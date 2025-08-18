Mã Thiên Vũ nuôi 400 con gà, không muốn lấy vợ, sinh con ở tuổi 39

Tính cách hướng nội, Mã Thiên Vũ dành phần lớn thời gian rảnh rỗi ở nông trại, trồng rau, nuôi gia cầm, chặt củi và nấu ăn. Anh thức dậy vào lúc tờ mờ sáng, bắt đầu một ngày bận rộn với việc cho gà ăn. Anh nuôi khoảng 400 con gà bằng phương pháp hữu cơ, cho chúng ăn ngũ cốc, rau củ và côn trùng. Mỗi ngày, trang trại có thể thu hoạch được 100 quả trứng, ăn không hết sẽ tặng cho bạn bè, hàng xóm. Ngoài ra, anh còn nuôi ngỗng, chim bồ câu, cừu và các loại gia súc khác để tạo thành một chuỗi sinh thái tự tuần hoàn.

Diễn viên Mã Thiên Vũ gần đây mời đồng nghiệp tới tham quan tư gia, là một trang trại rộng lớn khoảng gần 7 ha ở ngoại ô Bắc Kinh. Trang trại được chia thành nhiều khu vực: sinh hoạt, nấu nướng, chăn nuôi gia cầm và gia súc, trồng rau.

Nông trại của Mã Thiên Vũ không chỉ nuôi rất nhiều gà mà còn trồng rất nhiều rau củ quả như ngô, đậu, bắp cải, cà chua, ớt, các loại quả. Mùa hè, nho sinh trưởng mạnh mẽ, những quả nho trong vắt như pha lê. Được trồng dưới ánh nắng mặt trời, không có thuốc trừ sâu, nho có hương vị đặc biệt thơm ngon. Mã Thiên Vũ thiết kế một khu vực chuyên trồng rau, với đa dạng loại. Nông trại sử dụng phân chuồng ủ và rơm rạ làm thức ăn, tạo ra một hệ thống tự tuần hoàn khoa học và hợp lý, được cư dân mạng ca ngợi là "mô hình sống ít carbon".

Mã Thiên Vũ cho biết khám phá ra nhiều kỹ năng mới thông qua công việc đồng áng hàng ngày. Anh học cách tự làm chuồng gà và dụng cụ nông nghiệp, sử dụng các hướng dẫn tìm thấy trên mạng và vật liệu mua tại các cửa hàng kim khí để xây dựng một chuồng gà chắc chắn, tiện dụng. Anh thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa dụng cụ nông nghiệp, đánh bóng và tra dầu cuốc cũ, công việc bận rộn cả ngày.

Diễn viên còn gây bất ngờ cho khách tham quan khi tiết lộ, anh trồng một cánh đồng yến mạch rộng lớn. Mã Thiên Vũ nói yến mạch có thể trực tiếp bẻ ra, xát vào tay là ăn được, rất thơm. Trang trại vẫn dùng bếp đất nung, chặt củi nấu ăn, khung cảnh rất náo nhiệt.

Mã Thiên Vũ sinh năm 1986 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, là một ca sĩ và diễn viên nổi tiếng tại Trung Quốc. Anh được biết đến rộng rãi sau khi giành vị trí thứ 6 trong cuộc thi My Hero, một cuộc thi tài năng ở Trung Quốc. Kể từ đó, anh đã phát hành hai album và một đĩa đơn.

Mã Thiên Vũ bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với các vai phụ trong các bộ phim như Quái hiệp Nhất Chi Mai (2010), Bộ bộ kinh tâm (2011), Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt (2014). Anh thực sự gây được sự chú ý với vai diễn trong bộ phim truyền hình ăn khách Cổ kiếm kỳ đàm (2014). Sau đó, Mã Thiên Vũ tiếp tục tham gia các dự án truyền hình nổi bật như Tam quốc cơ mật, Lương sinh chúng ta có thể ngừng đau thương và Trần duyên.