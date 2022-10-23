Phù Đồ Duyên: Lộ tạo hình siêu ngầu của Vương Hạc Đệ, netizen hướng mọi chú ý vào hàng lông mày 'bén đứt tay' của mỹ nam

Sao quốc tế 23/10/2022 16:53

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh hậu trường vừa mới cập nhật từ bộ phim Phù Đồ Duyên. Điều khiến dân tình chú ý nhất chính là cặp lông mày của Vương Hạc Đệ trong tạo hình nhân vật của bộ phim.

Vương Hạc Đệ nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả từ sau thành công của vai diễn Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết. Sở hữu vẻ ngoài điển trai với khí chất đầy lạnh lùng, phản diện. Thế nên, mỹ nam vào các vai diễn ác nam khá thành công. Chính vì thế, vai diễn ‘ác nam’ trong Phù Đồ Duyên của nam diễn viên sắp sửa lên sóng đã được công chúng quan tâm nồng nhiệt.

Phù Đồ Duyên: Lộ tạo hình siêu ngầu của Vương Hạc Đệ, netizen hướng mọi chú ý vào hàng lông mày 'bén đứt tay' của mỹ nam - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ trong Phù Đồ Duyên - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hậu trường vừa mới cập nhật từ bộ phim Phù Đồ Duyên. Điều khiến dân tình chú ý nhất chính là cặp lông mày của Vương Hạc Đệ trong tạo hình nhân vật của bộ phim. Nhiều khán giả thốt lên rằng ‘Hàng lông mày này của Đệ Đệ bén đứt tay chứ không đùa’. Một số khán giả khác cũng cho rằng Vương Hạc Đệ không cần diễn, nhìn cặp lông mày thôi cũng toát lên đúng thần thái nhân vật rồi.

Phù Đồ Duyên: Lộ tạo hình siêu ngầu của Vương Hạc Đệ, netizen hướng mọi chú ý vào hàng lông mày 'bén đứt tay' của mỹ nam - Ảnh 2Phù Đồ Duyên: Lộ tạo hình siêu ngầu của Vương Hạc Đệ, netizen hướng mọi chú ý vào hàng lông mày 'bén đứt tay' của mỹ nam - Ảnh 3

Phù Đồ Duyên: Lộ tạo hình siêu ngầu của Vương Hạc Đệ, netizen hướng mọi chú ý vào hàng lông mày 'bén đứt tay' của mỹ nam - Ảnh 4
Hàng lông mày 'bén đứt tay' của nhân vật Tiêu Đạc trong Phù Đồ Duyên -Ảnh: Internet

Theo đó, trong bộ phim lần này, Vương Hạc Đệ thủ vai thái giám giả Tiêu Đạc nhẫn nhịn nhục nhã gánh vác trọng trách, nắm quyền lực cường đại trong tay, chỉ vì muốn bắt được hung thủ báo thù cho em trai. Một người thủ đoạn độc ác, đáng sợ vô cùng nhưng sau khi gặp gỡ Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) đã buông bỏ thù hận, tìm được sợi dây cứu vớt cuộc đời u ám của chính mình.

Phù Đồ Duyên: Lộ tạo hình siêu ngầu của Vương Hạc Đệ, netizen hướng mọi chú ý vào hàng lông mày 'bén đứt tay' của mỹ nam - Ảnh 5
 Vương Hạc Đệ thủ vai thái giám giả Tiêu Đạc - Ảnh: Internet

Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vu Tứ Tỷ. Phim là câu chuyện về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) - kẻ tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều. Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) vốn là tài nhân nên bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng. May mắn được Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ, hai người chung sống sớm chiều dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình này.

Phù Đồ Duyên: Lộ tạo hình siêu ngầu của Vương Hạc Đệ, netizen hướng mọi chú ý vào hàng lông mày 'bén đứt tay' của mỹ nam - Ảnh 6
Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính Phù Đồ Duyên - Ảnh: Internet

Được biết, bộ phim Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ dự kiến lên sóng vào tháng 11 tới. Các khán giả nói riêng và các mọt phim nói chung tiếp tục hóng chờ thông tin chính thức về ngày bộ phim lên sóng.

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