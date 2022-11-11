Cặp đôi 'Tân Vườn Sao Băng' Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt hết tái hợp trong chương trình, lại chuẩn bị tái hợp tiếp trong dự án cổ trang?

Thẩm Nguyệt và Vương Hạc Đệ từng "nên duyên" trong tác phẩm truyền hình Tân Vườn Sao Băng vào năm 2018. Vẻ đẹp thanh thuần của Thẩm Nguyệt và nét bad boy của Vương Hạc Đệ khi ấy khiến cộng đồng mạng vô cùng yêu mến. Chemistry của hai diễn viên trong phim cũng khiến khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình. Fan của cặp đôi luôn hy vọng họ có cơ hội hợp tác lần nữa.

Thẩm Nguyệt và Vương Hạc Đệ từng "nên duyên" trong tác phẩm truyền hình Tân Vườn Sao Băng vào năm 2018 - Ảnh: Internet

Mới đây, trong chương trình Tinh Thần Đại Hải, Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt có cơ hội hội ngộ cùng nhau đã thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Được biết, Tinh Thần Đại Hải là dự án được do CCTV và giải thưởng Kim Kê hợp tác tổ chức nhằm tuyển chọn và khai thác và nuôi dưỡng các diễn viên trẻ tiềm năng của điện ảnh Trung Quốc. Các diễn viên trẻ sẽ cùng nhau tham gia hoạt động công ích và vinh danh diễn ra trong vòng hai ngày ở Hạ Môn.