Thanh Trâm Hành của Dương Tử đang lao đao có nguy cơ 'đắp chiếu' vô thời hạn, phim bản Hàn lại 'rục rịch' lịch lên sóng?

Mạng xã hội rộ lên thông tin Hàn Quốc cũng đã cho chuyển thể cuốn tiểu thuyết Trâm Trung Lục (bộ truyện gốc của bộ phim Thanh Trâm Hành) thành phim truyền hình và chuẩn bị dự kiến lên sóng.

Như những bộ phim có nguy cơ bay màu vì ồn ào trốn thuế của diễn viên, Thanh Trâm Hành cũng không ngoại lệ. Từ lúc đóng máy đến khi công bố lịch lên sóng, bộ phim liên tục bị hoãn chiếu do ồn ào scandal của diễn viên chính cùng với những trở ngại liên tiếp ảnh hưởng đến bộ phim. Thanh Trâm Hành của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet Được biết bộ phim bấm máy vào cuối năm 2019 và đóng máy vào giữa năm 2020. Hai diễn viên chính được nhà sản xuất "chọn mặt gửi vàng" là Ngô Diệc Phàm và Dương Tử. Ban đầu bộ phim dự kiến sẽ lên sóng trong mùa hè năm 2021 nhưng vì nam chính Ngô Diệc Phàm vướng bê bối tình dục khiến phim có nguy cơ "đắp chiếu".

Thanh Trâm Hành có nguy cơ đắp chiếu vì bê bối của nam chính Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet May mắn thay, gần đây, có thông tin Thanh Trâm Hành đã qua vượt qua vòng kiểm duyệt và dự kiến sẽ được lên sóng vào năm 2023, đồng thời dàn diễn viên về cơ bản là giữ nguyên, chỉ có vị trí nam chính sẽ thay đổi. Tuy nhiên, hy vọng lại vụt tắt, những ngày qua, nữ chính Dương Tử lại vướng scandal trốn thuế. Dù chỉ là nghi vấn nhưng cũng khiến cho Thanh Trâm Hành ‘nằm trên đống lửa’ vì có khả năng sẽ bị ‘nằm trong xó’ vô thời hạn. Thanh Trâm Hành vừa có hy vọng lên sóng thì Dương Tử lại vướng tin đồn trốn thuế - Ảnh: Internet Không những thế, mới đây, mạng xã hội rộ lên thông tin Hàn Quốc cũng đã cho chuyển thể cuốn tiểu thuyết Trâm Trung Lục (bộ truyện gốc của bộ phim Thanh Trâm Hành) thành phim truyền hình. Được biết, bộ phim này sẽ lấy tên là Thanh Xuân Vượt Qua Định Kiến do Park Hyung Sik và Jeon So Nee đóng chính. Bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 2/2023 trên đài TVN với 20 tập.

Thanh Xuân Vượt Qua Định Kiến do Park Hyung Sik và Jeon So Nee đóng chính - Ảnh: Internet Ngay khi thông tin này được đưa ra, nhiều người đã không khỏi lo lắng cho dự án Thanh Trâm Hành. Được biết, thể loại phim cổ trang Hàn dù không phải thế mạnh của họ như nước bạn Trung Quốc nhưng lại được đánh giá cao về trang phục, diễn xuất của diễn viên cũng như ‘nhiệt độ’ quan tâm của khán giả. Một số người cho rằng nếu bản Hàn lên sóng thành công rất có thể sẽ tạo nên sự so sánh khá lớn mà Thanh Trâm Hành bản Trung khó lòng vượt qua được. Nếu bản Hàn lên sóng thành công rất có thể sẽ tạo nên sự so sánh khá lớn mà Thanh Trâm Hành bản Trung khó lòng vượt qua được - Ảnh: Internet Hiện tại, thông tin trên gây xôn xao cộng đồng mạng và không ít khán giả lo lắng cho số phận đen đủi của bộ phim Thanh Trâm Hành.

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