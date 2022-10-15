Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ dự kiến lên sóng vào quý 4 năm nay, fan đếm từng ngày để được gặp lại 'Nguyệt Tôn' trong một hình tượng khác?

Sao quốc tế 15/10/2022 19:18

Trên mạng xã hội vừa lan truyền thông tin, bộ phim Phù Đồ Duyên vừa cập nhật ngày lên sóng dự kiến vào quý 4 năm nay.

Sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết, những dự án sắp lên sóng của Vương Hạc Đệ luôn được công chúng quan tâm. Trong đó, bộ phim Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính luôn được khán giả đón đợi ngày lên sóng.

Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ dự kiến lên sóng vào quý 4 năm nay, fan đếm từng ngày để được gặp lại 'Nguyệt Tôn' trong một hình tượng khác? - Ảnh 1
Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội vừa lan truyền thông tin, bộ phim Phù Đồ Duyên vừa cập nhật ngày lên sóng, Cụ thể, dự kiến bộ phim sẽ lên sóng vào quý 4 năm nay. Thông tin này khiến nhiều khán giả háo hức, được biết, bộ phim đã đóng máy được hơn 1 năm nhưng những hình ảnh hậu trường của bộ phim luôn được khán giả thích thú bởi tạo hình của nam chính Vương Hạc Đệ. Được biết, trong dự án này, Vương Hạc Đệ vào vai một thám giám giả, có vẻ ngoài lạnh lùng, phản diện nhưng cũng không kém phần hài hước. Nhiều netizen cho rằng thần thái của mỹ nam khá phù hợp với hình tượng nhân vật trong nguyên tác.

Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ dự kiến lên sóng vào quý 4 năm nay, fan đếm từng ngày để được gặp lại 'Nguyệt Tôn' trong một hình tượng khác? - Ảnh 2
Phù Đồ Duyên dự kiến lên sóng vào quý 4 năm nay - Ảnh: Internet

Được biết, Phù Đồ Duyên là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ. Nội dung xoanh quanh câu chuyện tình yêu của thái giám Minh triều Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) và nữ chính là Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ). Bộ Âm Lâu là một nhân tài vừa lọt qua vòng tuyển tú lại không may nhận được chỉ thị sẽ bị tuẫn táng theo Tiên đế. Thế nhưng trong cái rủi lại có cái may, nàng được tân hoàng nhìn trúng và được Tiêu Đạc cứu mạng sau đó an bài cho sống trong Tiêu phủ. Ngày qua ngày Âm Lâu và Tiêu Đạc chung sống cùng nhau đã dần nảy sinh tình cảm, nhưng cả hai cũng chỉ đành chôn chặt trong lòng vì trở ngại thân phận.

Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ dự kiến lên sóng vào quý 4 năm nay, fan đếm từng ngày để được gặp lại 'Nguyệt Tôn' trong một hình tượng khác? - Ảnh 3
Fan háo hức vì sắp gặp lại 'Nguyệt Tôn' trong một tạo hình mới - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số khán giả lại không hài lòng diễn xuất của Trần Ngọc Kỳ. Được biết, mỹ nhân được mệnh danh là ‘phá’ chemistry với bạn diễn nên khiến không ít fan lo sợ. Nhưng các khán giả cũng chờ đón với hy vọng sự tiến bộ trong diễn xuất của mỹ nhân này.

Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ dự kiến lên sóng vào quý 4 năm nay, fan đếm từng ngày để được gặp lại 'Nguyệt Tôn' trong một hình tượng khác? - Ảnh 4
Nhiều khán giả lo sợ cho diễn xuất của Trần Ngọc Kỳ - Ảnh: Internet

Hiện tại, các netizen rất háo hức trước thông tin Phù Đồ Duyên sắp sửa lên sóng và tiếp tục hóng chờ xác nhận chính thức của phía sản xuất bộ phim.

Hé lộ mối 'nhân duyên tiền định' giữa Vương Hạc Đệ và tác giả gốc Trêu Nhầm đã giúp mỹ nam được 'đặc cách' vào vai nam chính?

Hé lộ mối 'nhân duyên tiền định' giữa Vương Hạc Đệ và tác giả gốc Trêu Nhầm đã giúp mỹ nam được 'đặc cách' vào vai nam chính?

Không phải ngẫu nhiên Vương Hạc Đệ được chọn vào vai nam chính của dự án Trêu Nhầm, ít ai biết, mọi thứ vốn đã có mối nhân duyên từ trước.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Trần Ngọc Kỳ Phù Đồ Duyên sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ mối 'nhân duyên tiền định' giữa Vương Hạc Đệ và tác giả gốc Trêu Nhầm đã giúp mỹ nam được 'đặc cách' vào vai nam chính?

Hé lộ mối 'nhân duyên tiền định' giữa Vương Hạc Đệ và tác giả gốc Trêu Nhầm đã giúp mỹ nam được 'đặc cách' vào vai nam chính?

Trêu Nhầm của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đổi tên mới, chính thức mở siêu thoại để hạn chế 'chiến tranh' của fandom 2 nhà?

Trêu Nhầm của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đổi tên mới, chính thức mở siêu thoại để hạn chế 'chiến tranh' của fandom 2 nhà?

Vương Hạc Đệ xác nhận đóng chính dự án Trêu Nhầm, 'phía nhà gái' liệu có phải Bạch Lộc?

Vương Hạc Đệ xác nhận đóng chính dự án Trêu Nhầm, 'phía nhà gái' liệu có phải Bạch Lộc?

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân có chung người hỗ trợ công việc dù không cùng công ty, nhiều netizen đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ này?

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân có chung người hỗ trợ công việc dù không cùng công ty, nhiều netizen đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ này?

Vương Hạc Đệ và Tống Á Hiên chung một khung hình bất ngờ leo lên top 1 hot search, chuyện gì đang xảy ra?

Vương Hạc Đệ và Tống Á Hiên chung một khung hình bất ngờ leo lên top 1 hot search, chuyện gì đang xảy ra?

Rộ tin Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Nữ Cảnh Sát Trưởng, fan hào hứng 'Đệ Đệ đu idol thành công'?

Rộ tin Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Nữ Cảnh Sát Trưởng, fan hào hứng 'Đệ Đệ đu idol thành công'?

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 46 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 46 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 46 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 43 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI