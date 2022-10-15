Nước đi 'cao tay' hơn hẳn 'đàn chị' Dương Tử, Triệu Lộ Tư quyết tâm có được giải Nữ Thần Kim Ưng năm nay?

Cư dân mạng lại tiếp tục lan truyền thông tin cho biết Triệu Lộ Tư đang rất muốn lấy được danh hiệu Nữ thần Kim Ưng năm nay và có nước đi 'cao tay' hơn hẳn 'đàn chị' Dương Tử.

Lễ trao giải Kim Ưng của Trung Quốc năm nay vẫn chưa công bố thời gian khai mạc cụ thể nhưng chủ đề về Nữ Thần Kim Ưng sẽ thuộc về nữ nghệ sĩ nào để múa mở màn đang được bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng. Mỗi mùa lễ trao giải Kim Ưng luôn được netizen bàn tán sôi nổi - Ảnh: Internet Các Nữ thần Kim Ưng thường được chọn từ những nữ diễn viên chính của các bộ phim truyền hình nổi tiếng được phát sóng trên Đài Hồ Nam (đơn vị tổ chức lễ trao giải), vì vậy cộng đồng mạng cho rằng, Nữ thần Kim Ưng năm nay khả năng cao sẽ là Dương Tử, bởi vì bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của cô và Tiêu Chiến được chiếu trên Đài Hồ Nam đã mang đến sức hút rất lớn. Không những thế, trong năm nay, Dương Tử cũng góp mặt cho nhiều dự án nổi tiếng và đạt được nhiều thành tích lớn.

Dương Tử là ứng cử viên sáng giá cho giải Nữ Thần Kim Ưng năm nay - Ảnh: Internet Đáng chú ý nhất, những ngày qua, tin đồn Triệu Lộ Tư sẽ trực tiếp cạnh tranh với Dương Tử ở ngôi vị Nữ thần Kim Ưng năm nay. Cư dân mạng đồn rằng, gần đây tên tuổi của Triệu Lộ Tư được thăng hạng, nhất là bộ phim Tinh Hán Xán Lạn đã đưa cô nàng đứng vào “dàn sao lưu lượng”. Không những thế, cư dân mạng còn đồn thổi, phía ban tổ chức Lễ trao giải Kim Ưng đang chuẩn bị trang phục nữ thần theo số đo của Triệu Lộ Tư. Không những vậy, loạt video phim nổi tiếng của cô nàng cũng đã được thu thập để phát sóng trong lúc múa mở màn. Rộ tin Triệu Lộ Tư sẽ trực tiếp cạnh tranh với Dương Tử ở ngôi vị Nữ thần Kim Ưng năm nay - Ảnh: Internet Mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục lan truyền thông tin cho biết Triệu Lộ Tư đang rất muốn lấy được danh hiệu Nữ thần Kim Ưng năm nay. Cụ thể, blogger đăng bài cho biết Triệu Lộ Tư hiện vì biết bản thân vẫn chưa đạt đủ các tiêu chí đưa ra nên đang rất tích cực tặng quà cho các đạo diễn của đài Hồ Nam - đơn vị tổ chức Lễ trao giải Kim Ưng. Không những vậy, cô nàng còn mong muốn hợp tác lâu dài với đài này. Thông tin được đưa ra đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Thậm chí có tin đồn Triệu Lộ Tư lấy lòng sản xuất Hồ Nam (đơn vị tổ chức lễ trao giải Kim Ưng) - Ảnh: Internet Có ý kiến cho rằng thủ đoạn tranh danh hiệu Nữ thần Kim Ưng của Triệu Lộ Tư cao tay hơn hẳn Dương Tử. Cụ thể, vào lễ trao giải Kim Ưng năm 2018, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba là hai ứng cử viên sáng giá cho giải Nữ Thần Kim Ưng. Số phiếu bầu của Nhiệt Ba có phần vượt trội hơn hẳn Dương Tử, Không để chịu thua, Dương Tử kêu gọi bạn bè vote cho mình, Tuy nhiên, số phiếu Dương Tử tăng quá nhanh chỉ sau một đêm khiến cô bị nghi ngờ gian lận. Dù vậy, giải thưởng năm đó lại thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba. Dương Tử từng vuột mất giải Nữ Thần Kim Ưng khi cạnh tranh với Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet Một số cư dân mạng cho rằng, tin đồn Triệu Lộ Tư ‘lấy lòng’ sản xuất Hồ Nam chỉ là ‘tin dưa’ bị đặt. Bởi vì trong 2 năm nay, Triệu Lộ Tư chưa có bộ phim nào được chiếu trên Đài Hồ Nam. Vì vậy, Dương Tử vẫn được cho là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí Nữ thần Kim Ưng năm nay. Hiện tại, chủ đề Triệu Lộ Tư lấy lòng nhà sản xuất Hồ Nam vì giải thưởng Kim Ưng vẫn đang được cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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