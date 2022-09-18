Cùng nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh - Nhiệt Ba chuyển hình liên tục, Dương Mịch - Dương Tử mãi dậm chân tại chỗ?

Sao quốc tế 18/09/2022 13:15

Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba đều quen thuộc với khán giả khi thường xuyên chiếm sóng trên các bộ phim truyền hình Hoa Ngữ. Nếu Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây chuyển mình liên tục thì Dương Mịch, Dương Tử lại khiến nhiều người lo ngại vì ngày càng thụt lùi.

Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba là 4 cái tên nổi bật trong dàn mỹ nhân Cbiz. Những gương mặt này quen thuộc với khán giả khi thường xuyên chiếm sóng trên các bộ phim truyền hình Hoa Ngữ. Nếu Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây chuyển mình liên tục với nhiều dự án khác nhau thì tình hình phát triển sự nghiệp của Dương Mịch, Dương Tử thời gian gần đây lại khiến nhiều người lo ngại vì ngày càng thụt lùi.

Cùng nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh - Nhiệt Ba chuyển hình liên tục, Dương Mịch - Dương Tử mãi dậm chân tại chỗ? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba - Dương Mịch - Dương Tử - Ảnh: Internet

Ở thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã sắp hoàn thành cảnh quay cuối của Dữ Phượng Hành cũng như có hai dự án chuyển mình là Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia (đã lên sóng) và Dã Man Sinh Trưởng (sắp lên sóng). Sắp tới đây, mỹ nhân họ Triệu sẽ tham gia dự án trọng điểm của CCTV là Tình Yêu Của Người Chủ Nghĩa Hiện Thực vào tháng 11.

Cùng nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh - Nhiệt Ba chuyển hình liên tục, Dương Mịch - Dương Tử mãi dậm chân tại chỗ? - Ảnh 2
Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Đàn em Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không thua kém khi vừa hoàn thành bộ phim chính kịch Công Tố Tinh Anh đóng cùng Đồng Đại Vi. Tiếp đó, nàng mỹ nữ Tân Cương sẽ vào đoàn phim Nữ Đội Trưởng Cảnh Sát trong tháng 10 tới đây.

Cùng nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh - Nhiệt Ba chuyển hình liên tục, Dương Mịch - Dương Tử mãi dậm chân tại chỗ? - Ảnh 3
Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Nếu Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba được nhận xét là này càng vững vàng khi bắt đầu chuyển hình với loạt tài nguyên chất lượng nhưng 2 nàng tiểu hoa họ Dương vẫn mải mê đóng ngôn tình, cổ trang. Sau 2 năm không có phim hot Dương Mịch hiện đang đảm nhận vai nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Tuy nhiên, nàng tiểu hoa bị nhận xét là hơi “dừ” so với nhân vật trong nguyên tác. Thêm vào đó, việc phải hợp tác cùng sao nam ít tiếng tăm như Cung Tuấn cũng khiến nhiều người lo rằng địa vị, tài nguyên của Dương Mịch đang giảm sút.

Cùng nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh - Nhiệt Ba chuyển hình liên tục, Dương Mịch - Dương Tử mãi dậm chân tại chỗ? - Ảnh 4
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Cũng giống đàn chị, Dương Tử hiện đang ở đoàn làm phim cổ trang Trường Tương Tư. So với hồi năm 2018 – 2019, cô nàng bị nhận xét là ngày càng thụt lùi từ nhan sắc đến diễn xuất. Cả 2 dự án phim lên sóng gần đây của người đẹp 9x này là Nữ Bác Sĩ Tâm Lý và Trầm Vụn Hương Phai đều không thu về thành tích cao như mong đợi.

Cùng nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh - Nhiệt Ba chuyển hình liên tục, Dương Mịch - Dương Tử mãi dậm chân tại chỗ? - Ảnh 5
Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử - Ảnh: Internet

Dù cùng là đỉnh lưu lượng song Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử lại đang có sự phân hóa rõ rệt. Một bên ngày càng thăng tiến, bên còn lại vẫn mãi dậm chân tại chỗ.

 

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Từ khóa:   Dương Tử Triệu Lệ Dĩnh Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Mịch sao hoa ngữ

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