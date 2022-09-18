Lý do Dương Tử càng ngày càng đi lùi so với các ngôi sao cùng độ hot như Triệu Lệ Dĩnh hay Đàm Tùng Vận?

Sao quốc tế 18/09/2022 16:21

Thời gian gần đây, tên tuổi của Dương Tử được chú ý không phải đến từ những tác phẩm cô tham gia mà những ồn ào bủa vây. Khán giả cho rằng, nữ diễn viên đang đi thụt lùi so với danh tiếng của mình.

Dương Tử là cái tên sáng giá của làng giải trí xứ Trung với những bộ phim truyền hình ăn khách làm nên tên tuổi và lượng fan đông đảo. Thế nhưng, thời gian qua, tên tuổi của Dương Tử được chú ý không phải đến từ những tác phẩm cô tham gia mà những ồn ào bủa vây. Khán giả cho rằng, nữ diễn viên đang đi thụt lùi so với danh tiếng của mình.

Lý do Dương Tử càng ngày càng đi lùi so với các ngôi sao cùng độ hot như Triệu Lệ Dĩnh hay Đàm Tùng Vận? - Ảnh 1
Dương Tử đang đi thụt lùi so với danh tiếng của mình - Ảnh: Internet

Đầu tiên phải kể đến những vận xui bủa vây Dương Tử khi loạt tác phẩm đình đám của cô bị cấm hoặc hoãn chiếu do một số nam chính đóng cặp cùng cô dính phải bê bối. Cụ thể, "Thanh trâm hành" - dự án nghìn tỉ của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm bị huỷ bỏ vì scandal của nam chính. Theo đó, việc Ngô Diệc Phàm bị bắt vì mua dâm, quan hệ trẻ vị thành niên khiến tác phẩm này "bít cửa" lên sóng. Thời điểm đó, khán giả liên tục gọi tên Dương Tử vì tiếc cho nữ diễn viên. Bởi, cô đã bỏ nhiều công sức để quay tác phẩm này. Ngoài ra, tác phẩm ‘Hương Mật Tựa Khói Sương’ của cô cũng bị cấm chiếu bởi bê bối trốn thuế của nam chính Đặng Luân.

Lý do Dương Tử càng ngày càng đi lùi so với các ngôi sao cùng độ hot như Triệu Lệ Dĩnh hay Đàm Tùng Vận? - Ảnh 2
Hương Mật Tựa Khói Sương và Thanh Trâm Hành bị bay màu do nam chính bê bối - Ảnh: Internet

Gần đây nhất là scandal ‘mua dâm’ của Lý Dịch Phong khiến làng giải trí Hoa ngữ xôn xao. Trong đó, một lần nữa khán giả lại tiếc nuối cho Dương Tử khi cô lại bị vạ vì phần 3 của "Tru Tiên: Thanh vân chí" sẽ không được thực hiện bởi ồn ào từ nam chính.

Lý do Dương Tử càng ngày càng đi lùi so với các ngôi sao cùng độ hot như Triệu Lệ Dĩnh hay Đàm Tùng Vận? - Ảnh 3
Thanh Vân Chí không được thực hiện tiếp do bê bối của Lý Dịch Phong - Ảnh: Internet

Không chỉ ảnh hưởng bởi nam chính, mà chính bản thân Dương Tử cũng bị chê về diễn xuất một màu. Đặc biệt, tác phẩm mới nhất cô đóng là "Trầm vụn hương phai" vẫn không nhận được những phản hồi tốt. Cụ thể, đa số khán giả đều cho rằng diễn xuất của Dương Tử đang đi lùi. Khán giả thất vọng vì cô diễn đơ, không bộc lộ được cảm xúc của nhân vật.

Lý do Dương Tử càng ngày càng đi lùi so với các ngôi sao cùng độ hot như Triệu Lệ Dĩnh hay Đàm Tùng Vận? - Ảnh 4
Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

Dù sở hữu lượng fan đông và thử sức ở dòng phim hiện đại nhưng Dương Tử vẫn không thoát khỏi cái bóng của những vai diễn cổ trang. Thậm chí, khán giả chê cô một màu khi liên tục đóng phim cổ trang. Sau "Trầm vụn hương phai, cô tiếp tục đóng dự án cổ trang khác là "Trường tương tư". Khi đóng cổ trang, Dương Tử luôn mắc lỗi diễn xuất, dù đây là thế mạnh của cô. Hơn nữa, ở dòng phim hiện đại, cô cũng không nhận được thiện cảm tốt từ khán giả. Bộ phim gần đây cô đóng là "Nữ bác sĩ tâm lý", Dương Tử bị chê bai diễn xuất kém.

Lý do Dương Tử càng ngày càng đi lùi so với các ngôi sao cùng độ hot như Triệu Lệ Dĩnh hay Đàm Tùng Vận? - Ảnh 5
Trường Tương Tư - Ảnh: Internet

Trong khi những sao nữ nổi tiếng cùng thời như Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Đàm Tùng Vận đã bắt đầu chuyển hình phim ảnh thì Dương Tử vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Cụ thể, Địch Lệ Nhiệt Ba dù diễn xuất không nổi bật nhưng những dự án hiện đại cô đóng thời gian qua đều có hiệu ứng tốt. Sắp tới, cô có dự án phim chính kịch đầu tiên là "Công tố tinh anh", Đàm Tùng Vận cũng có nhiều phim hiện đại ghi dấu ấn còn Triệu Lệ Dĩnh thì được khen diễn xuất ngày một lên tay, thậm chí với những phim kén khán giả như "Hạnh phúc đến Vạn Gia" mà nữ minh tinh vẫn làm tốt.

Lý do Dương Tử càng ngày càng đi lùi so với các ngôi sao cùng độ hot như Triệu Lệ Dĩnh hay Đàm Tùng Vận? - Ảnh 6
Công tố tinh anh (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Hạnh phúc đến Vạn Gia (Triệu Lệ Dĩnh) - Ảnh: Internet

Không thể phủ nhận Dương Tử là một trong những ngôi sao lưu lượng hiện nay (ngôi sao có fan đông đảo) nhưng với diễn xuất của mình, Dương Tử đang khiến khán giả thất vọng, thậm chí cô vẫn đang loay hoay tìm cho mình hướng đi mới.

 

Cùng nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh - Nhiệt Ba chuyển hình liên tục, Dương Mịch - Dương Tử mãi dậm chân tại chỗ?

Cùng nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh - Nhiệt Ba chuyển hình liên tục, Dương Mịch - Dương Tử mãi dậm chân tại chỗ?

Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba đều quen thuộc với khán giả khi thường xuyên chiếm sóng trên các bộ phim truyền hình Hoa Ngữ. Nếu Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây chuyển mình liên tục thì Dương Mịch, Dương Tử lại khiến nhiều người lo ngại vì ngày càng thụt lùi.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử diễn viên Dương Tử sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Cùng nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh - Nhiệt Ba chuyển hình liên tục, Dương Mịch - Dương Tử mãi dậm chân tại chỗ?

Cùng nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh - Nhiệt Ba chuyển hình liên tục, Dương Mịch - Dương Tử mãi dậm chân tại chỗ?

Tin đồn 'nên duyên' với Dương Tử chưa hạ nhiệt, rộ thêm bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ có khả năng cao sẽ kết hợp với Bạch Lộc trong dự án Thác Liêu?

Tin đồn 'nên duyên' với Dương Tử chưa hạ nhiệt, rộ thêm bằng chứng cho thấy Vương Hạc Đệ có khả năng cao sẽ kết hợp với Bạch Lộc trong dự án Thác Liêu?

Rộ tin Dương Tử sẽ 'nên duyên' cùng Vương Hạc Đệ trong dự án cổ trang chuyển thể Phong Nguyệt Cẩm Nang, netizen đồng loạt 'chê' vì điều này?

Rộ tin Dương Tử sẽ 'nên duyên' cùng Vương Hạc Đệ trong dự án cổ trang chuyển thể Phong Nguyệt Cẩm Nang, netizen đồng loạt 'chê' vì điều này?

Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khiến fan ngã ngửa trước ảnh không photoshop

Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh và dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khiến fan ngã ngửa trước ảnh không photoshop

Tạo hình cổ trang của Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Dương Mịch đều do cùng bàn tay của stylist này tạo nên?

Tạo hình cổ trang của Triệu Lệ Dĩnh - Dương Tử - Dương Mịch đều do cùng bàn tay của stylist này tạo nên?

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tung danh sách loạt thành tích khủng của phim, khán giả mỉa mai chỉ giỏi ra vẻ, tâng bốc

Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử tung danh sách loạt thành tích khủng của phim, khán giả mỉa mai chỉ giỏi ra vẻ, tâng bốc

TIN MỚI NHẤT

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI