SỐC: Sao 'Cổ kiếm kỳ đàm' Mã Thiên Vũ sẽ rút lui khỏi showbiz ở tuổi 35?

Sao quốc tế 26/12/2021 18:52

Thông tin Mã Thiên Vũ sẽ rút khỏi giới showbiz khiến nhiều người bàng hoàng, tiếc nuối.

Ngày 26/12, khi xuất hiện trong chương trình “Khoảng Cách Vô Cùng Tĩnh Lặng”, Mã Thiên Vũ bất ngờ tiết lộ anh đang chuẩn bị rút lui khỏi giới giải trí: “Hai năm qua tối đang chuẩn bị rút lui (khỏi showbiz), thật ra hai năm qua em vẫn luôn nghỉ ngơi”.

SỐC: Sao 'Cổ kiếm kỳ đàm' Mã Thiên Vũ sẽ rút lui khỏi showbiz ở tuổi 35? - Ảnh 1
Mã Thiên Vũ muốn rút khỏi giới?

 

Nam diễn viên viên sinh năm 1986 cũng cho biết bản thân mình gia nhập showbiz vì mưu sinh cho cả nhà, những năm qua vẫn luôn cố gắng làm việc vì gia đình, chưa từng vì mình mà sống. Mã Thiên Vũ còn tiết lộ, tính cách mình có chút kỳ lạ, rất khó để giao tiếp với nhiều người nên không thích hợp ở trong giới giải trí.

Hai năm gần đây cũng đã chủ động giảm công việc (năm nay Mã Thiên Vũ đã 35 tuổi). Những năm gần đây, sự nghiệp diễn xuất của Mã Thiên Vũ cũng không mấy nổi bật, bản thân anh cũng ít xuất hiện trước công chúng.

SỐC: Sao 'Cổ kiếm kỳ đàm' Mã Thiên Vũ sẽ rút lui khỏi showbiz ở tuổi 35? - Ảnh 2
Mã Thiên Vũ trong "Vương quốc ảo".
SỐC: Sao 'Cổ kiếm kỳ đàm' Mã Thiên Vũ sẽ rút lui khỏi showbiz ở tuổi 35? - Ảnh 3
Mã Thiên Vũ và Dương Tử trong phim "Chàng trai Mạc Cách ly của tôi"

 

Cũng trong chương trình, Mã Thiên Vũ lấy tay che miệng buồn bã cho biết “Năm nay tết âm lịch em chỉ có một mình”. Khi MC hỏi vì sao cậu không tụ tập, gặp gỡ bạn bè, anh cho biết: “Em nghĩ tết âm lịch họ cũng có người nhà, người yêu và gia đình riêng của mình. Em cảm thấy mình không nên làm phiền họ”.

Những chia sẻ của Mã Thiên Vũ khiến người hâm mộ vừa bàng hoàng vừa tiếc nuối. 

SỐC: Sao 'Cổ kiếm kỳ đàm' Mã Thiên Vũ sẽ rút lui khỏi showbiz ở tuổi 35? - Ảnh 4
Tiết lộ của Mã Thiên Vũ khiến người hâm mộ tiếc nuối.

 

Mã Thiên Vũ sinh ra trong gia đình nghèo. Khi Mã Thiên Vũ khoảng 5 tuổi, mẹ anh qua đời vào Tết Trung thu. Sau khi mẹ mất Mã Thiên Vũ không bao giờ tổ chức Tết Trung thu, cha anh cũng bỏ trốn khỏi nhà vì nợ nần bỏ lại anh cùng hai chị em gái sống với ông bà.

Cậu một mình đầu cuộc sống của mình ở Liêu Ninh rồi chuyển tới Bắc Kinh làm việc. Thời gian làm việc trong một quán bar anh đã có cơ hội gặp gỡ một số nhân vật trong làng giải trí và may mắn được giúp đỡ trở thành một diễn viên.

SỐC: Sao 'Cổ kiếm kỳ đàm' Mã Thiên Vũ sẽ rút lui khỏi showbiz ở tuổi 35? - Ảnh 5

SỐC: Sao 'Cổ kiếm kỳ đàm' Mã Thiên Vũ sẽ rút lui khỏi showbiz ở tuổi 35? - Ảnh 6

Dù có tuổi thơ không hạnh phúc, nhưng Mã Thiên Vũ đã vươn lên bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ để có chỗ đứng trong làng giải trí vốn khắt khe và nhiều điều tiếng Hoa ngữ. 

Trước đó, nam diễn viên khá đắt show phim truyền hình và được giao nhiều vai diễn quan trọng trong Vương quốc ảo, Tam quốc cơ mật, Chàng trai Mạc Cách ly của tôi, Bi thương ngược thành dòng sông, Cổ kiếm kỳ đàm, Quái hiệp nhất chi mai, Hiên viên kiếm, Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt....
 

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