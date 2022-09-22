Netizen đồng loạt bật chế độ 'thương em' cho Dương Tử, phim 'bay màu' vì sao nam đóng cùng, hết Ngô Diệc Phàm, Đặng Luân, Lý Dịch Phong, giờ đến Trương Nhất Sơn

Sao quốc tế 22/09/2022 16:15

Dương Tử và Trương Nhất Sơn từng hợp tác trong dự án nổi tiếng một thời Nhà Có Trai Có Gái. Trước lùm xùm bê bối của nam diễn viên, Dương Tử liền bị gọi tên với danh hiệu 'thánh nhọ Cbiz'.

Dương Tử là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hoa Ngữ. Với kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, cô được công chúng biết đến qua nhiều dự án lớn với đạt tỉ suất người xem cao. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội Weibo một lần nữa bùng nổ với tin đồn nam diễn viên Trương Nhất Sơn bị bắt giữ vào mấy ngày trước do hút ma túy. Và hiển nhiên Dương Tử liền bị gọi tên trong lùm xùm đó.

Netizen đồng loạt bật chế độ 'thương em' cho Dương Tử, phim 'bay màu' vì sao nam đóng cùng, hết Ngô Diệc Phàm, Đặng Luân, Lý Dịch Phong, giờ đến Trương Nhất Sơn - Ảnh 1
Dương Tử bị gọi tên giữa tin đồn bê bối của Trương Nhất Sơn - Ảnh: Internet

Được biết, Dương Tử và Trương Nhất Sơn từng hợp tác trong dự án nổi tiếng một thời Nhà Có Trai Có Gái. Khi đó cả hai đều là những diễn viên nhí và cho đến hiện tại, họ những người bạn thân thiết ngoài đời. Chính vì phốt lớn của Trương Nhất Sơn, bộ phim có nguy cơ bị xóa khỏi nền tảng phim ảnh xứ Trung.

Netizen đồng loạt bật chế độ 'thương em' cho Dương Tử, phim 'bay màu' vì sao nam đóng cùng, hết Ngô Diệc Phàm, Đặng Luân, Lý Dịch Phong, giờ đến Trương Nhất Sơn - Ảnh 2
 Dương Tử và Trương Nhất Sơn từng hợp tác trong dự án nổi tiếng một thời Nhà Có Trai Có Gái - Ảnh: Internet

Không còn lạ gì chuyện Dương Tử bị réo tên song hành với phốt của những sao nam gần đây. Trước đó, Dương Tử từng bị gọi tên những bởi bê bối gây chấn động của các sao nam mà cô từng đóng cùng như Ngô Diệc Phàm (từng đóng chung phim Thanh Trâm Hành), Đặng Luân (từng đóng chung phim Hương Mật Tựa Khói Sương) và Lý Dịch Phong (từng đóng chung phim Thanh Vân Chí). Hiển nhiên các dự án lớn của cô và các sao nam đó đã và có khả năng sẽ bị ‘bay màu’.

Netizen đồng loạt bật chế độ 'thương em' cho Dương Tử, phim 'bay màu' vì sao nam đóng cùng, hết Ngô Diệc Phàm, Đặng Luân, Lý Dịch Phong, giờ đến Trương Nhất Sơn - Ảnh 3
Dương Tử và Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành - Ảnh: Internet
Netizen đồng loạt bật chế độ 'thương em' cho Dương Tử, phim 'bay màu' vì sao nam đóng cùng, hết Ngô Diệc Phàm, Đặng Luân, Lý Dịch Phong, giờ đến Trương Nhất Sơn - Ảnh 4
Dương Tử và Đặng Luân trong Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet
Netizen đồng loạt bật chế độ 'thương em' cho Dương Tử, phim 'bay màu' vì sao nam đóng cùng, hết Ngô Diệc Phàm, Đặng Luân, Lý Dịch Phong, giờ đến Trương Nhất Sơn - Ảnh 5
Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và Lý Dịch Phong trong Thanh Vân Chí - Ảnh: Internet

Netizen đã không khỏi thương cảm trước việc liên tiếp bị ‘ám vận xui’ bởi bạn diễn của Dương Tử trong thời gian qua. Thậm chí, cô còn được khán giả đặt cho biệt danh "Thánh nhọ của Cbiz" vì "ngồi không cũng dính chưởng" sau loạt ồn ào không đáng có vừa rồi.

 

Cùng một thiết kế hỉ phục tân nương: Dương Tử lại lép vế trước Địch Lệ Nhiệt Ba vì điều này?

Cùng một thiết kế hỉ phục tân nương: Dương Tử lại lép vế trước Địch Lệ Nhiệt Ba vì điều này?

Dương Tử và Nhiệt Ba được đem lên bàn cân so sánh về tạo hình tân nương trong phim do cùng một người thiết kế Trần Đông Huân.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Trương Nhất Sơn Đặng Luân Lý Dịch Phong Ngô Diệc Phàm sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Cùng một thiết kế hỉ phục tân nương: Dương Tử lại lép vế trước Địch Lệ Nhiệt Ba vì điều này?

Cùng một thiết kế hỉ phục tân nương: Dương Tử lại lép vế trước Địch Lệ Nhiệt Ba vì điều này?

Trước Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử và Thành Nghị đã từng hợp tác trong một dự án phim lớn, netizen lại mong chờ màn tái hợp lần 3 của cặp đôi

Trước Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử và Thành Nghị đã từng hợp tác trong một dự án phim lớn, netizen lại mong chờ màn tái hợp lần 3 của cặp đôi

Dương Tử bất ngờ được dân tình kết luận may mắn hơn Thành Nghị vì lý do này?

Dương Tử bất ngờ được dân tình kết luận may mắn hơn Thành Nghị vì lý do này?

Trường Tương Tư: Ảnh leak Dương Tử mặc hỉ phục đỏ trong cảnh đại hôn khiến dân tình thích mê

Trường Tương Tư: Ảnh leak Dương Tử mặc hỉ phục đỏ trong cảnh đại hôn khiến dân tình thích mê

Lý do Dương Tử càng ngày càng đi lùi so với các ngôi sao cùng độ hot như Triệu Lệ Dĩnh hay Đàm Tùng Vận?

Lý do Dương Tử càng ngày càng đi lùi so với các ngôi sao cùng độ hot như Triệu Lệ Dĩnh hay Đàm Tùng Vận?

Cùng nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh - Nhiệt Ba chuyển hình liên tục, Dương Mịch - Dương Tử mãi dậm chân tại chỗ?

Cùng nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh - Nhiệt Ba chuyển hình liên tục, Dương Mịch - Dương Tử mãi dậm chân tại chỗ?

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI