Trong BXH cấp bậc nữ diễn viên theo tiêu chí của nhà sản xuất nổi tiếng Vu Chính, Bạch Lộc lại bất ngờ được xếp ngang hàng với 2 ngôi sao nổi tiếng là Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử ở mục tiểu hoa tuyến 1.
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Vu Chính từng được biết tới là nhà sản xuất kiêm biên kịch “mát tay” của làng phim truyền hình Hoa ngữ, khi đã lăng xê thành công các sao đình đám hiện nay như Lâm Tâm Như, Trần Hiểu, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh…
Mới đây, BXH cấp bậc nữ diễn viên theo tiêu chí của Vu Chính bất ngờ trở thành một chủ đề vô cùng được quan tâm và bàn luận của cư dân mạng. Tuy nhiên, cư dân mạng lại phát hiện Bạch Lộc lại bất ngờ được xếp ngang hàng với 2 ngôi sao nổi tiếng là Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử ở mục tiểu hoa tuyến 1. Điều này gây nhiều tranh cãi của cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua.
Được biết, tiểu hoa tuyến 1 vốn được xếp theo tiêu chí diễn viên có lưu lượng ổn định, không phải top đầu không diễn, phim được đầu tư lớn. Chính vì điều này, netizen đã có phản ứng mạnh mẽ khi thấy cái tên Bạch Lộc bất ngờ có mặt ở hạng mục này.
Đa phần, các khán giả cho rằng Bạch Lộc hoàn toàn không xứng đáng góp mặt trong Tiểu hoa tuyến 1. Chưa kể việc cô nàng chẳng phải là diễn viên có lưu lượng ổn định và Bạch Lộc cũng chưa hoàn toàn không có tác phẩm nào quá nổi bật. Trong khi đó, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba là những ngôi sao được giới truyền thông và khán giả quan tâm và săn đón nhất hiện nay. Bởi vậy, việc xếp ngang hàng 3 diễn viên trên là hoàn toàn bất hợp lý.
Hiện tại, vấn đề trên vẫn còn đang gây tranh cãi dữ dội của cộng đồng mạng và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.