Dân tình soi ra điểm giống nhau không ngờ giữa Trường Tương Tư của Dương Tử và Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc?

Trường Tương Tư và Ninh An Như Mộng là hai dự án phim đang được khán giả quan tâm trong thời gian qua. Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng lại đặt lên bàn cân so sánh vì nhiều điểm tương đồng ở nhiều khía cạnh của hai bộ phim.

Theo đó, khán giả phát hiện ra điểm tương đồng giữa đội hình của Ninh An Như Mộng và Trường Tương Tư. Cả hai đều có đội hình là nhân khí một lưu lượng kết hợp với ba mỹ nam cổ trang đẹp như hoa, tương lai không thể tránh khỏi tình huống đấu đá tranh giành người đẹp.

Nhiều khán giả đánh giá, dù xét về độ nổi tiếng hay nhan sắc thì Trường Tương Tư dường như cũng đều thắng thế so với Ninh An Như Mộng. Trường Tương Tư có sự góp mặt của các diễn viên Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ. Trong khi đó, Ninh An Như Mộng sẽ do Bạch Lộc, Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt, Châu Tuấn Vỹ đảm nhiệm.