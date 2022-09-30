Tiếp tục rộ tin bạn gái Vương Hạc Đệ chính là nhân viên phòng làm việc của mỹ nam, netizen ngán ngẩm 'toàn bộ nhân viên nữ đều là bạn gái của Vương Hạc Đệ'?

Sao quốc tế 30/09/2022 19:14

Một blogger đã chia sẻ bài viết tiết lộ rằng có một nhân viên của Vương Hạc Đệ rất giống bạn gái của mỹ nam.

Sau thành công của Thương Lan Quyết, tên tuổi của Vương Hạc Đệ được nhiều công chúng biết đến. Chính vì thế ‘nhất cử nhất động’ hay chuyện đời tư cá nhân của mỹ nam họ Vương luôn được giới truyền thông và khán giả quan tâm.

Được biết, Vương Hạc Đệ đã có bạn gái từ trước khi gia nhập showbiz. Bạn gái của Vương Hạc Đệ có tên Lưu Nghệ, học chuyên ngành kiểm tra an ninh hàng không. Cả hai cùng học chung trường đại học và là mối tình đầu của nhau.

Tiếp tục rộ tin bạn gái Vương Hạc Đệ chính là nhân viên phòng làm việc của mỹ nam, netizen ngán ngẩm 'toàn bộ nhân viên nữ đều là bạn gái của Vương Hạc Đệ'? - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ và bạn gái - Ảnh: Internet

Vương Hạc Đệ được nhận xét là người chung tình, cả hai cho đến nay đã bên nhau được 6 năm. Khi Vương Hạc Đệ tham gia đóng phim Tân Vườn Sao Băng, Lưu Nghệ thường xuyên đến phim trường thăm bạn trai. Cả hai còn bị bắt gặp cùng chơi bóng rổ, mặc đồ đôi hay đi hẹn hò trên phim trường.

Tiếp tục rộ tin bạn gái Vương Hạc Đệ chính là nhân viên phòng làm việc của mỹ nam, netizen ngán ngẩm 'toàn bộ nhân viên nữ đều là bạn gái của Vương Hạc Đệ'? - Ảnh 2
Tiếp tục rộ tin bạn gái Vương Hạc Đệ chính là nhân viên phòng làm việc của mỹ nam, netizen ngán ngẩm 'toàn bộ nhân viên nữ đều là bạn gái của Vương Hạc Đệ'? - Ảnh 3

Vương Hạc Đệ và bạn gái bị bắt gặp khi hẹn hò - Ảnh: Internet

 

Vào thời điểm đó, Vương Hạc Đệ không quá nổi tiếng nên việc anh có bạn gái cũng nhanh chóng lắng xuống. Hiện tại danh tiếng ngôi sao trẻ đã khác xưa. Anh kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm, tránh để bạn gái phải chịu áp lực.

Tuy nhiên, mới đây, một blogger đã chia sẻ bài viết tiết lộ rằng có một nhân viên của Vương Hạc Đệ rất giống bạn gái của mỹ nam (theo như ảnh truyền thông chụp được), nhân viên đeo vòng tay và sợi dây màu đỏ y hệt như bạn gái của Vương Hạc Đệ.

Tiếp tục rộ tin bạn gái Vương Hạc Đệ chính là nhân viên phòng làm việc của mỹ nam, netizen ngán ngẩm 'toàn bộ nhân viên nữ đều là bạn gái của Vương Hạc Đệ'? - Ảnh 4
Tiếp tục rộ tin bạn gái Vương Hạc Đệ chính là nhân viên phòng làm việc của mỹ nam, netizen ngán ngẩm 'toàn bộ nhân viên nữ đều là bạn gái của Vương Hạc Đệ'? - Ảnh 5 
Tiếp tục rộ tin bạn gái Vương Hạc Đệ chính là nhân viên phòng làm việc của mỹ nam, netizen ngán ngẩm 'toàn bộ nhân viên nữ đều là bạn gái của Vương Hạc Đệ'? - Ảnh 6

 Nhân viên đeo vòng tay và sợi dây màu đỏ y hệt như bạn gái của Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Một người khác tiết lộ thêm stylist của Vương Hạc Đệ nhìn rất giống cô bạn gái mà truyền thông chụp được. Cập nhật địa điểm gần đây của stylist kia ở Hàng Châu, vừa mới hợp tác với Chu Chính Đình, không ở cùng Vương Hạc Đệ.

Tiếp tục rộ tin bạn gái Vương Hạc Đệ chính là nhân viên phòng làm việc của mỹ nam, netizen ngán ngẩm 'toàn bộ nhân viên nữ đều là bạn gái của Vương Hạc Đệ'? - Ảnh 7
 Nguồn tin khác, stylist của Vương Hạc Đệ nhìn rất giống cô bạn gái mà truyền thông chụp được - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tin đồn về thông tin bạn gái của Vương Hạc Đệ. Trước đó, đã từng xuất hiện tin đồn Vương Hạc Đệ cùng bạn gái ra sân bay, gây nên nhiều tranh cãi. Về vấn đề này, phòng làm việc của nam diễn viên đưa ra phản hồi: "Đừng tung tin đồn, người ở sân bay là nhân viên của công ty chúng tôi. Cô ấy đã làm việc từ tháng 2 năm nay".

Nhiều cư dân mạng nhận xét đây là thông tin nhằm "bôi xấu" Vương Hạc Đệ, bởi anh đang trên đà nổi tiếng sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết.

 

Tiếp tục rộ tin bạn gái Vương Hạc Đệ chính là nhân viên phòng làm việc của mỹ nam, netizen ngán ngẩm 'toàn bộ nhân viên nữ đều là bạn gái của Vương Hạc Đệ'? - Ảnh 8
Vương Hạc Đệ đang trên đà nổi tiếng nên thường xuyên xuất hiện những tin đồn bôi xấu - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin về việc bạn gái của Vương Hạc Đệ chính là nhân viên của phòng làm việc nam diễn viên chỉ là lời đồn đoán. Các khán giả vẫn tiếp tục hóng chờ những tin tức tiếp theo của mỹ nam.

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