Vương Hạc Đệ lên tiếng minh oan cho lời đồn 'trai hư', fan an ủi 'cấu hình trai hư nhưng giao diện trai hài hước'

Vương Hạc Đệ đã lên tiếng minh oan vì ‘vibe trai hư’ áp vào mình quá mạnh khiến nam thần gặp không ít rắc rối.

Thương Lan Quyết là bộ phim cổ trang ăn khách nhất nhì mùa hè năm 2022. Thậm chí, còn được ví von như một con hắc mã bởi độ hot vượt qua kỳ vọng, tạo ra nhiều bất ngờ mà không ai dám nghĩ tới. Cũng nhờ vào bộ phim này mà cái tên Vương Hạc Đệ một lần nữa được bàn tán sôi nổi, số lượng fan tăng lên đáng kể. Nhờ vào thành công của Thương Lan Quyết mà cái tên Vương Hạc Đệ một lần nữa được bàn tán sôi nổi, số lượng fan tăng lên đáng kể - Ảnh: Internet Trong bộ phim Vương Hạc Đệ vào vai Đông Phương Thanh Thương với tính cách và vẻ ngoài lạnh lùng, kẻ luyện được Nghiệp Hỏa có sức mạnh bá đạo nhất tam giới. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, một chút phản diện, Vương Hạc Đệ đã hóa thân vào nhân vật một cách xuất sắc.

Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, một chút phản diện, Vương Hạc Đệ đã hóa thân vào nhân vật một cách xuất sắc - Ảnh: Internet Dù ghi điểm trong lòng nhiều fan girl bởi vẻ ngoài lạnh lùng, cool ngầu của mình nhưng cũng không ít người chỉ trích, đặt điều không tốt về nam diễn viên với mác 'vibe trai hư'. Vương Hạc Đệ bị gắn mác 'vibe trai hư' - Ảnh: Internet Chính vì thế, mới đây, trong một bài phỏng vấn, Vương Hạc Đệ đã lên tiếng minh oan cho mình vì ‘vibe trai hư’ áp vào mình quá mạnh khiến nam thần gặp không ít rắc rối. Vương Hạc Đệ thanh minh rằng bản thân anh là một người hiền lành và con người mình không hư như lời đồn. Khi hóa thân vào nhân vật, anh chỉ muốn mang đến cho khán cảm nhận chân thật nhất về tính cách nhân vật.

Phần đông khán giả đều bày tỏ cảm xúc thông cảm nhưng thực ra vẫn thích hình tượng này của Vương Hạc Đệ vì nhìn trông hài hước chứ không xấu xa như những lời chỉ trích. -“Hot search nào liên quan đến cậu Đệ cũng đều hài hước” -“Dù anh ngoan hay hư em vẫn không ngừng mến mộ anh” -“Sau này cậu Đệ nên chọn kịch bản kiểu phản diện, tôi nghĩ hợp với cậu” -“Giao diện bad-boy nhưng cấu hình hề-boy” Vương Hạc Đệ đã lên tiếng minh oan rằng bản thân anh là một người hiền lành và con người mình không hư như lời đồn - Ảnh: Internet Hiện tại, Vương Hạc Đệ có bộ phim đang sắp lên sóng là Phù Đồ Duyên, đóng chính cùng Trần Ngọc Kỳ. Các khán giả vẫn luôn mong chờ những sản phẩm mới nhất của nam thần Vương Hạc Đệ.

'Dứt tình' Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân vui vẻ sánh duyên với 'tình mới' trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6 Trong thời gian Thương Lan Quyết lên sóng, Ngu Thư Hân đang miệt mài ghi hình cho Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 6 và nên duyên cùng "tình mới" Hứa Khải.

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