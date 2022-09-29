Vu Chính từng được biết tới là nhà sản xuất kiêm biên kịch “mát tay” của làng phim truyền hình Hoa ngữ, khi đã lăng xê thành công các sao đình đám hiện nay như Lâm Tâm Như, Trần Hiểu, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh…

Lâm Tâm Như, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch từng được Vu Chính lăng xê thành công - Ảnh: Internet

Mới đây, BXH cấp bậc nữ diễn viên theo tiêu chí của Vu Chính bất ngờ trở thành một chủ đề vô cùng được quan tâm và bàn luận của cư dân mạng. Tuy nhiên, cư dân mạng lại phát hiện Bạch Lộc lại bất ngờ được xếp ngang hàng với 2 ngôi sao nổi tiếng là Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử ở mục tiểu hoa tuyến 1. Điều này gây nhiều tranh cãi của cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua.