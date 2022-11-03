Rộ tin 'tình mới' Dương Tử từng đi bài 'nam phụ lấn át nam chính' đối với Vương Hạc Đệ và La Vân Hi?

Trên mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước bài viết về việc 'tình mới' của Dương Tử đi bài lấn át nhan sắc của nam chính La Vân Hi và Vương Hạc Đệ khi anh chàng đảm nhận vai nam phụ trong dự án cùng hợp tác.

Đặng Vi là một trong những nam diễn viên chính sánh bước cùng Dương Tử trong bộ phim Trường Tương Tư vừa đóng máy trong thời gian gần đây. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, khi đảm nhận các vai nam phụ, anh chàng khá nổi bật về nhan sắc so với các nam chính. Đặng Vi trong Trường Tương Tư - Ảnh: Internet Thế nhưng, mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước bài viết về việc ‘Đặng Vi đi bài lấn át La Vân Hi’. Được biết, trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính, nam phụ Đặng Vi xuất hiện với tạo hình bạch y, điểm xuyết thêm phụ kiện màu vàng chói mắt tôn lên vẻ điển trai, khí chất bất phàm. Nhiều khán giả nhận xét anh chàng có thân hình cân đối, làn da trắng làm ‘lu mờ’ nam chính La Vân Hi.

Đặng Vi và La Vân Hi - Ảnh: Internet Trước đó, Đặng Vi cũng từng lấn át nam chính Vương Hạc Đệ trong bộ phim Ngộ Long. Trong khi nhan sắc của Vương Hạc Đệ bị netizen “chê lên chê xuống” vì quá đơ thì nam phụ Đặng Vi lại được đánh giá là khí chất cổ trang ngút ngàn. Vương Hạc Đệ và Đặng Vi - Ảnh: Internet Nhiều khán giả cho rằng cho dù Đặng Vi đi bài lấn át nhan sắc các nam chính thì kỹ năng diễn xuất của anh chưa thực sự có đột phá, những năm qua anh chàng vẫn chưa có tác phẩm nổi bật. Trong khi La Vân Hi là một cái tên có chỗ đứng trong lòng khán giả với nhiều tác phẩm được điểm mặt gọi tên. Còn Vương Hạc Đệ vừa có bước đột phá lớn trong sự nghiệp sau sự bùng nổ của bộ phim Thương Lan Quyết trong mùa hè năm nay.

La Vân Hi và Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet Sắp tới đây, Đặng Vi sẽ đảm nhận một trong 3 vai nam chính của Trường Tương Tư. Có tin đồn Đặng Vi tuy không phải là nam chính số 1 nhưng đoàn đội của anh ấy bắt đầu "xào couple" trước. Nam diễn viên còn bỏ tiền ra mua rất nhiều bản thảo khen cảm giác couple của mình với Dương Tử. Dương Tử và Đặng Vi trong Trường Tương Tư - Ảnh: Internet Dù không biết thực hư thế nào, các khán giả vẫn tiếp tục chờ đợi bộ phim Trường Tương Tư chính thức lên sóng để có đánh giá toàn diện hơn, không chỉ về nhan sắc mà còn về diễn xuất có thực sự bùng nổ hay không.

Dương Tử lép vế, nhạt nhòa trước 'đàn em' Cúc Tịnh Y ở một điểm khiến fan hâm mộ không khỏi thất vọng? Trong một sự kiện mới, Dương Tử bị chê kém cạnh hơn hẳn so với đàn em Cúc Tịnh Y ở một điểm khiến công chúng không khỏi thất vọng.

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