Cặp đôi 'Tân Vườn Sao Băng' Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt hết tái hợp trong chương trình, lại chuẩn bị tái hợp tiếp trong dự án cổ trang?

Sao quốc tế 11/11/2022 15:44

Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt có cơ hội hội ngộ cùng nhau trong chương trình Tinh Thần Đại Hải lại tiếp tục có tin chuẩn bị nên duyên trong một dự án cổ trang.

Thẩm NguyệtVương Hạc Đệ từng "nên duyên" trong tác phẩm truyền hình Tân Vườn Sao Băng vào năm 2018. Vẻ đẹp thanh thuần của Thẩm Nguyệt và nét bad boy của Vương Hạc Đệ khi ấy khiến cộng đồng mạng vô cùng yêu mến. Chemistry của hai diễn viên trong phim cũng khiến khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình. Fan của cặp đôi luôn hy vọng họ có cơ hội hợp tác lần nữa.

Cặp đôi 'Tân Vườn Sao Băng' Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt hết tái hợp trong chương trình, lại chuẩn bị tái hợp tiếp trong dự án cổ trang? - Ảnh 1
Thẩm Nguyệt và Vương Hạc Đệ từng "nên duyên" trong tác phẩm truyền hình Tân Vườn Sao Băng vào năm 2018 - Ảnh: Internet

Mới đây, trong chương trình Tinh Thần Đại Hải, Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt có cơ hội hội ngộ cùng nhau đã thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Được biết, Tinh Thần Đại Hải là dự án được do CCTV và giải thưởng Kim Kê hợp tác tổ chức nhằm tuyển chọn và khai thác và nuôi dưỡng các diễn viên trẻ tiềm năng của điện ảnh Trung Quốc. Các diễn viên trẻ sẽ cùng nhau tham gia hoạt động công ích và vinh danh diễn ra trong vòng hai ngày ở Hạ Môn.

Cặp đôi 'Tân Vườn Sao Băng' Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt hết tái hợp trong chương trình, lại chuẩn bị tái hợp tiếp trong dự án cổ trang? - Ảnh 2Cặp đôi 'Tân Vườn Sao Băng' Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt hết tái hợp trong chương trình, lại chuẩn bị tái hợp tiếp trong dự án cổ trang? - Ảnh 3

Cặp đôi 'Tân Vườn Sao Băng' Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt hết tái hợp trong chương trình, lại chuẩn bị tái hợp tiếp trong dự án cổ trang? - Ảnh 4
Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt có cơ hội ngộ cùng nhau trong chương trình Tinh Thần Đại Hải - Ảnh: Internet

Chưa kịp ngưng phấn khích trong màn tái hợp đó, cư dân mạng còn đón nhận thêm tin vui trước thông tin Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt có khả năng sẽ tái hợp cùng nhau trong dự án phim mới Nguyệt Đô Hoa Lạc. Được biết, đây là dự án cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết Nguyệt Đô Hoa Lạc Thương Hải Hoa Khai của Thiên Lại Chỉ Diên (Quân Tử Dĩ Trạch).

Cặp đôi 'Tân Vườn Sao Băng' Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt hết tái hợp trong chương trình, lại chuẩn bị tái hợp tiếp trong dự án cổ trang? - Ảnh 5
Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt có khả năng sẽ tái hợp cùng nhau trong dự án phim mới Nguyệt Đô Hoa Lạc - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt tái hợp trong dự án Nguyệt Đô Hoa Lạc chỉ là tin đồn. Các khán giả tiếp tục hóng chờ sự xác nhận chính thức từ phía các diễn viên.

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