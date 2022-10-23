Phù Đồ Duyên: Lộ tạo hình siêu ngầu của Vương Hạc Đệ, netizen hướng mọi chú ý vào hàng lông mày 'bén đứt tay' của mỹ nam

Vương Hạc Đệ nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả từ sau thành công của vai diễn Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết. Sở hữu vẻ ngoài điển trai với khí chất đầy lạnh lùng, phản diện. Thế nên, mỹ nam vào các vai diễn ác nam khá thành công. Chính vì thế, vai diễn ‘ác nam’ trong Phù Đồ Duyên của nam diễn viên sắp sửa lên sóng đã được công chúng quan tâm nồng nhiệt.

Vương Hạc Đệ trong Phù Đồ Duyên - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hậu trường vừa mới cập nhật từ bộ phim Phù Đồ Duyên. Điều khiến dân tình chú ý nhất chính là cặp lông mày của Vương Hạc Đệ trong tạo hình nhân vật của bộ phim. Nhiều khán giả thốt lên rằng ‘Hàng lông mày này của Đệ Đệ bén đứt tay chứ không đùa’. Một số khán giả khác cũng cho rằng Vương Hạc Đệ không cần diễn, nhìn cặp lông mày thôi cũng toát lên đúng thần thái nhân vật rồi.