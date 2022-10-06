Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên có khả năng vượng phim nhất?

Sao quốc tế 06/10/2022 14:45

Triệu Lệ Dĩnh – Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên gần như phủ sóng rộng rãi trong làng phim Hoa Ngữ thời gian gần đây. Có thể nói, Triệu Lệ Dĩnh – Dương Tử - Triệu Lộ Tư là những mỹ nhân có khả năng ‘vượng phim’ nhất vì những lý do này.

Triệu Lộ Tư

Ngay từ khi bước chân vào làng giải trí với những bộ phim kinh phí thấp như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta,…Dù những bộ phim ấy sở hữu những gương mặt không tên tuổi nhưng nhờ vẻ ngoài xinh xắn, nhí nhố của Triệu Lộ Tư cùng sự kết hợp ăn ý của cô với các bạn diễn nam đã khiến bộ phim đã gây bão và nhận về nhiều giải thưởng.

Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên có khả năng vượng phim nhất? - Ảnh 1
Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn - Ảnh: Internet

Từ sau thành công của những bộ phim chiếu mạng, tên tuổi của Triệu Lộ Tư được biết đến nhiều hơn. Cô cũng được công chúng quan tâm nhiều hơn và được tiếp tục tham gia các bộ phim có kinh phí cao hơn, điển hình như bộ phim Trường Ca Hành. Dù trong bộ phim này, Lộ Tư chỉ đóng vai nữ phụ nhưng lại được quan tâm vượt ngoài mong đợi.

Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên có khả năng vượng phim nhất? - Ảnh 2
Trường Ca Hành - Ảnh: Internet

Đến hai bộ phim gần đây là Thả Thí Thiên Hạ và Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư vẫn là cái tên được quan tâm và thảo luận nhiều nhất. Chính vì thế góp sức không nhỏ vào thành công của hai bộ phim này. Nhờ thế mà Triệu Lộ Tư đã đạt được thành tích dẫn đầu lứa tiểu hoa 95 của BXH Datawin. Không những thế, mỹ nhân còn vượt mặt đàn chị Triệu Lệ DĩnhDương Tử trong BXH douyin với những vai diễn trong hai bộ phim trên.

Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên có khả năng vượng phim nhất? - Ảnh 3
Tinh Hán Xán Lạn và Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Với những thành tích đáng nể đó mà Triệu Lộ Tư có bộ phim chiếu đài đầu tiên Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ). Bộ phim lại tiếp tục nhờ tên tuổi của Triệu Lộ Tư mà được quan tâm nồng nhiệt khi đạt ngưỡng rating trung bình 1.2% sau khi công chiếu những tập đầu tiên.

Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên có khả năng vượng phim nhất? - Ảnh 4
 Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) - Ảnh: Internet
Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên có khả năng vượng phim nhất? - Ảnh 5
Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet

Không chỉ những bộ phim đã công chiếu được quan tâm mà cả những phim đang quay của mỹ nhân cũng nhận được sự chú ý của khán giả. Bộ phim đang quay Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư luôn lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội dù chỉ là những ảnh leak ở hậu trường phim. Điều đó có thể chứng minh sức hút không nhỏ của Triệu Lộ Tư đối với các bộ phim cô tham gia.

Dương Tử

Dương Tử tham gia đóng phim từ thời còn thời sao nhí với bộ phim Nhà Có Con Trai Con Gái. Sau đó khi trưởng thành là những vai phụ mờ nhạt. Thế nhưng thời điểm đó, tên tuổi của mỹ nhân còn khá mờ nhạt trong làng giải trí. Đến khi tham gia bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương, tên tuổi của Dương Tử mới thật sự nổi bật và được công chúng đặc biệt quan tâm qua những bộ phim cô tham gia.

Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên có khả năng vượng phim nhất? - Ảnh 6
Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet

Minh chứng bộ Nữ Bác Sĩ Tâm Lý với đề tài kén người xem. Tuy nhiên nhờ có tên Dương Tử mà bộ phim được quan tâm hơn nhiều.

Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên có khả năng vượng phim nhất? - Ảnh 7
Nữ Bác Sĩ Tâm Lý - Ảnh: Internet

Gần đây nhất là Trầm Vụn Hương Phai, netizen đã phải công nhận rằng khả năng vượng phim của Dương Tử là quá tốt. Ban đầu khi mới lên sóng, Trầm Vụn Hương Phai đã bị chê bai rất nhiều. Thậm chí từ khóa “khó xem” còn leo hot search, cho thấy tác phẩm lần này của Dương Tử - Thành Nghị không hề khả quan.

Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên có khả năng vượng phim nhất? - Ảnh 8
Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

Thế nhưng, sau một thời gian lên sóng, với độ thảo luận cao của mình, Dương Tử đã giúp Trầm Vụn Hương Phai vực lên trông thấy. Không chỉ trở thành bộ phim hot nhất mùa hè mà Dương Tử - Thành Nghị cũng thu về được lượng fan lớn kể từ sau bộ phim này.

Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên có khả năng vượng phim nhất? - Ảnh 9
Trường Tương Tư  - Ảnh: Internet

Bộ phim gần đây vừa đóng máy Trường Tương Tư cũng được khán giả quan tâm nồng nhiệt. Dù sở hữu dàn diễn viên kém nổi nhưng nhờ có tên của Dương Tử mà bộ phim được khán giả chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và chờ ngày lên sóng.

Triệu Lệ Dĩnh

Trải qua nhiều khó khăn để xây dựng được tên tuổi như ngày hôm nay, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng chứng minh năng lực với công chúng với đa dạng nhiều vai diễn và không ngừng chuyển hình liên tục. Chính vì thế, những bộ phim dù có nội dung tệ đến mấy nhưng miễn có tên của Triệu Lệ Dĩnh là sẽ được khán giả để mắt đến.

Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên có khả năng vượng phim nhất? - Ảnh 10
Thanh Vân Chí - Ảnh: Internet

Nếu nói tới khả năng vượng phim của Triệu Lệ Dĩnh thì có hai bộ đó là Hữu Phỉ và Thanh Vân Chí. Tuy Thanh Vân Chí được cho là có dàn cast nổi bật như TFBOYS, Lý Dịch Phong là nổi tiếng. Tuy nhiên với phần nguyên tác bị cải biên tan nát, kỹ xảo, tạo hình bị chê thâm tệ, bộ phim gần như không có khả năng để bạo. Thế nhưng, đến phút chót, nhờ vai diễn Bích Dao của Triệu Lệ Dĩnh lại nhận được nhiều sự chú ý, không chỉ thu hút người xem ở thời điểm đó mà đến giờ, netizen vẫn luôn nhớ tới bộ phim.

Ngoài Thanh Vân Chí, Hữu Phỉ cũng là bộ phim mang đến nhiều thất vọng cho người xem. Kỹ xảo 3 xu, kịch bản nhạt nhẽo, diễn xuất một màu của Vương Nhất Bác. Bộ phim còn vướng nhiều ồn ào không hay làm netizen ngán ngẩm. Dù bị đánh giá thấp về diễn xuất trong bộ phim nhưng nhờ có tên của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đóng chính nên bộ phim mới được khán giả quan tâm.

Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên có khả năng vượng phim nhất? - Ảnh 11
 Hữu Phỉ - Ảnh: Internet
Bằng chứng cho thấy Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Triệu Lộ Tư là ba cái tên có khả năng vượng phim nhất? - Ảnh 12
Dã Man Sinh Trưởng và Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Không những vậy, bộ phim đang quay của Triệu Lệ Dĩnh là Dữ Phượng Hành và phim sắp chiếu Dã Man Sinh Trưởng cũng được khán giả đặc biệt quan tâm nhờ vào tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh.

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