Douban Thác Liêu cập nhật hình ảnh nam nữ chính là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, đổi thành tên phim mới, fan hâm mộ bật chế độ 'hóng'?

Vương Hạc Đệ là một trong những nam thần hot nhất Cbiz hiện nay từ sau thành công của Thương Lan Quyết. Chính vì thế những dự án mới của nam diễn viên luôn được công chúng chú ý quan tâm.

Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Những ngày gần đây, mạng xã hội rộ lên thông tin Vương Hạc Đệ sẽ hợp tác Bạch Lộc trong dự án chuyển thể Thác Liêu. Có vẻ đúng như lời đồn, mới đây, trên douban của Thác Liêu đã cập nhật trạng thái mới. Theo đó, hình ảnh của nam nữ chính trong phim là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc. Đồng thời, bộ phim cũng được đổi thành tên mới ‘Dĩ Ái Vi Doanh’.