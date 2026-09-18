Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 18/09/2026 05:50

3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục.

Tuổi Sửu

Nhờ được cát tinh chỉ lối dẫn đường, mách bảo cho cách làm ăn phù hợp nên tiền bạc của con giáp may mắn này cứ thế chảy vào túi không ngừng. Thậm chí, dù ngồi nhà thì bạn vẫn có thể kiếm được một khoản tiền lớn đến bất ngờ. Nhân khi tài lộc dồi dào, bản mệnh có thể tính toán để đầu tư trong thời gian tới, giúp tiền bạc không ngừng sinh sôi nảy nở.

Hạnh phúc gia đình của người tuổi Sửu không có gì đáng lo ngại bởi bản mệnh luôn biết cách cân đối thời gian hợp lý, dành sự quan tâm tới người thân. Các cặp đôi thỉnh thoảng hãy "đổi gió" bằng những buổi hẹn thú vị để tăng thêm cảm xúc cho cả hai. Vận đào hoa của người độc thân khởi sắc mạnh mẽ. Bạn nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác giới.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là con giáp phát tài và hanh thông. Với người làm công ăn lương, con giáp này thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, để bạn khẳng định bản thân.

Người độc thân có thể có một vài cuộc gặp gỡ lãng mạn và tìm được một đối tác phù hợp. Thậm chí đối phương là bạn bè của bạn chứ chẳng phải ai xa lạ. Các cặp đôi đôi khi vẫn có xảy ra khúc mắc, cãi vã nhưng nhìn chung mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh nên không quá đáng ngại.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ có tư duy khá nhạy bén, rõ ràng và chính xác về vấn đề tài chính và tiền bạc. Bạn sở hữu một cái đầu lạnh vì thế có thể ứng phó nhanh chóng và chính xác nhất những vấn đề mà họ gặp phải. Bạn sẽ gặp được nhiều nhiều cơ hội thăng tiến, điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. 

Trên phương diện tình duyên, người độc thân lắm mối, hay được người để ý, tán tỉnh. Nếu bạn biết nhìn người và có thái độ cư xử đúng mực thì sẽ tìm được người thương mình thật lòng. Người có gia đình thì tư tưởng thoải mái, không gò bó nên không khí trong nhà rất dễ chịu.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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