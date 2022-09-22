Netizen đồng loạt bật chế độ 'thương em' cho Dương Tử, phim 'bay màu' vì sao nam đóng cùng, hết Ngô Diệc Phàm, Đặng Luân, Lý Dịch Phong, giờ đến Trương Nhất Sơn

Dương Tử và Trương Nhất Sơn từng hợp tác trong dự án nổi tiếng một thời Nhà Có Trai Có Gái. Trước lùm xùm bê bối của nam diễn viên, Dương Tử liền bị gọi tên với danh hiệu 'thánh nhọ Cbiz'.
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Dương Tử là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hoa Ngữ. Với kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, cô được công chúng biết đến qua nhiều dự án lớn với đạt tỉ suất người xem cao. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội Weibo một lần nữa bùng nổ với tin đồn nam diễn viên Trương Nhất Sơn bị bắt giữ vào mấy ngày trước do hút ma túy. Và hiển nhiên Dương Tử liền bị gọi tên trong lùm xùm đó.
Được biết, Dương Tử và Trương Nhất Sơn từng hợp tác trong dự án nổi tiếng một thời Nhà Có Trai Có Gái. Khi đó cả hai đều là những diễn viên nhí và cho đến hiện tại, họ những người bạn thân thiết ngoài đời. Chính vì phốt lớn của Trương Nhất Sơn, bộ phim có nguy cơ bị xóa khỏi nền tảng phim ảnh xứ Trung.
Không còn lạ gì chuyện Dương Tử bị réo tên song hành với phốt của những sao nam gần đây. Trước đó, Dương Tử từng bị gọi tên những bởi bê bối gây chấn động của các sao nam mà cô từng đóng cùng như Ngô Diệc Phàm (từng đóng chung phim Thanh Trâm Hành), Đặng Luân (từng đóng chung phim Hương Mật Tựa Khói Sương) và Lý Dịch Phong (từng đóng chung phim Thanh Vân Chí). Hiển nhiên các dự án lớn của cô và các sao nam đó đã và có khả năng sẽ bị ‘bay màu’.
Netizen đã không khỏi thương cảm trước việc liên tiếp bị ‘ám vận xui’ bởi bạn diễn của Dương Tử trong thời gian qua. Thậm chí, cô còn được khán giả đặt cho biệt danh "Thánh nhọ của Cbiz" vì "ngồi không cũng dính chưởng" sau loạt ồn ào không đáng có vừa rồi.