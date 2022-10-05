Rộ tin Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Nữ Cảnh Sát Trưởng, fan hào hứng 'Đệ Đệ đu idol thành công'?

Sao quốc tế 05/10/2022 20:06

Mạng xã hội xứ Trung vừa rộ lên thông tin, dự án phim Nữ Cảnh Sát Trưởng sẽ do Vương Hạc Đệ và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính khiến fan vô cùng háo hức.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những diễn viên trẻ có tài nguyên lẫn lưu lượng hàng đầu Cbiz. Có ngoại hình và nhan sắc xinh đẹp, ngoài sở hữu lượt fan đông đảo, mỹ nhân cũng được không ít mỹ nam Hoa Ngữ mong muốn được hợp tác trong các dự án phim.

Rộ tin Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Nữ Cảnh Sát Trưởng, fan hào hứng 'Đệ Đệ đu idol thành công'? - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những diễn viên trẻ có tài nguyên lẫn lưu lượng hàng đầu Cbiz - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung vừa rộ lên thông tin, dự án phim Nữ Cảnh Sát Trưởng sẽ do Vương Hạc Đệ và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính. Được biết, đây là dự án truyền hình được đầu tư khủng, dài 40 tập, do đạo diễn Trương Vĩnh Tân cầm trịch.

Rộ tin Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Nữ Cảnh Sát Trưởng, fan hào hứng 'Đệ Đệ đu idol thành công'? - Ảnh 2
Rộ tin dự án phim Nữ Cảnh Sát Trưởng sẽ do Vương Hạc Đệ và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính - Ảnh: Internet

Vương Hạc Đệ là cái tên được nhiều khán giả quan tâm trong thời gian gần đây sau sự bùng nổ của bộ phim Thương Lan Quyết. Từ sau thành công đó đã có nhiều dự án tìm đến Vương Hạc Đệ, tuy nhiên, mỹ nam từng bày tỏ bản thân rất ngưỡng mộ Địch Lệ Nhiệt Ba như là nữ thần trong lòng mình và đang muốn tìm cơ hội hợp tác với ‘đàn chị’.

Rộ tin Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Nữ Cảnh Sát Trưởng, fan hào hứng 'Đệ Đệ đu idol thành công'? - Ảnh 3
 Nếu thông tin trên là sự thật thì Vương Hạc Đệ sẽ có cơ hội ‘đu idol’ thành công - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả sau khi biết được thông tin trên đã vô cùng vui mừng vì nếu thông tin trên là sự thật thì Vương Hạc Đệ sẽ có cơ hội ‘đu idol’ thành công. Một số khác mong muốn cả hai cùng hợp tác để có thể tha hồ ngắm nhìn nhan sắc đỉnh cao của mỹ nam và mỹ nữ hàng đầu Cbiz.

Hiện tại, thông tin Vương Hạc Đệ hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Nữ Cảnh Sát Trưởng chỉ là đồn đoán. Các fan hâm mộ tiếp tục hóng chờ và bày tỏ hy vọng rằng thông tin trên sẽ thành sư thật.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Địch Lệ Nhiệt Ba Nữ Cảnh Sát Trưởng sao hoa ngữ cbiz

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