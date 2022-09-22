Netizen đồng loạt bật chế độ 'thương em' cho Dương Tử, phim 'bay màu' vì sao nam đóng cùng, hết Ngô Diệc Phàm, Đặng Luân, Lý Dịch Phong, giờ đến Trương Nhất Sơn

Dương Tử là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hoa Ngữ. Với kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, cô được công chúng biết đến qua nhiều dự án lớn với đạt tỉ suất người xem cao. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội Weibo một lần nữa bùng nổ với tin đồn nam diễn viên Trương Nhất Sơn bị bắt giữ vào mấy ngày trước do hút ma túy. Và hiển nhiên Dương Tử liền bị gọi tên trong lùm xùm đó.

Dương Tử bị gọi tên giữa tin đồn bê bối của Trương Nhất Sơn - Ảnh: Internet

Được biết, Dương Tử và Trương Nhất Sơn từng hợp tác trong dự án nổi tiếng một thời Nhà Có Trai Có Gái. Khi đó cả hai đều là những diễn viên nhí và cho đến hiện tại, họ những người bạn thân thiết ngoài đời. Chính vì phốt lớn của Trương Nhất Sơn, bộ phim có nguy cơ bị xóa khỏi nền tảng phim ảnh xứ Trung.