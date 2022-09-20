Trước Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử và Thành Nghị đã từng hợp tác trong một dự án phim lớn, netizen lại mong chờ màn tái hợp lần 3 của cặp đôi

Ít ai biết, trước khi đóng cặp trong Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử và Thành Nghị từng hợp tác trong một bộ phim khác. Thời điểm đó, cả hai đều chưa có nhiều tiếng tăm và đóng vai phụ nên không ai thực sự nhớ đến.

Dương Tử và Thành Nghị là 2 cái tên nổi tiếng trong làng giải trí Hoa Ngữ. Bộ phim gần đây 2 người hợp tác cùng nhau là Trầm Vụn Hương Phai. Dù không được thành công như mong đợi nhưng nhiều khán giả vẫn đánh giá cao về chemistry của cặp đôi chính của cặp đôi Dương Tử và Thành Nghị. Dương Tử và Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet Trầm Vụn Hương Phai được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch. Lấy bối cảnh lục giới đang ngấm ngầm có sự phân tranh, bộ phim kể về chuyện tình tay ba đầy trắc trở giữa đóa hoa sen thượng cổ Nhan Đàm, Ứng Uyên Đế Quân và ngư tinh nghìn năm Dư Mặc.

Ít ai biết, trước khi đóng cặp trong Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử và Thành Nghị từng hợp tác trong bộ phim Thanh Vân Chí. Thời điểm đó, cả hai đều chưa có nhiều tiếng tăm và đóng vai phụ nên không ai thực sự nhớ đến. Dương Tử và Thành Nghị từng hợp tác trong Thanh Vân Chí - Ảnh: Internet Được biết, bộ phim Thanh Vân Chí hội tụ dàn diễn viên tên tuổi như Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Mao Tuấn, Lưu Học Nghĩa,… Bộ phim kể về cuộc đời của Trương Tiểu Phàm (Lý Dịch Phong), một thiếu niên mồ côi gia nhập Thanh Vân Môn. Trải qua bao sóng gió thăng trầm trong cuộc đời anh trở thành một "Quỷ Lệ". Trong anh có một tính cách quật cường và bền bỉ, nhưng vô tình Trương Tiểu Phàm bị cuốn vào cuộc tranh chấp giữa 2 phe chính – tà để rồi phải gặp bao phen sóng gió. Xoay quanh Trương Tiểu Phàm là những tình yêu, tình bằng hữu, tình sư đồ đa dạng và cảm động, khiến khán giả như sống trong chính nhân vật.

Thanh Vân Chí - Ảnh: Internet Dù đã 2 lần hợp tác nhưng khán giả vẫn luôn mong chờ màn tái hợp lần 3 của Dương Tử và Thành Nghị. Có ý kiến cho rằng nếu có màn tái hợp thì cả hai nên kết hợp trong một dự án hiện đại thì sẽ thật thú vị. Khán giả mong chờ màn tái hợp lần nữa của Dương Tử và Thành Nghị - Ảnh: Internet -“Tôi mong 2 người hợp tác ở 1 phim hiện đại. Kiểu như nữ chính cảnh sát . Còn nam chính sát nhân” -“Tui lần đầu biết đến và mê Dương Tử với Thành Nghị chính từ vai Lục Tuyết Kỳ với Lâm Kinh Vũ này luôn á. Thích 2 nhân vật này còn hơn nam nữ chính” -“Hồi đó rớt hố ông Nghị thôi, vì bà Dương Tử diễn còn đơ quá, sang Hương Mật Tựa Khói Sương mới lọt hố bà Tử”

Dương Tử bất ngờ được dân tình kết luận may mắn hơn Thành Nghị vì lý do này? Giữa bão drama của Thành Nghị với nhà sản xuất, Dương Tử bất ngờ được dân tình kết luận may mắn hơn mỹ nam vì lý do này.

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