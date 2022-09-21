Cùng một thiết kế hỉ phục tân nương: Dương Tử lại lép vế trước Địch Lệ Nhiệt Ba vì điều này?

Dương Tử và Nhiệt Ba được đem lên bàn cân so sánh về tạo hình tân nương trong phim do cùng một người thiết kế Trần Đông Huân.
- Dương Tử bất ngờ được dân tình kết luận may mắn hơn Thành Nghị vì lý do này?
- Trường Tương Tư: Ảnh leak Dương Tử mặc hỉ phục đỏ trong cảnh đại hôn khiến dân tình thích mê
Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những đỉnh lưu lượng hot nhất Cbiz hiện nay. Sở hữu lượng fan đông đảo lại cùng lứa 92 nên 2 mỹ nhân thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh về khả năng diễn xuất và tạo hình nhân vật.
Mới đây, Dương Tử và Nhiệt Ba lại được đem ra so sánh về tạo hình tân nương trong phim do cùng một người thiết kế Trần Đông Huân. Được biết, bộ phim Trường Tương Tư của Dương Tử vừa mới tung ra ảnh leak mỹ nhân mặc hỉ phục. Dù sở hữu nhan sắc hợp cổ trang, tuy nhiên nàng tiểu Hoa lại bị dìm hàng trước bộ hỉ phục đỏ này. Không những thế, chiếc mũ đội đầu được thiết kế quá rườm rà khiến Dương Tử có vẻ sến. So với những tạo hình hỉ phục trong các bộ phim trước đó, khán giả không mấy hài lòng với lần làm tân nương này của nàng tiểu hoa.
Về phần Nhiệt Ba, trước đó, trong bộ phim Ngự Giao Ký, tạo hình tân nương của nàng mỹ nữ Tân Cương đã nhận được vô số lời khen ngợi. Từ thiết kế trang phục tinh tế mang nhiều ẩn ý, cho đến kiểu tóc, mũ đội đầu đều rất hợp với nàng “gà cưng” Gia Hành. Đem 2 tạo hình cùng do Trần Đông Huân ra so sánh, không khó có thể nhận ra Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn ăn điểm hơn ở khoản nhan sắc.
Tuy nhiên, đó chỉ là ảnh leak của bộ phim Trường Tương Tư nên chưa kết luận được gì. Hiện tại, bộ phim Trường Tương Tư vẫn đang trong quá trình quay. Các khán giả vẫn mong chờ ngày phim chính thức lên sóng để xem diễn xuất của Dương Tử có những đột phá nào trong dự án này.