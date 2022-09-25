Trường Tương Tư chính thức đóng máy, công bố chính thức poster nhân vật, Dương Tử bị chê già 'nhìn như mẹ của nam chính'?

Mới đây, bộ phim Trường Tương Tư của Dương Tử đã chính thức đóng máy sau gần 6 tháng khởi quay. Buổi đóng máy quy tụ đông đủ dàn cast chính đến tham gia.

Dương Tử là một trong những gương mặt ăn khách của làng giải trí Hoa Ngữ. Trong mùa hè năm nay, bộ phim Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử được lên sóng, tuy nhiên, bộ phim lại đi ngược với kì vọng của khán giả vì diễn xuất một màu của diễn viên. Thế nên, những bộ phim tiếp theo của Dương Tử luôn được công chúng chờ đón với một kì vọng mới về diễn xuất của mỹ nhân.

Đồng thời, phía sản xuất cũng chính thức công bố poster nhân vật chính để đáp ứng sự mong đợi của khán giả bấy lâu nay. Theo đó, bộ phim Trường Tương Tư gồm dàn cast quen thuộc như Dương Tử, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ, Trương Vãn Ý,…

Trương Vãn Ý vai Thương Huyền - Ảnh: Internet

Đặng Vi vai Đồ Sơn Cảnh - Ảnh: Internet

Đàn Kiện Thứ vai Tương Liễu - Ảnh: Internet

Poster dàn nhân vật phụ - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đoàn phim tung hình ảnh poster nhân vật, phần đông khán giả đều để lại bình luận khen Dương Tử hợp với tạo hình cổ trang. Số khác thì chê tạo hình Dương Tử có vẻ già hơn 3 nam chính của phim.

-“Thấy Dương Tử hợp với tạo hình cổ trang lắm luôn”

-“Dương Tử nhìn hơi già, trông như mẹ của những đứa con trai”

-“Nhìn tạo hình Dương Tử có nét gì đó rất Cẩm Mịch, không ưng lắm”

Được biết, Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Nội dung xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) vốn mồ côi mẹ từ nhỏ, có cha nhưng lại không được ở cùng, lúc nào cũng ôm nỗi sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi. Tiểu Yêu sống một cuộc sống lưu lạc ở nhân gian, trải qua vô số kiếp nạn. Trong cơ thể Tiểu Yêu có chứa một loại sức mạnh, có tên là Trụ nhan hoa, có thể giúp nàng thay đổi hình dạng tùy ý, nhưng lại không thể biến ra được hình dạng thật sự của mình.

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa - Ảnh: Internet

Hiện tại, bộ phim Trường Tương Tư chưa công bố ngày chính thức lên sóng, Các khán giả vẫn mong chờ những thông tin tiếp theo của bộ phim trong thời gian tới.