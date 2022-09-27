Mới đây, trên mạng xã hội cho biết, sau khi mua tạp chí có ảnh bìa Vương Hạc Đệ nhưng mở ra đã có 13 trang đều là hình ảnh Trương Hàn . Không phải một người mà rất nhiều người đã gặp trường hợp tương tự, họ cảm thấy bị sốc, không hài lòng vì phải bỏ tiền ra mua nhưng nhận lại thứ không muốn.

Vương Hạc Đệ là một trong những gương mặt hot nhất Cbiz hiện nay. Thành công của bộ phim Thương Lan Quyết đã giúp Vương Hạc Đệ có thêm lượng fan đông đảo. Chính vì thế những gì liên quan đến thần tượng cũng đều được fan quan tâm.

-“Chỉ có thể nói rất hài lòng với bìa lớn của tạp chí có hình ảnh Vương Hạc Đệ, còn những phần khác thì không chấp nhận được”

-“Mười mấy trang đều là Trương Hàn, có fan của anh ấy không, tôi xin lập tức bán lại với giá rẻ bèo ngay lập tức”

Tạp chí có ảnh bìa Vương Hạc Đệ mở ra đã có 13 trang đều là Trương Hàn khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh: Internet

Được biết, những ngày qua, tin tức không hay về Trương Hàn đang rất hot và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát do chính Trương Hàn viết kịch bản bị chỉ trích vì lời thoại coi thường nữ giới và những tình tiết tôn sùng nam tính. Trương Hàn cũng trở thành ''bia ngắm'' cho những lời chê của khán giả. Sau những hình ảnh không mấy hay ho từ bộ phim của anh, tất cả những hình ảnh chế giễu nam diễn viên hay liên quan đến đời tư cũng đều được nhắc đến nhiều mỗi ngày. Chính vì thế, phần đông khán giả đều bức xúc vì đã bỏ tiền ra mua tạp chí để ngắm thần tượng Vương Hạc Đệ nhưng nội dung bên trong lại là hình của Trương Hàn.

Trương Hàn đang bị làn sóng dư luận tẩy chay vì làm phim coi thường nữ giới - Ảnh: Internet

Ngược lại, nhân vật trang bìa của tạp chí này là Vương Hạc Đệ, mùa hè năm nay nhờ bộ phim truyền hình bùng nổ “Thương Lan Quyết” trong vai Đông Phương Thanh Thương đã giúp anh chàng thu hoạch được lượng lớn fan hâm mộ.

Vương Hạc Đệ trên bìa tạp chí - Ảnh: Internet

Hiện tại, dư luận về bìa tạp chí của Vương Hạc Đệ nhưng nội dung bên trong là hình ảnh Trương Hàn vẫn còn đang xôn xao và chưa hạ nhiệt.