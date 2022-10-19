Hết đồn hợp tác với 'tình mới' Triệu Lộ Tư, Dương Tử tiếp tục bị đồn 'nên duyên' với 'nam phụ' Thương Lan Quyết trong Tình Yêu 199, dân tình lắc đầu ngao ngán

Hiện tại, Dương Tử vừa đóng máy bộ phim Trường Tương Tư. Chính vì thế, mới đây, một trang mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Dương Tử sắp nên duyên cùng mỹ nam Trương Lăng Hách trong bộ phim truyền hình hiện đại mang tên Tình Yêu 199.

Dương Tử là một trong những gương mặt được săn đón trong nhiều dự án phim Hoa Ngữ. Chính vì thế không ít lời đồn đoán của cộng đồng mạng về những dự án phim mới có sự tham gia của nàng tiểu hoa.

Về phía đội ngũ sản xuất, Tinh Yêu 199 được đầu tư bởi Dư Lạc Lạc - công ty từng hợp tác với Dương Tử trong qua bộ phim Nữ Bác Sĩ Tâm Lý. Phim dự kiến khai máy vào tháng 11 tới đây và sẽ quay trong khoảng 4 tháng.

Được biết, Trương Lăng Hách hiện đang là một trong những nam diễn viên trẻ đang lên của màn ảnh Hoa Ngữ. Mới đây nhất, tên tuổi anh chàng đã thực sự vụt sáng khi thủ vai nam phụ Trường Hành tiên quân trong phim cổ trang ăn khách Thương Lan Quyết lên sóng vào mùa hè. Qua vai diễn này, Trương Lăng Hách đã gây được ấn tượng nhờ nhan sắc cực phẩm cũng như lối diễn xuất khá tự nhiên.

Dương Tử trong Nữ Bác Sĩ Tâm Lý - Ảnh: Internet

Ngay khi thông tin này được lan truyền đã nhận được không ít ý kiến trái chiều. Thậm chí nhiều fan hâm mộ yêu cầu buông tha cho Dương Tử vì cứ vài ba hôm là lại rộ lên tin đồn dự án mới của Dương Tử. Không những thế, một khán giả khác còn cho biết thông tin tháng 12 tới Trương Lăng Hách sẽ vào đoàn quay dự án khác nên khả năng cao tin đồn kết hợp với Dương tử trong dự án này sẽ không xảy ra.

Tin đồn Dương Tử và Trương Lăng Hách tham gia dự án bị dân tình bác bỏ - Ảnh: Internet

Trước đó, bộ phim Tình Yêu 199 cũng được đồn đoán nam nữ chính sẽ là Dương Tử và Trần Triết Viễn nhưng tin đồn này cũng nhanh chóng bị bác bỏ. Cho dù có là sự thật thì dân tình cũng nhiệt liệt phản đối. Vì các netizen cho rằng, ngoại hình của Dương Tử và Trần Triết Viễn không tương xứng nên sẽ khó tạo chemistry trong phim mới. Dù nàng tiểu hoa có ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu song “tình mới” Triệu Lộ Tư lại có gương mặt được nhận xét là như sinh năm 2000.

Trước đó cũng có tin đồn Dương Tử tham gia dự án này cùng Trần Triết Viễn - Ảnh: Internet

Được biết, Tình Yêu 199 là câu chuyện tình yêu chị em ngọt ngào giữa một nữ ký giả và một anh chàng du học sinh ngành thiết kế. Nữ chính là một ký giả thông minh, có tính cách kiên định và sống thiên về lý trí nhiều hơn cảm xúc. Trong khi đó, nam chính được biết đến là một du học sinh ngành thiết kế, anh được mọi người ví như một “học bá” học cực kỳ giỏi. Sau quá trình tiếp xúc, cả hai đã phải lòng đối phương và cùng viết nên mối tình chị em ngọt ngào.

Hiện tại, thông tin Dương Tử và Trương Lăng Hách hợp tác trong dự án Tình Yêu 199 chỉ là đồn đoán và chưa có sự xác nhận từ phía các diễn viên.