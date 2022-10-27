Được đà thành công Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách 'so kè' phim mới, ai sẽ giành phần thắng?

Sao quốc tế 27/10/2022 19:41

Sắp tới đây, làng phim ảnh Hoa Ngữ chuẩn chào đón màn so kè các dự án phim lên sóng đến từ hai mỹ nam của Thương Lan Quyết, đó là nam chính Vương Hạc Đệ và nam phụ Trương Lăng Hách.

Thương Lan Quyết là một trong những bộ phim cổ trang bùng nổ trong mùa hè năm nay. Sự thành công này bệ phóng giúp các diễn viên trẻ từ vai chính đến vai phụ được công chúng biết đến và quan tâm nhiều hơn trong các dự án sau này. Được biết, sắp tới đây, làng phim ảnh Hoa Ngữ chuẩn chào đón màn so kè các dự án phim lên sóng đến từ hai mỹ nam của Thương Lan Quyết, nam chính Vương Hạc Đệ và nam phụ Trương Lăng Hách với hai bộ phim Phù Đồ Duyên và Ninh An Như Mộng.

Được đà thành công Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách 'so kè' phim mới, ai sẽ giành phần thắng? - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Nếu ở Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ vào vai Nguyệt Tôn uy phong, cao ngạo, ngang tàn đứng trên vạn người, chẳng để một ai vào mắt nhưng lại hết mực yêu thương, cưng chiều nữ chính Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân). Ở vai diễn trong Phù Đồ Duyên, mỹ nam tiếp tục ‘hắc hóa’ với một thái giám giả đầy uy quyền, nhẫn tâm. Ngay khi những hình ảnh đầu tiên trong trailer được tung ra, Vương Hạc Đệ được khen ngợi với ánh mắt sắc lạnh nhưng bên trong chất chứa đầy tâm sự. Nhiều khán giả nhận xét, Vương Hạc Đệ có thể không phải là diễn viên xuất sắc nhưng với bất cứ nhân vật ác nam nào, anh chàng thực sự là một lựa chọn không thể tuyệt vời hơn.

Được đà thành công Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách 'so kè' phim mới, ai sẽ giành phần thắng? - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết và Phù Đồ Duyên - Ảnh: Internet

Không những thế, dù chưa lên sóng nhưng phim Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ cùng với Trần Ngọc Kỳ đã nhận về thành tích đáng nể khi mới đây đã chính thức vượt mốc hơn 2 triệu lượt đặt chờ xem trên nền tảng IQIYI. Có thể nói đây là tín hiệu đáng mừng cho Vương Hạc Đệ với dự án mới từ sau thành công của Thương Lan Quyết.

Được đà thành công Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách 'so kè' phim mới, ai sẽ giành phần thắng? - Ảnh 3

Được đà thành công Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách 'so kè' phim mới, ai sẽ giành phần thắng? - Ảnh 4
Phù Đồ Duyên vượt mốc hơn 2 triệu lượt chờ xem trước - Ảnh: Internet

Được biết, Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ. Phim là câu chuyện về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) – một thái giám giả luôn tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều. Tài nhân Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) vốn nên bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng. May mắn, cô được Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ, hai người chung sống sớm chiều dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình này.

Được đà thành công Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách 'so kè' phim mới, ai sẽ giành phần thắng? - Ảnh 5
Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính - Ảnh: Internet

Về phía nam phụ Trương Lăng Hách trong Thương Lan Quyết, tạo hình tràn ngập tiên khí cộng thêm ánh mắt chan chứa ấm áp, mang vẻ bảo bọc mỗi khi nhìn nữ chính Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân) đã giúp vai diễn Trường Hành của Trương Lăng Hách góp mặt vào danh sách “Nam phụ được yêu thích nhất”.

Được đà thành công Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách 'so kè' phim mới, ai sẽ giành phần thắng? - Ảnh 6
Trương Lăng Hách trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Sau thành công của Thương Lan Quyết, Trương Lăng Hách ‘nhảy level’ được đóng chính trong Ninh An Như Mộng cùng với nàng tiểu hoa Bạch Lộc. Vai diễn Tạ Ngụy là một người đầy nghĩa khí, đa mưu túc trí. Bên cạnh những thăng trầm trong cuộc đời của nam nữ chính, thì chuyện tình lãng mạn của họ cũng là điều khiến khán giả hóng từng ngày để được xem phim.

Được đà thành công Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách 'so kè' phim mới, ai sẽ giành phần thắng? - Ảnh 7
Trương Lăng Hách trong Ninh An Như Mộng - Ảnh: Internet

Mặc dù Trương Lăng Hách từng vướng tin đồn hẹn hò Bạch Lộc trong thời gian bộ phim khởi quay, tuy nhiên, mới đây, bộ phim Ninh An Như Mộng đã chính thức cán mốc 1 triệu lượt chờ xem trước, trở thành một trong những tác phẩm có độ quan tâm lớn dù chưa công chiếu.

Được đà thành công Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách 'so kè' phim mới, ai sẽ giành phần thắng? - Ảnh 8
Ninh An Như Mộng đã chính thức cán mốc 1 triệu lượt chờ xem trước - Ảnh: Internet

Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Phim là câu chuyện kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) – người không từ thủ đoạn để lên ngôi hoàng hậu. Sau cùng, Tuyết Ninh cũng chẳng thể có được tham vọng đó, thậm chí còn bị ép tự sát. Kiếp sau, để chuộc lại những lỗi lầm mình từng gây ra nàng thề với lòng sẽ tu tâm thay đổi.

Được đà thành công Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách 'so kè' phim mới, ai sẽ giành phần thắng? - Ảnh 9
Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính - Ảnh: Internet

Có vẻ như phim của Vương Hạc Đệ chiếm nhiệt chờ đón hơn Trương Lăng Hách. Nhưng xét về nội dung thì cả hai bộ phim đều một chín một mười và rất đáng để xem khi lên sóng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận với những thành tích kể trên, chứng tỏ độ hot, sức hút của 2 mỹ nam này không ngừng tăng cao từ sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết.

Được đà thành công Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách 'so kè' phim mới, ai sẽ giành phần thắng? - Ảnh 10
Vương Hạc Đệ và Trương Lăng Hách so kè phim mới - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ ngày hai bộ phim Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Ninh An Như Mộng của Trương Lăng Hách chính thức lên sóng để có cách đánh giá công tâm nhất xem bộ phim nào không làm khán giả thất vọng sau thời gian chờ đợi.

 

Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ nhận tin vui trước thềm lên sóng, nhá hàng trailer mới gây tò mò khiến khán giả 'không thể không chờ đón phim'

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Nền tảng IQIYI đã cập nhật một tin vui mới liên quan đến bộ phim Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ trước thềm sắp lên sóng.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Trương Lăng Hách Phù Đồ Duyên Ninh An Như Mộng sao hoa ngữ

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