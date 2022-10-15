Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân lập thành tích khủng trên IQIYI, fan couple tiếp tục nuôi hy vọng cặp đôi tái hợp trong dự án mới?

Trên trang của nền tảng IQIYI đã công bố Thương Lan Quyết là bộ phim hot nhất trên nền tảng này với điểm nhiệt lên tới 10.500 khi kết thúc, không những vậy còn đạt điểm số douban 7.9 với 500.000 lượt đánh giá.

Trong mùa hè năm nay, bộ phim Thương Lan Quyết đã thực sự bùng nổ với nhiều thách tích đáng nể, dù sở hữu dàn cast chính là những gương mặt mới như Vương Hạc Đệ và Ngu Thư hân. Thành công của bộ phim đã giúp cho Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân nâng tầm tên tuổi và nhận được nhiều dự án hơn sau khi bộ phim kết thúc. Tên tuổi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân được nâng tầm sau thành công của Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang của nền tảng IQIYI đã công bố Thương Lan Quyết là bộ phim hot nhất trên nền tảng này với điểm nhiệt lên tới 10.500 khi kết thúc, không những vậy còn đạt điểm số douban 7.9 với 500.000 lượt đánh giá.

Thương Lan Quyết có điểm nhiệt lên tới 10.500 khi kết thúc trên IQIYI - Ảnh: Internet Trước đó, khi phim vừa mới lên sóng được ít lâu, đã nhận về điểm nhiệt hơn 9000 trên IQIYI. Thực tế, khi Thương Lan Quyết ra mắt, không có nhiều người trông đợi sự thành công của bộ phim bởi cả Vương Hạc Đệ lẫn Ngu Thư Hân không phải là những tên tuổi lớn. Tuy nhiên, càng về sau, bộ phim đã chứng minh được sức hấp dẫn đối với người xem với nội dung hấp dẫn và chemistry cực ngọt, cực ăn ý của hai nhân vật chính. Kịch bản của Thương Lan Quyết tuy được cải biên nhưng xây dựng nhiều yếu tố hấp dẫn, nhất là khoản kỹ xảo được đầu tư chỉn chu, đem đến trải nghiệm tuyệt vời cho mỗi khán giả xem phim. Diễn xuất ăn ý của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ là một trong những yếu tố quyết định thành công của bộ phim - Ảnh: Internet Quan trọng nhất, cả Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đều hợp vai. Ngu Thư Hân với vẻ lanh lợi, nhí nhảnh và đáng yêu, đều toát ra sự ngọt ngào của nhân vật Hoa Lan Nhỏ. Còn Vương Hạc Đệ có vẻ ngoài lạnh lùng hợp với vai diễn ‘ác ma’. Thế nên, không khó để nói Đông Phương Thanh Thương là nhân vật nâng tầm tên tuổi của nam diễn viên, khiến anh không chỉ còn là "bình hoa di động" mà trở thành gương mặt ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng.

Được biết, Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân). Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương - Ảnh: Internet Đông Phương Thanh Thương là đại ma đầu mạnh nhất tam giới, sau trận chiến với Xích Địa nữ tử bị trọng thương, phong ấn suốt vạn năm. Hoa Lan Nhỏ là tiểu hoa tiên bên cạnh Ti Mệnh, đơn thuần, lương thiện. Vì một sự cố “nhỏ”, Hoa Lan Nhỏ vô tình gặp gỡ Đông Phương Thanh Thương, phá giải phong ấn và trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ với đại ma đầu. Hiện tại, thành tích trên của Thương Lan Quyết khiến fan hâm mộ của bộ phim nói chung và fan của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân nói riêng vô cùng phấn khởi và bày tỏ hy vọng cả hai sẽ tái hợp ở một dự án mới trong tương lai.

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