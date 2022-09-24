Vừa rộ tin Vương Hạc Đệ sắp 'nên duyên' Bạch Lộc trong dự án mới, fan 2 nhà combat cực gắt, có fan đòi rời khỏi fandom?

Sao quốc tế 24/09/2022 08:39

Vừa có thông tin douban của phim Thác Liêu (hay còn gọi là Chọc Nhầm) vừa cập nhật hình ảnh Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính bộ phim này. Ngay lập tức, fan của hai bên đã combat cực gắt.

Thành công của Thương Lan Quyết đã đưa tên tuổi Vương Hạc Đệ đến gần hơn với khán giả. Chính vì thế, sau Thương Lan Quyết, những dự án tiếp theo của mỹ nam luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, có thông tin douban của phim Thác Liêu (hay còn gọi là Chọc Nhầm) vừa cập nhật hình ảnh nam nữ chính. Theo đó, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc sẽ đóng chính bộ phim này.

Vừa rộ tin Vương Hạc Đệ sắp 'nên duyên' Bạch Lộc trong dự án mới, fan 2 nhà combat cực gắt, có fan đòi rời khỏi fandom? - Ảnh 1
douban của phim Thác Liêu (hay còn gọi là Chọc Nhầm) vừa cập nhật hình ảnh Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính - Ảnh: Internet

Ngay khi thông tin trên được đưa ra, người hâm mộ của hai bên đã xảy ra tranh cãi gay gắt. Fan Vương Hạc Đệ nói dự án này chỉ là "miếng bánh thiu", đồng thời chê Bạch Lộc vừa xấu vừa có nết "trà xanh". Fan Bạch Lộc cũng không thua kém khi mắng ngược lại đối phương. Fan Bạch Lộc còn khuyên fan Vương Hạc Đệ không nên chê dự án này. Bởi lẽ, nếu về sau nam diễn viên thực sự vào đoàn phim thì fan sẽ cảm thấy rất thất vọng.

Vừa rộ tin Vương Hạc Đệ sắp 'nên duyên' Bạch Lộc trong dự án mới, fan 2 nhà combat cực gắt, có fan đòi rời khỏi fandom? - Ảnh 2
Người hâm mộ của hai bên đã xảy ra tranh cãi gay gắt - Ảnh: Internet

Trước tin đồn Vương Hạc Đệ chuẩn bị đóng Thác Liêu, một số fan của anh đã đòi rời fandom. Họ còn để lại bình luận tại bài đăng của phòng làm việc của thần tượng để nói rõ lý do. Người hâm mộ cho rằng Vương Hạc Đệ đã rất thành công với Thương Lan Quyết, cũng nhận được nhiều hảo cảm của công chúng. Vì vậy, nếu vai diễn tiếp theo của anh có phiên vị xếp sau tiểu hoa từng là hot girl mạng sẽ là bước thụt lùi, dự án sau khi nổi tiếng còn kém hơn cả trước kia.

Vừa rộ tin Vương Hạc Đệ sắp 'nên duyên' Bạch Lộc trong dự án mới, fan 2 nhà combat cực gắt, có fan đòi rời khỏi fandom? - Ảnh 3
Một số fan của Vương Hạc Đệ đã đòi rời fandom - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều khán giả cảm thấy dù đã nổi sau Thương Lan Quyết nhưng Vương Hạc Đệ chưa hoàn toàn đủ lực để nhận phim phiên 1. Do đó, nếu anh thực sự muốn nhận nhất phiên thì chỉ có thể hợp tác với những diễn viên có danh tiếng kém hơn mình.

Hiện tại, thông tin Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính bộ phim này chưa được xác thực. Các khán giả mong chờ xác nhận chính thức từ phía Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc.

Douban Thác Liêu cập nhật hình ảnh nam nữ chính là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, đổi thành tên phim mới, fan hâm mộ bật chế độ 'hóng'?

Douban Thác Liêu cập nhật hình ảnh nam nữ chính là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, đổi thành tên phim mới, fan hâm mộ bật chế độ 'hóng'?

Trên douban của Thác Liêu đã cập nhật trạng thái mới. Theo đó, hình ảnh của nam nữ chính trong phim là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc. Đồng thời, bộ phim cũng được đổi thành tên mới.

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