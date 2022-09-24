So kè vị thế của các mỹ nhân Hoa Ngữ lứa 90 trong Cbiz: Dương Tử và Nhiệt Ba chiếm vị thế cao nhưng không vượt mặt được 2 mỹ nhân này?

Sao quốc tế 24/09/2022 11:11

Truyền thông Hoa Ngữ vừa gây chú ý khi tiến hành công bố bảng phân tuyến các mỹ nhân Cbiz lứa 90.

Vị trí độc nhất (Châu Đông Vũ)

So kè vị thế của các mỹ nhân Hoa Ngữ lứa 90 trong Cbiz: Dương Tử và Nhiệt Ba chiếm vị thế cao nhưng không vượt mặt được 2 mỹ nhân này? - Ảnh 1
Châu Đông Vũ - Ảnh: Internet

Vốn dĩ là Tam Kim Ảnh Hậu (nhận đủ ba giải Kim Kê, Kim Tượng, Kim Mã) trẻ nhất trong lịch sử showbiz Hoa ngữ, thêm vào đó, diễn xuất của Châu Động Vũ được giới chuyên môn đánh giá cực cao, thế nên vị trí độc nhất này thật sự phù hợp với cô.

So kè vị thế của các mỹ nhân Hoa Ngữ lứa 90 trong Cbiz: Dương Tử và Nhiệt Ba chiếm vị thế cao nhưng không vượt mặt được 2 mỹ nhân này? - Ảnh 2
Xuân Hạ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, còn một diễn viên được xếp ngang hàng với Châu Đông Vũ trong BXH này đó chính là Xuân Hạ. Theo đó, mỹ nhân này cũng nhận về nhiều đánh giá tích cực về khả năng diễn xuất vì cô là một diễn viên tiềm năng của Cbiz khi trở thành ảnh hậu 9X đầu tiên tại Lễ trao giải điện ảnh Kim Tượng.

Tuyến 1 (Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba)

So kè vị thế của các mỹ nhân Hoa Ngữ lứa 90 trong Cbiz: Dương Tử và Nhiệt Ba chiếm vị thế cao nhưng không vượt mặt được 2 mỹ nhân này? - Ảnh 3
Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang giành được vị trí tuyến 1 bởi trong vài năm trở lại đây cô nàng liên tục góp mặt trong hàng loạt dự án cực hot đó là Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Trường Ca Hành…Việc nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trong BXH này là điều dễ hiểu vì toàn đóng phim hot, song diễn xuất của nữ minh tinh này vẫn gây tranh cãi ít nhiều

Trong khi đó, Dương Tử là cái tên quen thuộc trên màn ảnh với nhiều tựa phim ăn khách, nổi danh khắp châu Á như Cá Mực Hầm Mật, Hương Mật Tựa Khói Sương,… Tuy nhiên nói về diễn xuất, đây vẫn là 2 cái tên gây tranh cãi lớn, dù được truyền thông o bế nhưng vẫn chưa được khán giả đánh giá cao về diễn xuất. Dương Tử liên tục phủ sóng màn ảnh trong vài năm qua với các tác phẩm có tầm ảnh hưởng lớn trong châu Á nên địa vị nhanh chóng được nâng tầm, song cô vẫn nhận ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất

Cận tuyến 1 (Đàm Tùng Vận và Lý Thấm)

So kè vị thế của các mỹ nhân Hoa Ngữ lứa 90 trong Cbiz: Dương Tử và Nhiệt Ba chiếm vị thế cao nhưng không vượt mặt được 2 mỹ nhân này? - Ảnh 4
Đàm Tùng Vận và Lý Thấm - Ảnh: Internet

Theo đó, Đàm Tùng Vận được đánh giá là diễn viên có kĩ năng diễn xuất tốt, cô có thể bước vào hàng ngũ “tiểu hoa lưu lượng” khi những phim của mỹ nhân này đều đạt rating cao, phổ biến ở cả trong nước lẫn châu Á. Còn Lý Thấm đã có ngót nghét 10 năm kinh nghiệm trong làng giải trí, có loạt tác phẩm ấn tượng như Khánh Dư Niên, Sở Kiều Truyện, Như Ý Truyện…

Tuyến 1,5 (Cúc Tịnh Y, Ngô Cẩn Ngôn, Cổ Lực Na Trát, Bành Tiểu Nhiễm, Kim Thần, Lý Nhất Đồng)

So kè vị thế của các mỹ nhân Hoa Ngữ lứa 90 trong Cbiz: Dương Tử và Nhiệt Ba chiếm vị thế cao nhưng không vượt mặt được 2 mỹ nhân này? - Ảnh 5
 Cúc Tịnh Y và Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet

Danh sách này hiện đang gây tranh cãi nhiều nhất. Trong đó, “mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y và Cổ Lực Na Trát nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi vẫn chưa có tác phẩm phim tiêu biểu trong mảng truyền hình. Ngoài ra, những cái tên này đều nhận không ít “gạch đá” vì kỹ năng diễn xuất hạn chế, biểu cảm l.ố. đến mức đã dấy lên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Tuyến 2

So kè vị thế của các mỹ nhân Hoa Ngữ lứa 90 trong Cbiz: Dương Tử và Nhiệt Ba chiếm vị thế cao nhưng không vượt mặt được 2 mỹ nhân này? - Ảnh 6
Tôn Di và Trần Đô Linh - Ảnh: Internet

Những cái tên trong top này đều là những diễn viên đình đám của Cbiz như Châu Vũ Đồng, Trần Đô Linh, Tôn Di, Thái Văn Tịnh, Trần Ngọc Kỳ, Chúc Tự Đan, Hình Phi, Hồ Băng Khanh, Trần Dao, Kiều Hân, Trương Dư Hi, Quách Hiểu Đình, Tuyên Lộ. Dù phát triển khá tốt trong mảng truyền hình nhưng những sao nữ này vẫn thiếu những giải thưởng danh giá để khẳng định bản thân.

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Những cái tên dưới đây là những nghệ sĩ được nền tảng công nhận. Không chỉ vậy, khi dàn nghệ sĩ này không thể khiến phim nổi đình đám thì sức hút của họ vẫn giúp nền tảng kếm được mức tiền khủng.

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