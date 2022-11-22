Dĩ Ái Vi Doanh: Chỉ một chi tiết nhỏ trong cảnh hôn, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã có cách xử lý tinh tế khiến dân tình hú hét vì quá ngôn tình

Sao quốc tế 22/11/2022 14:38

Mạng xã hội xứ Trung lan truyền loạt hình ảnh hé lộ hậu trường cảnh hôn của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đã khiến dân tình không khỏi hú hét bởi vì quá ngọt ngào, cho thấy cả hai có màn tương tác đầy chemistry, ăn ý với nhau.

Những ngày qua dự án Dĩ Ái Vi Doanh (tên cũ Trêu Nhầm) do Vương Hạc ĐệBạch Lộc đã chính thức khai máy. Dù chỉ mới hé lộ một vài hình ảnh hậu trường đầu tiên nhưng đã khiến dân tình không khỏi phấn khích và dành sự quan tâm đặc biệt. Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền loạt hình ảnh hé lộ hậu trường cảnh hôn của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đã khiến dân tình không khỏi hú hét bởi vì quá ngọt ngào, cho thấy cả hai có màn tương tác chemistry ăn ý với nhau.

Dĩ Ái Vi Doanh: Chỉ một chi tiết nhỏ trong cảnh hôn, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã có cách xử lý tinh tế khiến dân tình hú hét vì quá ngôn tình - Ảnh 1Dĩ Ái Vi Doanh: Chỉ một chi tiết nhỏ trong cảnh hôn, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã có cách xử lý tinh tế khiến dân tình hú hét vì quá ngôn tình - Ảnh 2

Dĩ Ái Vi Doanh: Chỉ một chi tiết nhỏ trong cảnh hôn, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã có cách xử lý tinh tế khiến dân tình hú hét vì quá ngôn tình - Ảnh 3
Loạt ảnh hậu trường cảnh hôn của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến dân tình phấn khích - Ảnh Internet

Cặp đôi ghi điểm bởi chiều cao có phần chênh lệch nhẹ đúng chuẩn cặp đôi ngôn tình. Đặc biệt, khán giả còn chú ý một chi tiết nhỏ, Vương Hạc Đệ đã tinh tế tháo kính ra, Bạch Lộc kiễng chân nhẹ để phối hợp thực hiện cảnh hôn tạo nên một khung cảnh lãng mạn đầy ngôn tình.

Dĩ Ái Vi Doanh: Chỉ một chi tiết nhỏ trong cảnh hôn, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã có cách xử lý tinh tế khiến dân tình hú hét vì quá ngôn tình - Ảnh 4
Cả hai phối hợp khá ăn ý tạo nên khung cảnh ngọt ngào, đầy ngôn tình - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, cả hai gây chú ý với những hình ảnh đầu tiên xuất hiện với visual cực xịn như nhân vật từ trong tiểu thuyết bước ra. Vương Hạc Đệ ghi điểm mạnh mẽ với vẻ ngoại lạnh lùng, quyền lực trong bộ vest đen, đeo kính đầy học thức, khí chất vương giả khi bước xuống xế hộp xịn toát lên trọn vẹn thần thái của nhân vật Thời Yến.

Dĩ Ái Vi Doanh: Chỉ một chi tiết nhỏ trong cảnh hôn, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã có cách xử lý tinh tế khiến dân tình hú hét vì quá ngôn tình - Ảnh 5

Dĩ Ái Vi Doanh: Chỉ một chi tiết nhỏ trong cảnh hôn, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã có cách xử lý tinh tế khiến dân tình hú hét vì quá ngôn tình - Ảnh 6
Vương Hạc Đệ có visual đầy vương giả, đầy thần thái - Ảnh: Internet

Còn Bạch Lộc xuất hiện với hình ảnh vô cùng lịch sự, nhã nhặn với chiếc áo blazer kẻ dáng dài. Với mái tóc đen dài duỗi thẳng, cùng cách trang điểm tự nhiên, có thể thấy nhân vật Trịnh Thư Ýmà cô nàng đảm nhận là một người đã đi làm, khá thành đạt trong cuộc sống.

Dĩ Ái Vi Doanh: Chỉ một chi tiết nhỏ trong cảnh hôn, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã có cách xử lý tinh tế khiến dân tình hú hét vì quá ngôn tình - Ảnh 7

Dĩ Ái Vi Doanh: Chỉ một chi tiết nhỏ trong cảnh hôn, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã có cách xử lý tinh tế khiến dân tình hú hét vì quá ngôn tình - Ảnh 8
Bạch Lộc xuất hiện với hình ảnh đầy lịch sự, nhã nhặn - Ảnh: Internet

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai , Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung xoay quanh nhân vật Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc), một phóng viên của tạp chí Tài chính – Kinh tế. Xinh đẹp, tài năng nhưng chuyện tình yêu lại không như ý. Sau khi phát hiện bạn trai cắm sừng, Thư Ý đã quyết tâm cưa đổ cậu của ‘trà xanh’ là Thời Yến (Vương Hạc Đệ) – một tổng tài lạnh lùng nhưng cũng cực kỳ bá đạo và mưu mẹo.

Dĩ Ái Vi Doanh: Chỉ một chi tiết nhỏ trong cảnh hôn, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã có cách xử lý tinh tế khiến dân tình hú hét vì quá ngôn tình - Ảnh 9
Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai , Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu - Ảnh: Internet

Hiện tại. loạt khoảnh khắc khóa môi giữa Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh vẫn còn đang được chia sẻ rầm rộ. Các fan hâm mộ hóng chờ những hình ảnh tiếp theo từ cặp đôi này.

Dĩ Ái Vi Doanh của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc nhá hàng tạo hình nam chính tổng tài cực ngầu như xé sách bước ra

Dĩ Ái Vi Doanh của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc nhá hàng tạo hình nam chính tổng tài cực ngầu như xé sách bước ra

Mạng xã hội lan truyền lan truyền loạt ảnh hậu trường của bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh. Cụ thể, những hình ảnh về tạo hình tổng tài của Vương Hạc Đệ trong dự án lần này cũng đang được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội.

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