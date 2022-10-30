Sau Dương Tử, rộ tin Thành Nghị là nhân vật tiếp theo nối bước rời khỏi Hoan Thụy?

Sau gần 1 năm rời khỏi Hoan Thụy, thay vì tìm kiếm một “bến đỗ” khác thì Dương Tử lại thành lập công ty và hướng đến sự phát triển tự do hơn. Tháng 8 vừa qua, Dương Tử đã chính thức thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Truyền thông Đông Dương Tử Đồng Gia Nghệ với vốn đăng ký là 3 triệu tệ (hơn 10 tỷ đồng). Trong đó, Dương Tử là cổ đông lớn nhất của công ty khi cô sở hữu 90% cổ phần và nắm giữ các chức vụ gồm giám đốc điều hành, quản lý, người đại diện pháp lý. Được biết, phạm vi kinh doanh của công ty Dương Tử sẽ là sản xuất phim, sáng tạo văn học và nghệ thuật, môi giới văn hóa giải trí, quảng cáo…

Dương Tử lại thành lập công ty riêng sau khi rời khỏi Hoan Thụy - Ảnh: Internet

Việc Dương Tử rời khỏi Hoan Thụy thành lập công ty riêng đã gây xôn xao dư suốt thời gian dài. Theo đó, không ít khán giả thắc mắc nhân vật nào sẽ ‘nối tiếp’ Dương Tử rời Hoan Thụy. Chính vì thế, mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung đã đưa ra lời suy đoán, người tiếp theo không ai khác là bạn diễn Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai – Thành Nghị.