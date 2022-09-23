Douban Thác Liêu cập nhật hình ảnh nam nữ chính là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, đổi thành tên phim mới, fan hâm mộ bật chế độ 'hóng'?

Trên douban của Thác Liêu đã cập nhật trạng thái mới. Theo đó, hình ảnh của nam nữ chính trong phim là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc. Đồng thời, bộ phim cũng được đổi thành tên mới.
- Bắt chộp hình ảnh Vương Hạc Đệ hẹn hò cùng Ngu Thư Hân, netizen còn phát hiện thêm một điều 'ẩn tình' phía sau?
- Rộ lại loạt ảnh thời 'ông bà anh' của Vương Hạc Đệ và Châu Dã trong dự án phim sắp lên sóng khiến khán giả bật chế độ 'hóng'
Vương Hạc Đệ là một trong những nam thần hot nhất Cbiz hiện nay từ sau thành công của Thương Lan Quyết. Chính vì thế những dự án mới của nam diễn viên luôn được công chúng chú ý quan tâm.
Những ngày gần đây, mạng xã hội rộ lên thông tin Vương Hạc Đệ sẽ hợp tác Bạch Lộc trong dự án chuyển thể Thác Liêu. Có vẻ đúng như lời đồn, mới đây, trên douban của Thác Liêu đã cập nhật trạng thái mới. Theo đó, hình ảnh của nam nữ chính trong phim là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc. Đồng thời, bộ phim cũng được đổi thành tên mới ‘Dĩ Ái Vi Doanh’.
Sau khi nhận được thông tin này, nhiều netizen khẳng định nếu Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc hợp tác cùng nhau trong bộ phim này thì dự đoán hậu trường phim sẽ cười lộn ruột. Số khác thì không thích nguyên tác gốc nhưng vẫn chờ mong màn diễn xuất của Vương Hạc Đệ trong dự án mới.
-“Chờ công bố chính thức, mong chờ vai diễn của Vương Hạc Đệ”
-“Không thích nguyên tác lắm nhưng nếu nhận thật thì mong Đệ cùng tất cả diễn viên và đoàn phim đều thuận lợi”
-“Nếu thông tin này là thật chắc hậu trường phim của hai chị em cười lộn ruột”
Hiện tại, dự án trên vẫn đang chờ thông tin xác nhận chính thức từ phía ekip cũng như phía Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc.