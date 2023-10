Rộ tin 'tình mới' Dương Tử từng đi bài 'nam phụ lấn át nam chính' đối với Vương Hạc Đệ và La Vân Hi?

Đặng Vi là một trong những nam diễn viên chính sánh bước cùng Dương Tử trong bộ phim Trường Tương Tư vừa đóng máy trong thời gian gần đây. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, khi đảm nhận các vai nam phụ, anh chàng khá nổi bật về nhan sắc so với các nam chính.

Đặng Vi trong Trường Tương Tư - Ảnh: Internet

Thế nhưng, mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước bài viết về việc ‘Đặng Vi đi bài lấn át La Vân Hi’. Được biết, trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính, nam phụ Đặng Vi xuất hiện với tạo hình bạch y, điểm xuyết thêm phụ kiện màu vàng chói mắt tôn lên vẻ điển trai, khí chất bất phàm. Nhiều khán giả nhận xét anh chàng có thân hình cân đối, làn da trắng làm ‘lu mờ’ nam chính La Vân Hi.