Bốn năm như một, fandom Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây chiến vì giải Nữ Thần Kim Ưng năm xưa, lần này lại vì một chuyện không liên quan?

Được biết, tại các mùa giải Kim Ưng, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba không chỉ cạnh tranh gây gắt trong việc lựa chọn Nữ thần Kim Ưng mà đến các hạng mục giải thưởng, cả 2 nữ diễn viên sinh năm 1992 đều có tên trong danh sách đề cử.

Cuộc khẩu chiến của các fandom ‘không đội trời chung’ vì thần tượng của mình luôn là chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội. Điển hình có thể kể đến fandom của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba . Nguyên nhân khơi màu ‘trận chiến’ này bắt nguồn từ mùa giải Kim Ưng vào năm 2018.

Thế nhưng, tình thế đảo ngược khi người được xướng tên ở hạng mục giải thưởng do fan bình chọn lại là Địch Lệ Nhiệt Ba. Hiển nhiên, Dương Tử trở thành người đáng thương khi vừa không có giải lại bị mắng thậm tệ. Thậm chí, nhiều netizen còn thương xót cho Dương Tử, cho rằng cô đã làm nền miễn phí suốt từ khi giải thưởng diễn ra tới lúc trao giải.

Vào mùa giải Kim Ưng năm 2018, trước đêm công bố giải thưởng diễn ra, số phiếu của Dương Tử bỗng dưng tăng vọt, khiến fandom của Nhiệt Ba bất bình, ra sức mỉa mai Dương Tử với nhiều từ ngữ khó nghe. Họ cho rằng giải thưởng này dường như đã định đoạt và người giành giải ắt sẽ là Dương Tử.

Địch Lệ Nhiệt Ba đánh bại Dương Tử trong mùa giải Kim Ưng năm 2018 - Ảnh: Internet

Mọi chuyện bùng nổ khi fan của Dương Tử lúc này mới đáp trả quyết liệt lại fan của Địch Lệ Nhiệt Ba. Fan của Dương Tử ấm ức cho rằng từ Nữ thần Kim Ưng tới các giải thưởng đều bị chỉ trích không thương tiếc, cuối cùng thần tượng của mình vẫn chẳng có gì.

Ngay sau khi lễ trao giải kết thúc, từ khóa 'đau lòng thay Dương Tử' đã đứng đầu top tìm kiếm, cho thấy cả fan lẫn netizen đều tức giận trước những gì mà Dương Tử đã phải gánh chịu. Không chỉ có vậy, khoảnh khắc Dương Tử ngồi bơ vơ, thẫn thờ một mình trước màn ăn mừng vui vẻ của Địch Lệ Nhiệt Ba cùng bạn bè, người thân càng làm cư dân mạng thêm bất bình, xót thương Dương Tử hơn.

Khoảnh khắc Dương Tử ngồi bơ vơ, thẫn thờ một mình trước màn ăn mừng vui vẻ của Địch Lệ Nhiệt Ba làm cư dân mạng thêm bất bình, xót thương Dương Tử - Ảnh: Internet

Những tưởng chuyện Nữ thần Kim Ưng năm xưa đã trôi vào dĩ vãng. Thế nhưng, dù 4 năm trôi qua, fan hâm mộ của Nhiệt Ba - Dương Tử vẫn không ngừng gây chiến lẫn nhau và không có dấu hiệu có thể hòa giải. Và mới đây, trong mùa giải Kim Ưng sắp diễn ra, cư dân mạng tiếp tục 'hóng' cuộc chiến của hai nhà với một chủ đề không hề liên quan. Được biết, bộ phim Đường Về Vạn Vật gần đây do Trương Dịch và Ân Đào diễn chính đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người xem và đoạt được doanh thu phòng vé.

Phim năm nay của Trương Dịch, Ân Đào đạt doanh thu phòng vé khiến dân tình khơi màu chuyện gây chiến năm xưa - Ảnh: Internet

Chuyện không có gì đáng nói khi fan hâm mộ đào lại sự kiện bộ phim Kê Mao Phi Thượng của Trương Dịch, Ân Đào được đề cử trong mùa giả Kim Ưng năm 2018. Thời điểm đó, không ít khán giả tiếc nuối bộ phim này vì một bộ phim hay và ý nghĩa như vậy lại bại trận trước Lý Huệ Trân Xinh Đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Kê Mao Phi Thượng của Trương Dịch, Ân Đào từng bại trận trước Lý Huệ Trân Xinh Đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba trong mùa giải Kim Ưng 2018 - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, từ khóa ‘Kê Mao Phi Thượng’ đã leo top 3 hot search của mạng xã hội xứ Trung những ngày qua. Ngay sau đó, fan của Dương Tử ‘được dịp’ nhắc lại mùa giải Kim Ưng năm xưa, họ cho rằng giải thưởng Kim Ưng danh giá năm đó được trao cho mỹ nhân Tân Cương là không xứng đáng.

Fan của Dương Tử ‘được dịp’ nhắc lại mùa giải Kim Ưng năm xưa, họ cho rằng giải thưởng Kim Ưng danh giá năm đó được trao cho mỹ nhân Tân Cương là không xứng đáng - Ảnh: Internet

Không để chịu thua, fan của Nhiệt Ba ‘cà khịa’ lại Dương Tử, họ cho rằng giải thưởng là do ban giám khảo lựa chọn cho người xứng đáng. Không những vậy, họ nhắc lại từ khóa hot search năm xưa ‘đau lòng thay Dương Tử’ và còn mỉa mai một mình mỹ nhân này ôm trọn 6 từ khóa hot search từ lúc trao giải đến hôm sau.

Fan Nhiệt Ba nhắc lại chuyện đau lòng năm xưa của Dương Tử - Ảnh: Internet

Hiện tại, cuộc chiến của fan hai nhà Dương Tử và Nhiệt Ba vẫn đang gây gắt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Có thể thấy cứ mỗi mùa Kim Ưng đến, netizen lại đón nhận một ‘trận chiến’ náo nhiệt từ fan hâm mộ của hai mỹ nhân này.