Dân tình soi ra điểm giống nhau không ngờ giữa Trường Tương Tư của Dương Tử và Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc?

Điểm đặc biệt giống nhau giữa hai bộ phim là câu chuyện nhân vật với 3 nam chính xoay quanh 1 nữ chính. Cùng thuộc thể loại phim cổ trang và sở hữu dàn diễn viên trẻ nổi bật nên 2 bộ phim được dự đoán sẽ ăn khách khi lên sóng.

Trường Tương Tư và Ninh An Như Mộng là hai dự án phim đang được khán giả quan tâm trong thời gian qua. Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng lại đặt lên bàn cân so sánh vì nhiều điểm tương đồng ở nhiều khía cạnh của hai bộ phim.

Nhiều khán giả đánh giá, dù xét về độ nổi tiếng hay nhan sắc thì Trường Tương Tư dường như cũng đều thắng thế so với Ninh An Như Mộng. Trường Tương Tư có sự góp mặt của các diễn viên Dương Tử , Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ. Trong khi đó, Ninh An Như Mộng sẽ do Bạch Lộc, Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt, Châu Tuấn Vỹ đảm nhiệm.

Theo đó, khán giả phát hiện ra điểm tương đồng giữa đội hình của Ninh An Như Mộng và Trường Tương Tư. Cả hai đều có đội hình là nhân khí một lưu lượng kết hợp với ba mỹ nam cổ trang đẹp như hoa, tương lai không thể tránh khỏi tình huống đấu đá tranh giành người đẹp.

Bạch Lộc và Dương Tử - Ảnh: Internet

Trương Lăng Hách và Trương Vãn Ý - Ảnh: Internet

Vương Tinh Việt và Đặng Vi - Ảnh: Internet

Châu Tuấn Vỹ và Đàn Kiện Thứ - Ảnh: Internet

Nữ chính Ninh An Như Mộng Bạch Lộc mặc dù nổi lên nhanh trong khoảng thời gian gần đây nhưng về danh tiếng thì vẫn chưa thể vượt qua được Dương Tử. Trong khi dàn diễn viên nam của Ninh An Như Mộng bị đánh giá là kém nổi hơn khi xuất hiện những gương mặt mới mẻ. Dẫu vậy, nguyên tác của Ninh An Như Mộng lại được đánh giá cao về mặt nội dung, thậm chí được kỳ vọng là sẽ lấn át Trường Tương Tư về độ hấp dẫn khi lên sóng.

Được biết, Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Khôn Ninh. Bộ phim là câu chuyện kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) – người không từ thủ đoạn để lên ngôi hoàng hậu. Sau cùng, Tuyết Ninh cũng chẳng thể có được tham vọng đó, thậm chí còn bị ép tự sát. Kiếp sau, để chuộc lại những lỗi lầm mình từng gây ra nàng thề với lòng sẽ tu tâm thay đổi.

Ninh An Như Mộng - Ảnh: Internet

Trường Tương Tư bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đồng Hoa. Xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) - mồ côi mẹ từ nhỏ, có cha nhưng lại không được ở cùng, lúc nào cũng ôm nỗi sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi. Tiểu Yêu sống một cuộc sống lưu lạc ở nhân gian, trải qua vô số kiếp nạn. Trong cơ thể Tiểu Yêu có chứa một loại sức mạnh, có tên là Trụ nhan hoa, có thể giúp nàng thay đổi hình dạng tùy ý, nhưng lại không thể biến ra được hình dạng thật sự của mình.

Trường Tương Tư - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ Ninh An Như Mộng và Trường Tương Tư lên sóng để có đánh giá khách quan hơn.