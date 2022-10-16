Phù Đồ Duyên: Nhá hàng tạo hình Vương Hạc Đệ với thần thái sang chảnh, thái giám mà cứ ngỡ vương tôn quý tộc?

Tạo hình sang chảnh của Vương Hạc Đệ trong hậu trường phim Phù Đồ Duyên khiến khán giả không biết mỹ nam đang đóng thái giám hay đang hóa thân thành công tử quý tộc phản diện.

Từ sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ cùng với vai diễn ‘ma tôn’ được công chúng hết mực khen ngợi với ánh mắt hắc hóa, bên ngoài tỏ ra nhẫn tâm nhưng bên trong chất chứa đầy tâm sự. Nhiều khán giả nhận xét, Vương Hạc Đệ có thể không phải là diễn viên xuất sắc nhưng với bất cứ nhân vật ác nam nào. Được biết, sau bộ phim này, khán giả sẽ tiếp tục gặp lại Vương Hạc Đệ trong dự án Phù Đồ Duyên cũng với hình tượng nhân vật một ác nam lạnh lùng. Tạo hình 'ác nam' của Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết và Phù Đồ Duyên - Ảnh: Internet Trong dự án Phù Đồ Duyên, Vương Hạc Đệ sẽ đóng chính cùng Trần Ngọc Kỳ, nữ diễn viên từng được công chúng biết đến với vai diễn công chúa Ma Tộc trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Bộ phim cũng vừa phát hành poster mới nhất cho các nhân vật và dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 11 tới đây trên IQIYI.

Poster nhân vật của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ trong Phù Đồ Duyên - Ảnh: Internet Bên cạnh poster chính thức, những hình ảnh hậu trường của Vương Hạc Đệ cũng được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Dân tình tình đều đứng ngồi không yên trước tạo hình thái giám vô cùng mãn nhãn của mỹ nam.

Dân tình thích mê trước tạo hình thái giám của Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet Mới đây nhất, xuất hiện trên phim trường, mỹ nam đang quay phân đoạn xử án, từ biểu cảm gương mặt, thần thái cho đến khi chất đều toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo lại có chút ngông cuồng. Bên cạnh đó, tạo hình sang chảnh cũng khiến khán giả phải thốt lên không biết Vương Hạc Đệ đang đóng thái giám hay đang hóa thân thành công tử quý tộc phản diện. Tạo hình sang chảnh cũng khiến khán giả phải thốt lên không biết Vương Hạc Đệ đang đóng thái giám hay đang hóa thân thành công tử quý tộc phản diện - Ảnh: Internet Được biết, Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ. Phim là câu chuyện về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) - kẻ tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều dù chỉ là thám giám giả. Tài nhân Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) vốn nên bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng và được Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ. Hai người chung sống sớm chiều dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình này. Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ - Ảnh: Internet Hiện tại, Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đang được các khán giả mong đợi ngày lên sóng chính thức.

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