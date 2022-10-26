Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được bầu chọn có khả năng 'gánh phim', riêng hai cái tên này thì ngược lại?

Một blogger chia sẻ bài viết rằng một ‘người trong giới’ đã có màn bầu chọn về khả năng ‘gánh phim’ của các nàng tiểu hoa. Theo đó Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba dẫn đầu cuộc bầu chọn.

Địch Lệ Nhiệt Ba – Dương Tử - Đàm Tùng Vận – Bạch Lộc là những cái tên đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Chính vì thế những mỹ nhân này luôn được gọi tên trong những màn so sánh về năng lực diễn xuất lẫn nhiệt độ thu hút đối với khán giả. Địch Lệ Nhiệt Ba – Dương Tử - Đàm Tùng Vận – Bạch Lộc - Ảnh: Internet Chính vì thế mới đây, một blogger chia sẻ bài viết rằng một ‘người trong giới’ đã có màn bầu chọn về khả năng ‘gánh phim’ của các nàng tiểu hoa. Cũng theo bài viết đó giải thích thêm ‘gánh phim’ về độ hot tên tuổi thu hút khán giả, khả năng diễn xuất thì chưa bàn tới. Người đó cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử được công nhận có khả năng gánh phim tốt nhất. Đàm Tùng Vận có khả năng ‘gánh phim’ lúc cao lúc thấp, còn Bạch bị chê yếu kém trong khoản này do đang trên đà phát triển.

Trên thực tế, nếu xét về ‘độ hot’ tên tuổi thì không ai qua được Địch Lệ Nhiệt Ba – Dương Tử. Cho dù hai mỹ nhân có bị chê bai thậm tệ rằng diễn một màu hay nội dung phim cũ, chỉ cần có tên Địch Lệ Nhiệt Ba – Dương Tử thì dự án đó được xác định hot khi lên sóng. Bằng chứng, bộ phim Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử chiếu mùa hè năm nay, dù bị chê ‘sấp mặt’ về diễn xuất, nội dung phim tệ nhưng vẫn xếp thuộc hàng top đầu của các bảng xếp hạng. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không kém cạnh, gần đây có bộ phim Ngự Giao Ký bị chê về tạo hình, diễn xuất, phim có sạn nhưng vẫn thành đề tài hot được bàn tán trên mạng xã hội. Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet So với hai nàng tiểu hoa cùng lứa 90, Đàm Tùng Vận có diễn xuất tốt nhưng lại có lưu lượng kém hơn. Thế nên, những phim của mỹ nhân tham gia có nội dung hay thì mới kéo được khán giả. Còn chất lượng tệ thì Đàm Tùng Vận có cố gắng dùng kỹ năng diễn xuất cũng khó gánh nổi phim. Chính vì thế có thể nói khả năng gánh phim của mỹ nhân này lên xuống thất thường tùy thuộc vào độ hot của phim.

Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet Về phía Bạch Lộc, mỹ nhân được chú ý nhiều hơn sau khi ăn may nhờ bộ phim Châu Sinh Như Cố nhờ nội dung hay, nam chính diễn tốt tạo chemistry bùng nổ. Các nhà sản xuất sau đó cũng giao cho cô nàng nhiều dự án phim. Tuy nhiên, tuy nhiên gần như không có phim nào bạo vì Bạch Lộc diễn xuất còn non kém, lưu lượng cũng chưa cao nên việc xếp mỹ nhân này trong hàng ngũ ‘không có khả năng gánh phim’ là hoàn toàn hợp lý. Bạch Lộc - Ảnh: Internet Một số khán giả khác cho rằng, khả năng 'gánh phim' vì độ hot là một chuyện nhưng vì có sức hút với khán giả mà không nâng cao kỹ năng diễn xuất thì đến một lúc nào đó nhiệt độ cũng sẽ nguội dần mà thôi. Hiện tại chủ đề về khả năng 'gánh phim' của các mỹ nhân Hoa Ngữ đang được bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-dich-le-nhiet-ba-bat-ngo-duoc-bau-chon-co-kha-nang-ganh-phim-rieng-hai-cai-ten-nay-thi-nguoc-lai-517979.html