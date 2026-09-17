Theo thông tin được công bố, việc điều hành Tập đoàn Phú Hoa Quốc tế đã được chuyển giao cho thế hệ sau từ khi Trần Lệ Hoa còn sống. Con trai bà, Triệu Dũng, giữ vị trí Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Các con và thế hệ thứ ba trong gia đình cũng tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Trước khi qua đời, tài sản của Trần Lệ Hoa được ước tính khoảng 47 tỉ NDT. Sau khi vợ mất, cuộc sống và mối quan hệ của Trì Trọng Thụy với khối tài sản này nhận được nhiều sự quan tâm.

Trong khi đó, Trì Trọng Thụy tiếp tục gắn bó với lĩnh vực văn hóa và Bảo tàng Gỗ đàn hương đỏ Trung Quốc. Nam diễn viên từng được biết đến rộng rãi với vai Đường Tăng trong “Tây du ký” 1986 hiện không còn hoạt động thường xuyên trên màn ảnh.

Trước khi Trần Lệ Hoa qua đời, Trì Trọng Thụy giữ vị trí Phó giám đốc Bảo tàng Gỗ tử đàn Trung Quốc và Chủ tịch Quỹ Văn hóa Gỗ tử đàn Bắc Kinh. Tháng 3/2026, ông và vợ còn cùng xuất hiện trong một lớp học trực tuyến của bảo tàng dành cho thanh thiếu niên Hoa kiều.

Sau khi vợ qua đời, Trì Trọng Thụy vẫn duy trì các hoạt động liên quan đến bảo tàng. Tháng 5, ông được ghi nhận xuất hiện tại khu vực Đại Vận Hà, Thông Châu, Bắc Kinh để tham gia quảng bá một dự án từng được Trần Lệ Hoa phát triển.

Đời tư của nam diễn viên cũng trở thành chủ đề bàn luận khi tháng 6 xuất hiện hình ảnh ông đi cùng một phụ nữ trẻ. Một số tài khoản mạng xã hội Trung Quốc suy đoán đây là mối quan hệ tình cảm mới, nhưng sau đó có thông tin người phụ nữ này là trợ lý hoặc nhân viên làm việc cùng ông.

Đầu tháng 8, Trì Trọng Thụy tiếp tục được bắt gặp tại một quán ăn ở khu Nam La Cổ Hạng, Bắc Kinh. Ông mặc trang phục tối màu, đội mũ trắng và đeo kính, đi ăn cùng bạn bè. Khi được nhận ra và đề nghị chụp ảnh, nam diễn viên được cho là khá thoải mái.

Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa kết hôn năm 1988, có cuộc hôn nhân kéo dài 36 năm. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người từng khiến họ nhận nhiều sự chú ý, song cả hai vẫn đồng hành trong các hoạt động kinh doanh và văn hóa.

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, Trì Trọng Thụy lựa chọn tiếp tục cuộc sống gắn với công việc văn hóa, trong khi việc điều hành doanh nghiệp gia đình được thế hệ sau đảm nhiệm. Những thông tin này khiến cuộc sống của nam diễn viên sau khi rời xa màn ảnh tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng.