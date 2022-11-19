Dĩ Ái Vi Doanh: Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc được lòng fan nguyên tác với visual cực phẩm trong loạt ảnh hậu trường đầu tiên

Sao quốc tế 19/11/2022 16:38

Bộ phim vừa tung ra những hình ảnh hậu trường đầu tiên, hé lộ tạo hình của cặp đôi chính Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến khán giả không khỏi phấn khích.

Những ngày vừa qua, bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh (tên cũ là Trêu Nhầm) do Vương Hạc ĐệBạch Lộc đóng chính đã thu hút đông đảo của khán giả khi đã chính thức khởi quay những phân cảnh đầu tiên. Mới đây, bộ phim vừa tung ra những hình ảnh hậu trường đầu tiên, hé lộ tạo hình của cặp đôi chính Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến khán giả không khỏi phấn khích.

Dĩ Ái Vi Doanh: Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc được lòng fan nguyên tác với visual cực phẩm trong loạt ảnh hậu trường đầu tiên - Ảnh 1
Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính - Ảnh: Internet

Vương Hạc Đệ vẫn là khí chất lạnh lùng, anh khiến cho cư dân mạng ‘lụi tim’ khi diện một cây vest đen đúng chuẩn tổng tài. Có phần khác biệt so với các bộ phim trước đó, lần này mỹ nam còn sắm cho mình một chiếc kính đúng chuẩn dáng người có học thức cao siêu, tài giỏi.

Dĩ Ái Vi Doanh: Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc được lòng fan nguyên tác với visual cực phẩm trong loạt ảnh hậu trường đầu tiên - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ diện một cây vest đen đúng chuẩn tổng tài - Ảnh: Internet

Được biết, Vương Hạc Đệ vào vai Thời Yến, một tổng tài trẻ tuổi thành đạt có tính tình trầm ổn tỉnh táo, anh tuy xuất thân từ hào môn thế gia nhưng không bị trói buộc bởi việc thừa kế mà luôn có có mục tiêu cho đời mình. Không những thế, anh còn là một người chủ động, trưởng thành, chu đáo với người yêu.

Dĩ Ái Vi Doanh: Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc được lòng fan nguyên tác với visual cực phẩm trong loạt ảnh hậu trường đầu tiên - Ảnh 3
Vương Hạc Đệ vào vai Thời Yến, một tổng tài trẻ tuổi thành đạt có tính tình trầm ổn tỉnh táo - Ảnh: Internet

Trong khi đó, nữ chính Bạch Lộc xuất hiện với hình ảnh vô cùng lịch sự, nhã nhặn với chiếc áo blazer kẻ dáng dài. Với mái tóc đen dài duỗi thẳng, cùng cách trang điểm tự nhiên, có thể thấy nhân vật mà cô nàng đảm nhận khá thành đạt trong cuộc sống. Được biết, Bạch Lộc vào vai Trịnh Thư Ý, một nữ phóng viên thông minh. Cô thông qua nghiên cứu chuyên sâu về mọi ngành nghề mà cho ra mắt nhiều bài báo ngắn gọn súc tích lại chặt chẽ.

Dĩ Ái Vi Doanh: Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc được lòng fan nguyên tác với visual cực phẩm trong loạt ảnh hậu trường đầu tiên - Ảnh 4Dĩ Ái Vi Doanh: Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc được lòng fan nguyên tác với visual cực phẩm trong loạt ảnh hậu trường đầu tiên - Ảnh 5

Dĩ Ái Vi Doanh: Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc được lòng fan nguyên tác với visual cực phẩm trong loạt ảnh hậu trường đầu tiên - Ảnh 6
Bạch Lộc xuất hiện với hình ảnh vô cùng lịch sự, nhã nhặn với chiếc áo blazer kẻ dáng dài - Ảnh: Internet

Ngay từ hình ảnh hậu trường đầu tiên, cặp đôi Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc rất được lòng fan nguyên tác bởi sở hữu ngoại hình rất sát hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết. Đặc biệt, loạt ảnh hậu trường của bộ đôi cũng khiến dân tình đều không khỏi xuýt xoa trước visual cực phẩm, Vương Hạc Đệ được khen chuẩn nét tổng tài bước ra từ tiểu thuyết còn Bạch Lộc được ví như thiên kim tiểu thư thông minh lanh lợi.

Dĩ Ái Vi Doanh: Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc được lòng fan nguyên tác với visual cực phẩm trong loạt ảnh hậu trường đầu tiên - Ảnh 7

Dĩ Ái Vi Doanh: Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc được lòng fan nguyên tác với visual cực phẩm trong loạt ảnh hậu trường đầu tiên - Ảnh 8
Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc rất được lòng fan nguyên tác bởi sở hữu ngoại hình rất sát hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những hình ảnh hậu trường tiếp theo từ dự án Dĩ Ái Vi Doanh của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong thời gian sắp tới.

 

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