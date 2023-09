Cùng một thiết kế hỉ phục tân nương: Dương Tử lại lép vế trước Địch Lệ Nhiệt Ba vì điều này?

Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những đỉnh lưu lượng hot nhất Cbiz hiện nay. Sở hữu lượng fan đông đảo lại cùng lứa 92 nên 2 mỹ nhân thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh về khả năng diễn xuất và tạo hình nhân vật.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử thường được đem ra so sánh - Ảnh: Internet

Mới đây, Dương Tử và Nhiệt Ba lại được đem ra so sánh về tạo hình tân nương trong phim do cùng một người thiết kế Trần Đông Huân. Được biết, bộ phim Trường Tương Tư của Dương Tử vừa mới tung ra ảnh leak mỹ nhân mặc hỉ phục. Dù sở hữu nhan sắc hợp cổ trang, tuy nhiên nàng tiểu Hoa lại bị dìm hàng trước bộ hỉ phục đỏ này. Không những thế, chiếc mũ đội đầu được thiết kế quá rườm rà khiến Dương Tử có vẻ sến. So với những tạo hình hỉ phục trong các bộ phim trước đó, khán giả không mấy hài lòng với lần làm tân nương này của nàng tiểu hoa.