Douban Thác Liêu cập nhật hình ảnh nam nữ chính là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, đổi thành tên phim mới, fan hâm mộ bật chế độ 'hóng'?

Sao quốc tế 23/09/2022 15:12

Trên douban của Thác Liêu đã cập nhật trạng thái mới. Theo đó, hình ảnh của nam nữ chính trong phim là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc. Đồng thời, bộ phim cũng được đổi thành tên mới.

Vương Hạc Đệ là một trong những nam thần hot nhất Cbiz hiện nay từ sau thành công của Thương Lan Quyết. Chính vì thế những dự án mới của nam diễn viên luôn được công chúng chú ý quan tâm.

Douban Thác Liêu cập nhật hình ảnh nam nữ chính là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, đổi thành tên phim mới, fan hâm mộ bật chế độ 'hóng'? - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Những ngày gần đây, mạng xã hội rộ lên thông tin Vương Hạc Đệ sẽ hợp tác Bạch Lộc trong dự án chuyển thể Thác Liêu. Có vẻ đúng như lời đồn, mới đây, trên douban của Thác Liêu đã cập nhật trạng thái mới. Theo đó, hình ảnh của nam nữ chính trong phim là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc. Đồng thời, bộ phim cũng được đổi thành tên mới ‘Dĩ Ái Vi Doanh’.

Douban Thác Liêu cập nhật hình ảnh nam nữ chính là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, đổi thành tên phim mới, fan hâm mộ bật chế độ 'hóng'? - Ảnh 2
Douban Thác Liêu cập nhật hình ảnh nam nữ chính là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, đổi thành tên phim mới, fan hâm mộ bật chế độ 'hóng'? - Ảnh 3

Trên douban của Thác Liêu đã cập nhật hình ảnh Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được thông tin này, nhiều netizen khẳng định nếu Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc hợp tác cùng nhau trong bộ phim này thì dự đoán hậu trường phim sẽ cười lộn ruột. Số khác thì không thích nguyên tác gốc nhưng vẫn chờ mong màn diễn xuất của Vương Hạc Đệ trong dự án mới.

-“Chờ công bố chính thức, mong chờ vai diễn của Vương Hạc Đệ”

-“Không thích nguyên tác lắm nhưng nếu nhận thật thì mong Đệ cùng tất cả diễn viên và đoàn phim đều thuận lợi”

-“Nếu thông tin này là thật chắc hậu trường phim của hai chị em cười lộn ruột”

Douban Thác Liêu cập nhật hình ảnh nam nữ chính là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, đổi thành tên phim mới, fan hâm mộ bật chế độ 'hóng'? - Ảnh 4
Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Hiện tại, dự án trên vẫn đang chờ thông tin xác nhận chính thức từ phía ekip cũng như phía Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc.

 

Buồn của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân: Rộ tin Thương Lan Quyết quay tiếp phần 2 nhưng 'mỹ nhân đóng thế Triệu Lệ Dĩnh' sẽ đóng chính?

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Sự ăn ý của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến fan không ngừng hối thúc ekip phim ra tiếp phần 2 của bộ phim. Thế nhưng, gần đây lại có tin Thương Lan Quyết sẽ sản xuất tiếp nhưng vai chính sẽ giao cho 'mỹ nhân đóng thế Triệu Lệ Dĩnh'.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Bạch Lộc Thác Liêu sao hoa ngữ cbiz

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