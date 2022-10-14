Trêu Nhầm của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đổi tên mới, chính thức mở siêu thoại để hạn chế 'chiến tranh' của fandom 2 nhà?

Bộ phim ‘Trêu Nhầm’ của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã đổi tên thành Dĩ Ái Vi Doanh (Dựa Trên Tình Yêu) và cũng chính thức mở siêu thoại phim.

Vương Hạc Đệ là mỹ nam đang được quan tâm nhất Cbiz hiện nay từ sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết. Chính vì thế, những dự án mới của ‘Nguyệt Tôn’ luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Sau thành công Thương Lan Quyết, những dự án mới của Vương Hạc Đệ luôn được công chúng quan tâm - Ảnh: Internet Sau nhiều lời đồn đoán, mới đây, phía nhân viên của Vương Hạc Đệ bất ngờ có bài viết trên mạng Weibo xác nhận Vương Hạc Đệ sẽ nhận vai nam chính trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình sủng ngọt Trêu nhầm (Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý) của tác giả Kiều Diêu. Về phía nữ chính, dù chưa lên tiếng chính thức, nhưng phía sản xuất cũng ngầm xác nhận Bạch Lộc sẽ nên duyên cùng Vương Hạc Đệ trong dự án này.

Vương Hạc Đệ sẽ nên duyên với Bạch Lộc trong dự án Trêu Nhầm - Ảnh: Internet Thông tin trên khiến công chúng đặc biệt quan tâm, trước đó, khi rộ lên tin đồn Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc tham gia dự án này, bên cạnh những ý kiến ủng hộ cũng có những ý kiến phản đối liên quan đến vấn đề thứ hạng phiên vị của cả hai. Không những thế, phía fan Vương Hạc Đệ chê Bạch Lộc có vẻ ‘dừ’ khi đứng cạnh Vương Hạc Đệ. Phía fan của Bạch Lộc cũng phản pháo chê diễn xuất của Vương Hạc Đệ không xứng đáng đứng ngang hàng với nữ thần tượng của mình. Thậm chí, ‘biên kịch vàng’ Vu Chính còn ‘đá xéo’ Vương Hạc Đệ không có ‘vé’ để tranh phiên với ‘gà cưng’ Bạch Lộc của mình. Một bộ fan hai nhà gây chiến vì vấn đề phiên vị - Ảnh: Internet Trước tình thế hỗn loạn, mới đây, bộ phim ‘Trêu Nhầm’ đã chính thức đổi tên thành Dĩ Ái Vi Doanh (Dựa Trên Tình Yêu). Đồng thời, nhà sản xuất cũng chính thức mở siêu thoại phim. Được biết ‘siêu thoại phim’ là những bài viết trong một group mạng xã hội nói về những người nổi tiếng, có tính đề tài và độ thảo luận cao, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Dự án đổi tên thành Dĩ Ái Vi Doanh, chính thức mở siêu thoại phim - Ảnh: Internet Theo đó, fan Bạch Lộc và fan Vương Hạc Đệ mỗi nhà tự quản lý siêu thoại riêng. Trên tình hình thực tế, cả hai fandom không ngừng tìm cớ gây chiến và chưa có được quan điểm chung nên đây là cách tốt nhất để hạn chế được những trận ‘giao lưu thân mật’ vì quyền quản lý siêu thoại và cũng tránh ảnh hưởng đến bộ phim. Việc mở siêu thoại để fan Bạch Lộc và fan Vương Hạc Đệ mỗi nhà tự quản lý siêu thoại riêng, hạn chế 'chiến tranh' fandom xảy ra - Ảnh: Internet Hiện tại, thông tin hợp tác của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong dự án Trêu Nhầm (Dĩ Ái Vi Doanh) đang là đề tài nóng bỏng được cư dân mạng quan tâm và tiếp tục bàn tán sôi nổi những ngày qua,

Vương Hạc Đệ xác nhận đóng chính dự án Trêu Nhầm, 'phía nhà gái' liệu có phải Bạch Lộc? Phía quản lý của Vương Hạc Đệ đã có bài viết trên trang cá nhân xác nhận mỹ nam đã nhận lời đóng chính dự án chuyển thể Trêu Nhầm.

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