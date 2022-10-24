Khoảnh khắc 'cười không thấy mặt trời' của Vương Hạc Đệ khi cũng 'đu idol' thành công như bao người

Từ khi bộ phim Thương Lan Quyết bùng nổ, lượng fan của Vương Hạc Đệ không ngừng gia tăng. Chính vì thế, Vương Hạc Đệ là một trong những nam thần được công chúng săn đón hiện nay. Ít ai biết, chàng soái ca này lại cũng có thành tích đu idol lâu năm như bao người.

Vương Hạc Đệ cũng có thành tích 'đu idol' lâu năm như bao người - Ảnh: Internet

Mới đây, cộng đồng mạng vừa lan truyền những hình ảnh mới nhất về Vương Hạc Đệ. Được biết, trong một hoạt động livestream của nhãn hàng, Vương Hạc Đệ bất ngờ nhận được một bức ảnh có chữ ký từ LeBron James, một vận động viên bóng rổ nổi tiếng và cũng là thần tượng của mỹ nam. Điều khán giả không khỏi buồn cười trước biểu cảm của Vương Hạc Đệ. Anh chàng đứng ngồi không yên, cười không khép miệng và cảm ơn liên tục. Khi MC chương trình nói là nhờ nhân viên giữ hộ thì anh chàng nhất quyết không chịu đòi ôm luôn cho đến khi về nhà. Sau khi về tới nhà, mỹ nam đã đăng ngay ảnh selfie với món quà có chữ ký của thần tượng.