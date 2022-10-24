Khoảnh khắc 'cười không thấy mặt trời' của Vương Hạc Đệ khi cũng 'đu idol' thành công như bao người

Cộng đồng mạng vừa lan truyền những khoảnh khắc Vương Hạc Đệ đu idol thành công. Khán giả khỏi bật cười trước biểu cảm của mỹ nam.
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Từ khi bộ phim Thương Lan Quyết bùng nổ, lượng fan của Vương Hạc Đệ không ngừng gia tăng. Chính vì thế, Vương Hạc Đệ là một trong những nam thần được công chúng săn đón hiện nay. Ít ai biết, chàng soái ca này lại cũng có thành tích đu idol lâu năm như bao người.
Mới đây, cộng đồng mạng vừa lan truyền những hình ảnh mới nhất về Vương Hạc Đệ. Được biết, trong một hoạt động livestream của nhãn hàng, Vương Hạc Đệ bất ngờ nhận được một bức ảnh có chữ ký từ LeBron James, một vận động viên bóng rổ nổi tiếng và cũng là thần tượng của mỹ nam. Điều khán giả không khỏi buồn cười trước biểu cảm của Vương Hạc Đệ. Anh chàng đứng ngồi không yên, cười không khép miệng và cảm ơn liên tục. Khi MC chương trình nói là nhờ nhân viên giữ hộ thì anh chàng nhất quyết không chịu đòi ôm luôn cho đến khi về nhà. Sau khi về tới nhà, mỹ nam đã đăng ngay ảnh selfie với món quà có chữ ký của thần tượng.
Nhiều khán giả vô cùng phấn khích và vui mừng cho niềm hạnh phúc của Vương Hạc Đệ. Thậm chí, nhiều khán giả còn trêu anh chàng rằng khi idol đu idol thành công và bày tỏ hy vọng một ngày nào đó họ cũng sẽ đu thành công idol Vương Hạc Đệ.
Được biết, Vương Hạc Đệ ‘đu idol’ James từ năm lớp 6 khi cầu thủ thi giải đấu chuyên nghiệp, thậm chí xem nam cầu thủ là một vị thần trong lòng mình. Trước đó, ở độ tuổi thiếu niên, khi nhận được quà tặng là 1 chiếc áo đấu có chữ ký của vận động viên này, Vương Hạc Đệ cũng đã vừa cười vừa khóc vì quá hạnh phúc.
Mỹ nam từng trả lời phỏng vấn trên tạp chí ‘Nhân vật’ số tháng 9/2022 về thần tượng James của mình ‘Mỗi lần tôi muốn kỷ luật bản thân thì tôi sẽ xem anh ấy luyện tập bóng rổ. Anh ấy luyện tập không mệt mỏi, mệt mỏi chỉ do bản thân đánh lừa. Sau khi xem anh ấy, tôi cảm thấy bản thân như sạc đầy năng lượng.
Hiện tại, chủ đề biểu cảm của Vương Hạc Đệ khi nhận được quà của idol đã chiếm top 5 hot search mạng xã hội xứ Trung, Các khán giả hóng chờ những tin tức tiếp theo từ nam thần Vương Hạc Đệ.