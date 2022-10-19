Lễ trao giải Kim Ưng công bố dàn khách mời mỹ nam cực phẩm, không thể thiếu Vương Hạc Đệ, Tiêu Chiến?

Sao quốc tế 19/10/2022 15:55

Mạng xã hội Weibo bất ngờ lan truyền danh sách các khách mời dự kiến sẽ tham dự lễ trao giải Kim Ưng năm nay.

Lễ trao giải thưởng truyền hình Kim Ưng được tổ chức bởi Đài truyền hình Hồ Nam luôn nhận được sự quan tâm đông đảo lớn của cộng đồng mạng dù chỉ được tổ chức hai năm một lần. Với nhiều hạng mục giải thưởng về phim ảnh cũng như gương mặt diễn viên được yêu thích nhất, năm nay, lễ trao giải Kim Ưng dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây.

Lễ trao giải Kim Ưng công bố dàn khách mời mỹ nam cực phẩm, không thể thiếu Vương Hạc Đệ, Tiêu Chiến? - Ảnh 1
Lễ trao giải thưởng truyền hình Kim Ưng luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, mạng xã hội Weibo bất ngờ lan truyền danh sách các khách mời dự kiến sẽ tham dự lễ trao giải Kim Ưng năm nay. Theo danh sách khách mời vừa được chia sẻ, lễ khai mạc của Kim Ưng lần thứ 31 sẽ có sự xuất hiện của Thành Nghị. Ngoài ra, lễ bế mạc của sự kiện năm nay sẽ có sự tham gia của các nam thần đình đám của Cbiz hiện nay bao gồm Vương Hạc Đệ, Tiêu Chiến, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nhất Khải, Chu Nhất Long…

Lễ trao giải Kim Ưng công bố dàn khách mời mỹ nam cực phẩm, không thể thiếu Vương Hạc Đệ, Tiêu Chiến? - Ảnh 2
Thành Nghị, Vương Hạc Đệ, Tiêu Chiến, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải, Chu Nhất Long là những cái tên trong dàn khách mời dự kiến - Ảnh: Internet

Ngay khi công bố danh sách khách mời dự kiến, nhiều khán giả không khỏi háo hức trước những cái tên mỹ nam thần tượng của họ. Tuy nhiên, có vẻ vẫn không khiến khán giả háo hức hóng chờ bằng giải thưởng Nữ Thần Kim Ưng.

Được biết, tính từ đầu năm đến nay, mạng xã hội không ngừng bàn tán và đồn đoán về giải thưởng này. Có rất nhiều cái tên đã được nhắc đến. Khi danh sách lần lượt được công bố Đàm Tùng Vận, Dương Tử, Cổ Lực Na Trát, Bạch Lộc,... thu về rất nhiều sự chú ý. Gần đây nhất, hai cái tên thuộc thế hệ diễn viên mới nổi như Triệu Lộ Tư và Triệu Kim Mạch cũng được gọi tên.

Lễ trao giải Kim Ưng công bố dàn khách mời mỹ nam cực phẩm, không thể thiếu Vương Hạc Đệ, Tiêu Chiến? - Ảnh 3
Đàm Tùng Vận, Dương Tử, Cổ Lực Na Trát, Bạch Lộc là ứng cử viên sáng giá cho giải Nữ Thần Kim Ưng - Ảnh: Internet
Lễ trao giải Kim Ưng công bố dàn khách mời mỹ nam cực phẩm, không thể thiếu Vương Hạc Đệ, Tiêu Chiến? - Ảnh 4
Hai gương mặt mới Triệu Lộ Tư và Triệu Kim Mạch cũng được đồn đoán nhận giải - Ảnh: Internet

Hạng mục giải thưởng Nữ thần Kim Ưng là một trong những giải thưởng danh giá nhất điện ảnh Trung Quốc dành cho các diễn viên nữ thực lực và có nhiều đóng góp thành công trong nền điện ảnh nước nhà. Đồng khời điều khán giả quan tâm nhất là sao nữ nào sẽ là người múa mở màn cũng như trang phục ‘Kim Ưng’ họ khoác lên người có gây ấn tượng hơn so với năm trước.

Lễ trao giải Kim Ưng công bố dàn khách mời mỹ nam cực phẩm, không thể thiếu Vương Hạc Đệ, Tiêu Chiến? - Ảnh 5
Nữ Thần Kim Ưng qua các năm - Ảnh: Internet

Hiện tại, danh sách về dàn khách mời chưa có sự xác nhận của các diễn viên. Các khán giả tiếp tục mong chờ ngày công bố danh sách chính thức cũng như cái tên sẽ được nhận giải Nữ Thần Kim Ưng năm nay.

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