Loạt khoảnh khắc Vương Hạc Đệ khiến khán giả không nhịn được cười, đập tan tin đồn vẻ ngoài và tính cách 'phản diện' song hành

Chính vì vẻ ngoài của mình, không ít người ‘trông mặt bắt hình dong’ cho rằng Vương Hạc Đệ cũng có tính cách khó gần. Tuy nhiên, nhiều khán giả hâm mộ phủ nhận ý kiến trên, họ cho rằng mỹ nam trông rất hài hước trong những khoảnh khắc hậu trường của anh chàng được chia sẻ.

Vương Hạc Đệ là một trong những gương mặt được truyền thông săn đón hiện nay sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết. Sở hữu vẻ ngoài điển trai toát lên thần thái có chút lạnh lùng, phản diện nên mỹ nam vào các vai ‘ác nam’ khá ngọt và thành công. Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet Chính vì vẻ ngoài của mình, không ít người ‘trông mặt bắt hình dong’ cho rằng Vương Hạc Đệ cũng có tính cách khó gần. Tuy nhiên, nhiều khán giả hâm mộ phủ nhận ý kiến trên, vì mỹ nam có tính cách trái ngược với ‘vibe phản diện’ của mình, thậm chí còn trông rất hài hước trong những khoảnh khắc hậu trường của anh chàng được chia sẻ.

Khoảnh khắc nhí nhố của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân trong hậu trường Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền loạt ảnh hậu trường Vương Hạc Đệ chụp hình trên bãi biển. Trong khoảnh khắc được ghi lại, Vương Hạc Đệ nằm dài trên bãi biển, căn chỉnh nhiều góc máy mới có thể cho ra hình đẹp "sống ảo", quần áo cũng lấm lem đầy cát và thành quả nhận lại bức hình final đẹp mỹ mãn. Điều đáng chú ý là dân tình không khỏi bật cười trước dáng vẻ ‘hy sinh’ vì nghệ thuật của mỹ nam để có được những bức hình đẹp đẽ.

Để có được bức ảnh đẹp, Vương Hạc Đệ đã lăn xả nằm dài trên bãi cát - Ảnh: Internet Trước đó, Vương Hạc Đệ cũng từng ‘chọc cười’ khán giả với loạt khoảnh khắc ‘thời trang phang thời tiết’ của mình. Theo đó, trong một vài sự kiện thời trang, thời tiết Trung Quốc đang vào mùa nắng nóng nhưng nam diễn viên vẫn tự tin diện hẳn chiếc áo lông dày dặn để phù hợp với concept ghi hình. Vương Hạc Đệ từng chọc cười khán giả vì tự tin mặc áo lông dày cộm giữa thời tiết nóng bức - Ảnh: Internet Nhiều khán giả cho rằng, để có thể chịu đựng được cái nóng của mùa hè trong lớp áo lông dày cộm thật không dễ dàng. Và quả thực, khán giả đã không nhịn được cười khi có khoảnh khắc Vương Hạc Đệ nóng đến nhe răng, phấn nền trôi hết nhưng vẫn cố sức chịu đựng. Vương Hạc Đệ nóng đến nhe răng, phấn nền trôi hết nhưng vẫn cố sức chịu đựng - Ảnh: Internet Hiện tại, Vương Hạc Đệ có dự án Phù Đồ Duyên đóng cặp với Trần Ngọc Kỳ sắp sửa lên sóng, Các khán giả háo hức mong chờ ngày bộ phim lên sóng để được gặp lại idol của mình.

Vương Hạc Đệ được 'sao may mắn' chiếu mệnh, tin vui dồn dập từ Thương Lan Quyết đến Phù Đồ Duyên Vương Hạc Đệ được xem là mỹ nam được ‘sao may mắn’ chiếu mệnh trong 6 tháng cuối năm nay khi sự nghiệp có sự khởi sắc sau thành công của Thương Lan Quyết. Mỹ nam liên tiếp đón nhận tin vui với những dự án phim ảnh của mình.

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