mái tóc đen nhàm chán, tông trang điểm nhạt nhòa khiến nhan sắc bị chỉm nghỉm khi đứng cạnh Vương Hạc Đệ. Bộ trang phục tối màu của Bạch Lộc trong cảnh quay chung cũng bị chê "phèn", không đúng với hình tượng Thư Ý sang chảnh, cuốn hút trong tiểu thuyết.  Thậm chí Bạch Lộc còn bị chê già hơn bạn diễn Vương Hạc Đệ, đứng cùng khung hình nhưng không có cảm giác couple.

Dĩ Ái Vi Doanh: Diện tone đỏ nổi bật trong tạo hình mới, Bạch Lộc tiếp tục gây tranh cãi vì quá khác xa so với nhân vật trong nguyên tác - Ảnh 6Dĩ Ái Vi Doanh: Diện tone đỏ nổi bật trong tạo hình mới, Bạch Lộc tiếp tục gây tranh cãi vì quá khác xa so với nhân vật trong nguyên tác - Ảnh 7

Dĩ Ái Vi Doanh: Diện tone đỏ nổi bật trong tạo hình mới, Bạch Lộc tiếp tục gây tranh cãi vì quá khác xa so với nhân vật trong nguyên tác - Ảnh 8
 Trước đó, Bạch Lộc bị chê có tạo hình nhạt nhòa, chỉm nghỉm khi đứng cạnh Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung xoay quanh nhân vật  Trình Thư Ý (Bạch Lộc) là một cô gái xinh đẹp, tốt nghiệp đại học danh giá. Sau khi ra trường, cô đảm nhận vị trí phóng viên của tạp chí Tài chính – Kinh tế. Tuy nhiên chuyện tình yêu lại không như ý khi cô bị bạn trai ngoại tình.  Vì tức giận, Thư Ý đã quyết tâm cưa đổ Thời Yến (Vương Hạc Đệ), người được cho là cậu út của ‘trà xanh’.  Thời Yến là một vị tổng tài cực giàu có và mưu mẹo. Tuy nhiên, sau khi cưa cẩm tổng tài thành công thì Thư Ý mới phát hiện ra hóa ra lâu nay bản thân đã cưa nhầm người mà không hề hay biết.

Dĩ Ái Vi Doanh: Diện tone đỏ nổi bật trong tạo hình mới, Bạch Lộc tiếp tục gây tranh cãi vì quá khác xa so với nhân vật trong nguyên tác - Ảnh 9
Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu - Ảnh: Internet

Hiện tại, gu thời trang của Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh vẫn còn đang gây tranh cãi xôn xao trên cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

 

Dĩ Ái Vi Doanh chính thức làm lễ khai máy và công bố dàn cast, dân tình hú hét vì Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc quá đẹp đôi khi đứng cạnh nhau

Dĩ Ái Vi Doanh chính thức làm lễ khai máy và công bố dàn cast, dân tình hú hét vì Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc quá đẹp đôi khi đứng cạnh nhau

Những ngày qua, dự án Dĩ Ái Vi Doanh (tên cũ là Trêu Nhầm) của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc hé lộ những phân cảnh đầu tiên của cặp đôi chính. Dù vậy, mới đây, bộ phim mới chính thức làm lễ khai máy và công bố dàn diễn viên tham gia chính thức.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc Vương Hạc Đệ Dĩ Ái Vi Doanh sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dĩ Ái Vi Doanh chính thức làm lễ khai máy và công bố dàn cast, dân tình hú hét vì Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc quá đẹp đôi khi đứng cạnh nhau

Dĩ Ái Vi Doanh chính thức làm lễ khai máy và công bố dàn cast, dân tình hú hét vì Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc quá đẹp đôi khi đứng cạnh nhau

Dĩ Ái Vi Doanh: Chỉ một chi tiết nhỏ trong cảnh hôn, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã có cách xử lý tinh tế khiến dân tình hú hét vì quá ngôn tình

Dĩ Ái Vi Doanh: Chỉ một chi tiết nhỏ trong cảnh hôn, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã có cách xử lý tinh tế khiến dân tình hú hét vì quá ngôn tình

Rộ tin Cúc Tịnh Y nên duyên với 'tình tin đồn' Bạch Lộc trong một dự án cổ trang, dân tình đồng loạt phản đối vì lý do này?

Rộ tin Cúc Tịnh Y nên duyên với 'tình tin đồn' Bạch Lộc trong một dự án cổ trang, dân tình đồng loạt phản đối vì lý do này?

Dĩ Ái Vi Doanh của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc nhá hàng tạo hình nam chính tổng tài cực ngầu như xé sách bước ra

Dĩ Ái Vi Doanh của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc nhá hàng tạo hình nam chính tổng tài cực ngầu như xé sách bước ra

Netizen lan truyền khoảnh khắc Bạch Lộc có một hành động đẹp đập tan tin đồn nói xấu bạn diễn nam từng hợp tác trước đó

Netizen lan truyền khoảnh khắc Bạch Lộc có một hành động đẹp đập tan tin đồn nói xấu bạn diễn nam từng hợp tác trước đó

Bạch Lộc bị chê già trước tuổi khi tham dự sự kiện vì điều này?

Bạch Lộc bị chê già trước tuổi khi tham dự sự kiện vì điều này?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 41 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ