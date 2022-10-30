Sau Dương Tử, rộ tin Thành Nghị là nhân vật tiếp theo nối bước rời khỏi Hoan Thụy?

Một trang mạng xã hội xứ Trung đã đưa ra lời suy đoán, người tiếp theo không ai khác là bạn diễn Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai – Thành Nghị.
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Sau gần 1 năm rời khỏi Hoan Thụy, thay vì tìm kiếm một “bến đỗ” khác thì Dương Tử lại thành lập công ty và hướng đến sự phát triển tự do hơn. Tháng 8 vừa qua, Dương Tử đã chính thức thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Truyền thông Đông Dương Tử Đồng Gia Nghệ với vốn đăng ký là 3 triệu tệ (hơn 10 tỷ đồng). Trong đó, Dương Tử là cổ đông lớn nhất của công ty khi cô sở hữu 90% cổ phần và nắm giữ các chức vụ gồm giám đốc điều hành, quản lý, người đại diện pháp lý. Được biết, phạm vi kinh doanh của công ty Dương Tử sẽ là sản xuất phim, sáng tạo văn học và nghệ thuật, môi giới văn hóa giải trí, quảng cáo…
Việc Dương Tử rời khỏi Hoan Thụy thành lập công ty riêng đã gây xôn xao dư suốt thời gian dài. Theo đó, không ít khán giả thắc mắc nhân vật nào sẽ ‘nối tiếp’ Dương Tử rời Hoan Thụy. Chính vì thế, mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung đã đưa ra lời suy đoán, người tiếp theo không ai khác là bạn diễn Dương Tử trong Trầm Vụn Hương Phai – Thành Nghị.
Tuy nhiên, ý kiến trên gây tranh cãi vì khá vô lý vì nhìn loạt tài nguyên phim Hoan Thụy dành cho Thành Nghị có thể thấy công ty này dành nhiều sự ‘ưu ái’ cho mỹ nam này. Thậm chí, netizen từng phát hiện mỹ nam này còn được ‘cưng’ hơn cả Nhậm Gia Luân, người đang được xếp vào hàng "Nhất ca" của Hoan Thụy. Thậm chí, tửng có thông tin khi biết Thành Nghị có ý định rời công ty, phía này đã dùng mọi cách để giữ mỹ nam này lại.
Thời điểm Dương Tử còn làm ở Hoan Thụy, công ty còn từng sẵn sàng ‘gây hấn’ với mỹ nhân mục đích là để nàng tiểu hoa nhận lời diễn chung Trầm Vụn Hương Phai cùng Thành Nghị, sau khi Cảnh Điềm "bỏ vai". Điều này đã khiến cho fan Dương Tử cảm thấy rất bất mãn, đến mức đòi tẩy chay phim.
Chính vì sự ưu ái của Hoan Thụy dành cho Thành Nghị nên chắc hẳn mỹ nam này khó có thể nào có ý định rời khỏi công ty như nhiều lời đồn đoán.