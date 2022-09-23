Trước drama phim bay màu vì bê bối của bạn diễn, Dương Tử sẽ kĩ càng hơn trong việc chọn lọc kịch bản phim và bạn diễn?

Vì phim liên tiếp bị bay màu vì bê bối bạn diễn, Dương Tử sắp tới có thể sẽ kĩ càng hơn trong việc lựa chọn bạn diễn đóng cùng cũng như đội ngũ sản xuất tốt hơn để hợp tác.

Dương Tử là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất Hoa Ngữ. Cô nàng là gương mặt quen thuộc trong những dự án phim đình đám. Đặc biệt, sau mỗi bộ phim, chemistry của Dương Tử với các nam chính luôn nhận được hiệu ứng tích cực và sự quan tâm của người xem. Dương Tử gặp vận xui phim bay màu vì nam chính - Ảnh: Internet Tuy nhiên, gần đây, mỹ nhân họ Dương vướng phải vận xui khi liên tiếp những bộ phim đình đám bay màu vì bê bối của nam chính. Được biết, thời gian gần đây, làng giải trí Trung Quốc diễn ra cuộc phong sát những nghệ sĩ bê bối. Trong số những nghệ sĩ trong ‘danh sách đen’ thì có đến 3 sao nam từng hợp tác chung với Dương Tử. Có thể kể đến như Ngô Diệc Phàm (hợp tác trong Thanh Trâm Hành) dính vào bê bối cưỡng hiếp, Đặng Luân (hợp tác trong Hương Mật Tựa Khói Sương) dính vào bê bối trốn thuế, Lý Dịch Phong (hợp tác trong Thanh Vân Chí) dính vào phốt lớn mua dâm.

Hợp tác với Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành - Ảnh: Internet Hợp tác với Đặng Luân trong Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet Hợp tác với Lý Dịch Phong trong Thanh Vân Chí - Ảnh: Internet Gần đây nhất, Trương Nhất Sơn cũng bị gọi tên vì nghi vấn dùng ma túy. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng đã lên tiếng phủ nhận tin đồn trên nên bộ phim hợp tác cùng Dương Tử là Nhà Có Con Trai Con Gái có thể vượt thoát khỏi vòng bị tháo gỡ khỏi nền tảng. May mắn, Trương Nhất Sơn thoát nạn nên bộ phim Nhà Có Con Trai Con Gái có thể không bị gỡ - Ảnh: Internet Chính vì loạt drama trên, mới đây, một blogger chia sẻ về việc Dương Tử sắp tới có thể sẽ kĩ càng hơn trong việc lựa chọn bạn diễn đóng cùng cũng như đội ngũ sản xuất tốt hơn để hợp tác. Việc này để tránh trường hợp lặp lại trường hợp phim liên tiếp bị gỡ vì bê bối của nam chính. Bên cạnh đó, blogger cũng đưa ra ý kiến về việc Dương Tử nên lựa chọn đa dạng kịch bản hơn để trau dồi kĩ năng diễn xuất thay vì cứ mãi rập khuôn với những vai diễn cổ trang thần tượng.

Dương Tử sắp tới có thể sẽ kĩ càng hơn trong việc lựa chọn bạn diễn đóng cùng để những drama trên có cơ hội không diễn ra - Ảnh: Internet Nhiều netizen ủng hộ ý kiến trên của blogger, một số khác cũng đưa ra quan điểm là Dương Tử vốn dĩ đã có chỗ đứng trong showbiz và có nhiều tác phẩm đình đám khác nên phốt trên của các sao nam không ảnh hưởng gì mấy đến danh tiếng của mỹ nhân.

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