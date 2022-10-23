Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân bật chế độ 'fan cứng' của nhau, dân tình chốt hạ 'trên tình bạn dưới tình yêu'?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một thông tin khá thú vị về cặp đôi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân. Theo đó, dân tình tinh mắt phát hiện tài khoản weibo của cả hai đều hiển thị biểu tượng fan cứng của nhau.

Trong mùa hè năm nay, bộ phim Thương Lan Quyết đã thực sự bùng nổ khi liên tiếp dành trong top những bảng xếp hạng với lượt xem đông đảo của khán giả. Thành công của bộ phim không chỉ nhờ nội dung kịch bản hấp dẫn mà còn nhờ vào diễn xuất ăn ý của cặp đôi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân . Chính vì thế, từ sau khi bộ phim kết thúc, cặp đôi này được không ít dân tình đẩy thuyền từ trong phim đến ngoài đời.

Nhiều fan couple của cặp đôi đều bày tỏ cảm xúc phấn khởi, đa phần đều cho rằng Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân không chỉ diễn xuất ăn ý bùng nổ trên phim mà còn mối quan hệ thân thiết tốt đẹp ngoài đời. Thậm chí, có nhiều bình luận còn cho rằng tin đồn ‘phim giả tình thật’ của cả hai những ngày qua có khả năng là sự thật.

Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân không chỉ diễn xuất ăn ý bùng nổ trên phim mà còn mối quan hệ thân thiết tốt đẹp ngoài đời - Ảnh: Internet

Được biết, gần đây, cộng đồng mạng xôn xao khi nghi vấn Vương Hạc Đệ hẹn hò cùng Ngu Thư Hân, không chỉ soi ra hint "phim giả tình thật" mà netizen còn nhận thấy cả nhà sản xuất và đạo diễn Thương Lan Quyết cũng có dấu hiệu đang ship couple này. Cụ thể netizen phát hiện Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ dùng chung một đoạn nhạc trên Douyin, một người đăng bài ngày 13, người còn lại đăng ngày 14, ghép 2 số lại với nhau là 1314 nghĩa là ‘Một đời một kiếp’.

Vương Hạc Đệ lộ hint hẹn hò cùng Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Khi một khán giả thắc mắc: "Tôi nghi Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân đang âm thầm hẹn hò", đạo diễn Thương Lan Quyết đã đáp lại bình luận này rằng: "Bạn muốn nghĩ sao cũng được vì không ai ngăn được bạn". Nhiều người cho rằng, đây không khác nào phía sản xuất của bộ phim đang ám chỉ cặp đôi ‘trên tình bạn dưới tình yêu’. Tuy nhiên, phía Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân lẫn phía đoàn phim Thương Lan Quyết vẫn chưa lên tiếng xác thực gì về tin đồn này.

Nhiều người cho rằng phía sản xuất của bộ phim Thương Lan Quyết cũng ngầm ám chỉ cặp đôi này ‘trên tình bạn dưới tình yêu’ - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đều là fan cứng của nhau trên weibo đã thống lĩnh top 3 hot search. Dù cặp đôi có ‘phim giả tình thật’ hay không thì các khán giả vẫn hy vọng cặp đôi sẽ tái hợp lần nữa trong dự án phim mới ở tương lai.