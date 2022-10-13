Cũng là biểu cảm 'trợn mắt', Dương Tử và Triệu Lộ Tư bị chỉ trích cố tình 'làm lố', một mỹ nhân xứ Hàn được khen diễn xuất đỉnh cao, lột tả rõ nét tính cách nhân vật?

Là những gương mặt tiểu hoa nổi tiếng của Cbiz hiện nay, Dương Tử và Triệu Lộ Tư sở hữu trong tay nhiều bộ phim ăn khách cùng vẻ ngoài ưa nhìn. Thế nhưng, có những phân cảnh, diễn xuất ‘quá trớn’ của 2 mỹ nhân, đặc biệt là những màn cố tình ‘trợn mắt’ khiến người xem không khỏi ‘rùng mình’ và có phản ứng chê trách vì quá ‘lố lăng’.

Triệu Lộ Tư và Dương Tử thường xuyên có biểu cảm 'trợn mắt' khi diễn xuất khiến người xem không khỏi ngao ngán - Ảnh: Internet

Thế nhưng, mới đây, khi đặt bàn cân so sánh, cũng là biểu cảm ‘trợn mắt' nhưng diễn xuất của mỹ nhân ‘xứ sở kim chi’ Kim Tae Hae lại được khen ngợi hết lời. Được biết, trong bộ phim Nấc Thang Lên Thiên Đường, bà xã Bi Rain thủ vai Han Yoo Ri, nhân vật phản diện chính của bộ phim. Nhân vật này lúc nào cũng ganh tỵ với nữ chính Han Jung Seo và cùng với mẹ mình bày trò hãm hại nữ chính. Khi đóng vai diễn này, Kim Tae Hee chỉ mới 23 tuổi tuy nhiên cô đã lột tả xuất sắc sự tàn độc, nhẫn tâm của nhân vật. Vai diễn này vào thời đó thành công tới độ khán giả đã ghét lây người đẹp bởi diễn quá tốt.