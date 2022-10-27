Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ nhận tin vui trước thềm lên sóng, nhá hàng trailer mới gây tò mò khiến khán giả 'không thể không chờ đón phim'

Phù Đồ Duyên là dự án truyền hình cổ trang của Vương Hạc Đệ đã đóng máy cách đây 1 năm nhưng vẫn được khán giả mong đợi từng ngày lên sóng. Gần đây, bộ phim đã cập nhật lịch lên sóng vào cuối năm nay khiến nhiệt độ ‘hóng’ phim của các mọt phim không ngừng tăng cao. Chính vì thế, mới đây, nền tảng IQIYI đã cập nhật về lượng khán giả đặt lịch hẹn xem trước đã chính thức vượt mốc hơn 2 triệu lượt.

Không những thế phía nền tảng còn nhá hàng trailer mới của bộ phim Phù Đồ Duyên, hé lộ những phân cảnh tình cảm bùng cháy đầy chủ động khi nhân vật của Vương Hạc Đệ luôn dùng ánh mắt đầy ma lực để tiếp cận nữ chính Trần Ngọc Kỳ . Trong khi nữ chính có phần e dè né tránh vì chưa biết thân phận thật của nam chính. Tuy nhiên, cảnh cuối của đoạn trailer, khi nữ chính có vẻ đã bị gục ngã trước nam chính và cặp đôi chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn thì lại bị cắt cảnh khiến khán giả không khỏi tức tối, tò mò hóng chờ ngày phim lên sóng.

Vương Hạc Đệ luôn dùng ánh mắt đầy ma lực để tiếp cận nữ chính Trần Ngọc Kỳ, trong khi nữ chính có phần e dè né tránh - Ảnh: Internet

Cặp đôi chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn thì lại bị cắt cảnh khiến khán giả không khỏi tức tối - Ảnh: Internet

Trước đó, mạng xã hội xứ Trung cũng lan truyền rầm rộ khoảnh khắc hậu trường buổi tập diễn tập cảnh hôn của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ. Nam chính ôm trọn vòng eo nhấc bổng nữ chính lên đầy ngọt ngào khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Khoảnh khắc hậu trường buổi tập diễn tập cảnh hôn của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đã rầm rộ trước đó - Ảnh: Internet

Chính những điều này là một tín hiệu đáng mừng dành cho Vương Hạc Đệ, bởi từ sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết, mỹ nam trở thành gương mặt có giá trị thương mại hơn khi những dự án mới luôn nhận sự đón chờ nhận nồng nhiệt của khán giả.

Được biết, trong Phù Đồ Duyên, Vương Hạc Đệ tiếp tục vào vai ác nam sau thành công của vai diễn ma tôn trong Thương Lan Quyết. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, mỹ nam đã được khen ngợi với ánh mắt hắc hóa, bên ngoài tỏ ra nhẫn tâm nhưng bên trong chất chứa đầy tâm sự. Đặc biệt là những phân cảnh tình cảm, Vương Hạc Đệ có khả năng làm chủ những màn chemistry một cách ngọt ngào cho dù nữ chính Trần Ngọc Kỳ được mệnh danh là ‘phá chemistry’ bạn diễn.

Vương Hạc Đệ tiếp tục vào vai ác nam trong Phù Đồ Duyên - Ảnh: Internet

Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ. Phim là câu chuyện về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) – một thái giám giả luôn tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều. Tài nhân Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) vốn nên bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng. May mắn, cô được Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ, hai người chung sống sớm chiều dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình này.

Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả vô cùng vui mừng trước ‘chiến tích’ của Phù Đồ Duyên dù chưa lên sóng. Netizen tiếp tục hóng chờ lịch lên sóng chính thức của bộ phim này do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính.