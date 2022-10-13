Cũng là biểu cảm 'trợn mắt', Dương Tử và Triệu Lộ Tư bị chỉ trích cố tình 'làm lố', một mỹ nhân xứ Hàn được khen diễn xuất đỉnh cao, lột tả rõ nét tính cách nhân vật?

Sao quốc tế 13/10/2022 14:23

Khi đặt bàn cân so sánh, cũng là biểu cảm ‘trợn mắt' nhưng diễn xuất của một mỹ nhân xứ Hàn lại được khen ngợi hết lời, còn Triệu Lộ Tư và Dương Tử khiến người xem không khỏi ‘rùng mình’ và có phản ứng chê trách vì quá ‘lố lăng’.

Là những gương mặt tiểu hoa nổi tiếng của Cbiz hiện nay, Dương TửTriệu Lộ Tư sở hữu trong tay nhiều bộ phim ăn khách cùng vẻ ngoài ưa nhìn. Thế nhưng, có những phân cảnh, diễn xuất ‘quá trớn’ của 2 mỹ nhân, đặc biệt là những màn cố tình ‘trợn mắt’ khiến người xem không khỏi ‘rùng mình’ và có phản ứng chê trách vì quá ‘lố lăng’.

Cũng là biểu cảm 'trợn mắt', Dương Tử và Triệu Lộ Tư bị chỉ trích cố tình 'làm lố', một mỹ nhân xứ Hàn được khen diễn xuất đỉnh cao, lột tả rõ nét tính cách nhân vật? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư và Dương Tử thường xuyên có biểu cảm 'trợn mắt' khi diễn xuất khiến người xem không khỏi ngao ngán - Ảnh: Internet

Thế nhưng, mới đây, khi đặt bàn cân so sánh, cũng là biểu cảm ‘trợn mắt' nhưng diễn xuất của mỹ nhân ‘xứ sở kim chi’ Kim Tae Hae lại được khen ngợi hết lời. Được biết, trong bộ phim Nấc Thang Lên Thiên Đường, bà xã Bi Rain thủ vai Han Yoo Ri, nhân vật phản diện chính của bộ phim. Nhân vật này lúc nào cũng ganh tỵ với nữ chính Han Jung Seo và cùng với mẹ mình bày trò hãm hại nữ chính. Khi đóng vai diễn này, Kim Tae Hee chỉ mới 23 tuổi tuy nhiên cô đã lột tả xuất sắc sự tàn độc, nhẫn tâm của nhân vật. Vai diễn này vào thời đó thành công tới độ khán giả đã ghét lây người đẹp bởi diễn quá tốt.

Cũng là biểu cảm 'trợn mắt', Dương Tử và Triệu Lộ Tư bị chỉ trích cố tình 'làm lố', một mỹ nhân xứ Hàn được khen diễn xuất đỉnh cao, lột tả rõ nét tính cách nhân vật? - Ảnh 2
Cũng là biểu cảm 'trợn mắt', Dương Tử và Triệu Lộ Tư bị chỉ trích cố tình 'làm lố', một mỹ nhân xứ Hàn được khen diễn xuất đỉnh cao, lột tả rõ nét tính cách nhân vật? - Ảnh 3

Kim Tae Hae từng được khen hết lời với biểu cảm 'trợn mắt' vì lột tả được rõ nét tính cách xấu xa của nhân vật -  Ảnh: Internet

Ngược lại với mỹ nhân xứ Hàn, diễn xuất của Dương Tử và Triệu Lộ Tư được đánh giá là cố tình làm lố. Ở bộ phim Trầm Vụn Hương Phai lên sóng gần đây, Dương Tử bị chỉ trích vì chỉ biết trợn mắt, ngơ ngác dù là cảnh vui, buồn hay đau khổ đều được áp dụng. Nhiều netizen đánh giá sự nghiệp của Dương Tử càng ngày càng đi xuống vì liên tiếp nhận các dự án ‘đóng khung’ có mô-típ nhân vật dễ thương, nhí nhảnh và không có tính đột phá.

Cũng là biểu cảm 'trợn mắt', Dương Tử và Triệu Lộ Tư bị chỉ trích cố tình 'làm lố', một mỹ nhân xứ Hàn được khen diễn xuất đỉnh cao, lột tả rõ nét tính cách nhân vật? - Ảnh 4
 Dương Tử bị chỉ trích vì chỉ biết trợn mắt, ngơ ngác dù là cảnh vui, buồn hay đau khổ đều được áp dụng - Ảnh: Internet

Về phần Triệu Lộ Tư cũng không khá khẩm hơn, diễn xuất của mỹ nhân dẫn đầu lứa 95 dù có chuyển hình nhiều dự án với nhiều vai diễn nhưng diễn xuất vẫn cứ 'một màu' với kiểu nhí nhảnh, ngốc nghếch dù phân cảnh đau buồn hay vui vẻ. Cô thường xuyên sử dụng biểu cảm chu môi, trợn mắt, thậm chí nhiều người còn tưởng rằng cô là nữ diễn viên Hàn Quốc đang đóng phim.

Cũng là biểu cảm 'trợn mắt', Dương Tử và Triệu Lộ Tư bị chỉ trích cố tình 'làm lố', một mỹ nhân xứ Hàn được khen diễn xuất đỉnh cao, lột tả rõ nét tính cách nhân vật? - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư thường xuyên sử dụng biểu cảm chu môi, trợn mắt, thậm chí nhiều người còn tưởng rằng cô là nữ diễn viên Hàn Quốc đang đóng phim - Ảnh: Internet

Hiện tại, sự so sánh về biểu cảm ‘trợn mắt’ của Dương Tử, Triệu Lộ Tư và mỹ nhân Hàn Quốc Kim Tae Hae vẫn đang bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng và chia sẻ rầm rộ.

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