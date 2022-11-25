Dĩ Ái Vi Doanh (tên cũ là Trêu Nhầm) do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính là dự án được đông đảo khán giả quan tâm hiện nay. Bộ phim đã chính thức khai máy cũng như thường xuyên cập nhật ảnh leak hậu trường về tạo hình của cặp đôi chính. Nếu như tạo hình nam chính Vương Hạc Đệ được khán giả hết lời khen ngợi vì vẻ ngoại lạnh lùng, quyền lực trong bộ vest đen, đeo kính đầy học thức như Thời Yến bước ra từ trong tiểu thuyết thì tạo hình Trình Thư Ý của Bạch Lộc luôn là đề tài gây tranh cãi.

Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính chính thức khai máy - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung loạt hình ảnh mới nhất về nữ chính Bạch Lộc. Theo đó, nàng tiểu hoa diện một bộ đầm đỏ, kín đáo cùng với kiểu tóc xoăn sóng và trang điểm khá đậm. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, tạo hình này của Bạch Lộc gây tranh cãi bởi fan nguyên tác lẫn các khán giả khác. Phần đông khán giả cho rằng nhân vật Trình Thư Ý trong nguyên tác là một phóng viên giỏi giang có ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang cá tính, phong cách và cực kỳ tự tin nhưng cũng rất phóng khoáng trong cuộc sống đời thường. Còn Bạch Lộc nhìn trông khá già dặn, nhan sắc bị dìm bởi trang phục không hề giống một nữ phóng viên thời thượng.