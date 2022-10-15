Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ dự kiến lên sóng vào quý 4 năm nay, fan đếm từng ngày để được gặp lại 'Nguyệt Tôn' trong một hình tượng khác?

Sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết, những dự án sắp lên sóng của Vương Hạc Đệ luôn được công chúng quan tâm. Trong đó, bộ phim Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính luôn được khán giả đón đợi ngày lên sóng.

Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội vừa lan truyền thông tin, bộ phim Phù Đồ Duyên vừa cập nhật ngày lên sóng, Cụ thể, dự kiến bộ phim sẽ lên sóng vào quý 4 năm nay. Thông tin này khiến nhiều khán giả háo hức, được biết, bộ phim đã đóng máy được hơn 1 năm nhưng những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được khán giả thích thú bởi tạo hình của nam chính Vương Hạc Đệ. Được biết, trong dự án này, Vương Hạc Đệ vào vai một thám giám giả, có vẻ ngoài lạnh lùng, phản diện nhưng cũng không kém phần hài hước. Nhiều netizen cho rằng thần thái của mỹ nam khá phù hợp với hình tượng nhân vật trong nguyên tác.