Lý do Dương Tử càng ngày càng đi lùi so với các ngôi sao cùng độ hot như Triệu Lệ Dĩnh hay Đàm Tùng Vận?

Thời gian gần đây, tên tuổi của Dương Tử được chú ý không phải đến từ những tác phẩm cô tham gia mà những ồn ào bủa vây. Khán giả cho rằng, nữ diễn viên đang đi thụt lùi so với danh tiếng của mình.

Dương Tử là cái tên sáng giá của làng giải trí xứ Trung với những bộ phim truyền hình ăn khách làm nên tên tuổi và lượng fan đông đảo. Thế nhưng, thời gian qua, tên tuổi của Dương Tử được chú ý không phải đến từ những tác phẩm cô tham gia mà những ồn ào bủa vây. Khán giả cho rằng, nữ diễn viên đang đi thụt lùi so với danh tiếng của mình. Dương Tử đang đi thụt lùi so với danh tiếng của mình - Ảnh: Internet Đầu tiên phải kể đến những vận xui bủa vây Dương Tử khi loạt tác phẩm đình đám của cô bị cấm hoặc hoãn chiếu do một số nam chính đóng cặp cùng cô dính phải bê bối. Cụ thể, "Thanh trâm hành" - dự án nghìn tỉ của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm bị huỷ bỏ vì scandal của nam chính. Theo đó, việc Ngô Diệc Phàm bị bắt vì mua dâm, quan hệ trẻ vị thành niên khiến tác phẩm này "bít cửa" lên sóng. Thời điểm đó, khán giả liên tục gọi tên Dương Tử vì tiếc cho nữ diễn viên. Bởi, cô đã bỏ nhiều công sức để quay tác phẩm này. Ngoài ra, tác phẩm ‘Hương Mật Tựa Khói Sương’ của cô cũng bị cấm chiếu bởi bê bối trốn thuế của nam chính Đặng Luân.

Hương Mật Tựa Khói Sương và Thanh Trâm Hành bị bay màu do nam chính bê bối - Ảnh: Internet Gần đây nhất là scandal ‘mua dâm’ của Lý Dịch Phong khiến làng giải trí Hoa ngữ xôn xao. Trong đó, một lần nữa khán giả lại tiếc nuối cho Dương Tử khi cô lại bị vạ vì phần 3 của "Tru Tiên: Thanh vân chí" sẽ không được thực hiện bởi ồn ào từ nam chính. Thanh Vân Chí không được thực hiện tiếp do bê bối của Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet Không chỉ ảnh hưởng bởi nam chính, mà chính bản thân Dương Tử cũng bị chê về diễn xuất một màu. Đặc biệt, tác phẩm mới nhất cô đóng là "Trầm vụn hương phai" vẫn không nhận được những phản hồi tốt. Cụ thể, đa số khán giả đều cho rằng diễn xuất của Dương Tử đang đi lùi. Khán giả thất vọng vì cô diễn đơ, không bộc lộ được cảm xúc của nhân vật.

Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet Dù sở hữu lượng fan đông và thử sức ở dòng phim hiện đại nhưng Dương Tử vẫn không thoát khỏi cái bóng của những vai diễn cổ trang. Thậm chí, khán giả chê cô một màu khi liên tục đóng phim cổ trang. Sau "Trầm vụn hương phai, cô tiếp tục đóng dự án cổ trang khác là "Trường tương tư". Khi đóng cổ trang, Dương Tử luôn mắc lỗi diễn xuất, dù đây là thế mạnh của cô. Hơn nữa, ở dòng phim hiện đại, cô cũng không nhận được thiện cảm tốt từ khán giả. Bộ phim gần đây cô đóng là "Nữ bác sĩ tâm lý", Dương Tử bị chê bai diễn xuất kém. Trường Tương Tư - Ảnh: Internet Trong khi những sao nữ nổi tiếng cùng thời như Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Đàm Tùng Vận đã bắt đầu chuyển hình phim ảnh thì Dương Tử vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Cụ thể, Địch Lệ Nhiệt Ba dù diễn xuất không nổi bật nhưng những dự án hiện đại cô đóng thời gian qua đều có hiệu ứng tốt. Sắp tới, cô có dự án phim chính kịch đầu tiên là "Công tố tinh anh", Đàm Tùng Vận cũng có nhiều phim hiện đại ghi dấu ấn còn Triệu Lệ Dĩnh thì được khen diễn xuất ngày một lên tay, thậm chí với những phim kén khán giả như "Hạnh phúc đến Vạn Gia" mà nữ minh tinh vẫn làm tốt. Công tố tinh anh (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Hạnh phúc đến Vạn Gia (Triệu Lệ Dĩnh) - Ảnh: Internet Không thể phủ nhận Dương Tử là một trong những ngôi sao lưu lượng hiện nay (ngôi sao có fan đông đảo) nhưng với diễn xuất của mình, Dương Tử đang khiến khán giả thất vọng, thậm chí cô vẫn đang loay hoay tìm cho mình hướng đi mới.

Cùng nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh - Nhiệt Ba chuyển hình liên tục, Dương Mịch - Dương Tử mãi dậm chân tại chỗ? Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba đều quen thuộc với khán giả khi thường xuyên chiếm sóng trên các bộ phim truyền hình Hoa Ngữ. Nếu Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây chuyển mình liên tục thì Dương Mịch, Dương Tử lại khiến nhiều người lo ngại vì ngày càng thụt lùi.

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