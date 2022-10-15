Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ dự kiến lên sóng vào quý 4 năm nay, fan đếm từng ngày để được gặp lại 'Nguyệt Tôn' trong một hình tượng khác?

Trên mạng xã hội vừa lan truyền thông tin, bộ phim Phù Đồ Duyên vừa cập nhật ngày lên sóng dự kiến vào quý 4 năm nay.
- Trêu Nhầm của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đổi tên mới, chính thức mở siêu thoại để hạn chế 'chiến tranh' của fandom 2 nhà?
- Vương Hạc Đệ xác nhận đóng chính dự án Trêu Nhầm, 'phía nhà gái' liệu có phải Bạch Lộc?
Sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết, những dự án sắp lên sóng của Vương Hạc Đệ luôn được công chúng quan tâm. Trong đó, bộ phim Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính luôn được khán giả đón đợi ngày lên sóng.
Mới đây, trên mạng xã hội vừa lan truyền thông tin, bộ phim Phù Đồ Duyên vừa cập nhật ngày lên sóng, Cụ thể, dự kiến bộ phim sẽ lên sóng vào quý 4 năm nay. Thông tin này khiến nhiều khán giả háo hức, được biết, bộ phim đã đóng máy được hơn 1 năm nhưng những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được khán giả thích thú bởi tạo hình của nam chính Vương Hạc Đệ. Được biết, trong dự án này, Vương Hạc Đệ vào vai một thám giám giả, có vẻ ngoài lạnh lùng, phản diện nhưng cũng không kém phần hài hước. Nhiều netizen cho rằng thần thái của mỹ nam khá phù hợp với hình tượng nhân vật trong nguyên tác.
Được biết, Phù Đồ Duyên là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ. Nội dung xoanh quanh câu chuyện tình yêu của thái giám Minh triều Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) và nữ chính là Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ). Bộ Âm Lâu là một nhân tài vừa lọt qua vòng tuyển tú lại không may nhận được chỉ thị sẽ bị tuẫn táng theo Tiên đế. Thế nhưng trong cái rủi lại có cái may, nàng được tân hoàng nhìn trúng và được Tiêu Đạc cứu mạng sau đó an bài cho sống trong Tiêu phủ. Ngày qua ngày Âm Lâu và Tiêu Đạc chung sống cùng nhau đã dần nảy sinh tình cảm, nhưng cả hai cũng chỉ đành chôn chặt trong lòng vì trở ngại thân phận.
Tuy nhiên, một số khán giả lại không hài lòng diễn xuất của Trần Ngọc Kỳ. Được biết, mỹ nhân được mệnh danh là ‘phá’ chemistry với bạn diễn nên khiến không ít fan lo sợ. Nhưng các khán giả cũng chờ đón với hy vọng sự tiến bộ trong diễn xuất của mỹ nhân này.
Hiện tại, các netizen rất háo hức trước thông tin Phù Đồ Duyên sắp sửa lên sóng và tiếp tục hóng chờ xác nhận chính thức của phía sản xuất bộ phim.